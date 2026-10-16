Tọa đàm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng

Dự tọa đàm có các đồng chí: Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Khuất Hữu Dực, Phó Vụ trưởng Vụ địa bàn II, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Sỹ Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Mùa A Vảng phát biểu chúc mừng các thế hệ cán bộ ngành Kiểm tra Đảng tỉnh qua các thời kỳ tại buổi tọa đàm.

Ra đời tại Chiến khu Việt Bắc ngày 16/10/1948, ngành Kiểm tra Đảng từng bước khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Kế thừa truyền thống 63 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Kiểm tra Đảng tỉnh không ngừng củng cố, phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Mùa A Vảng tặng hoa chúc mừng Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng.

Nhiều thế hệ cán bộ kiểm tra đã nêu cao tinh thần trung thành, bản lĩnh, công tâm, trách nhiệm, tận tụy với công việc; chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Những đóng góp bền bỉ của đội ngũ cán bộ qua các thời kỳ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, giữ nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Đồng chí Khuất Hữu Dực, Phó Vụ trưởng Vụ địa bàn II, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng hoa chúc mừng ngành Kiểm tra Đảng tỉnh.

Chúc mừng và ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu của các thế hệ cán bộ ngành Kiểm tra Đảng tỉnh qua các thời kỳ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Mùa A Vảng đề nghị ngành tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp kiểm tra giám sát, chuyển trọng tâm từ xử lý vi phạm sang phòng ngừa, cảnh báo; tăng cường giám sát thường xuyên, kịp thời phát hiện, nhận diện những sơ hở, bất cập có nguy cơ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng chí Lò Văn Mừng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu ôn lại truyền thống của ngành Kiểm tra Đảng tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Mùa A Vảng nhấn mạnh, công tác kiểm tra, giám sát phải bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tập trung vào lĩnh vực có nhiều quyền lực, nguồn lực, dễ phát sinh sai phạm; tăng cường phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra với các cơ quan liên quan trong kiểm soát quyền lực, trao đổi thông tin, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm. Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước hình thành phương thức kiểm tra giám sát dựa trên dữ liệu; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn nghiệp vụ tốt, công tâm, khách quan, thận trọng, chặt chẽ, không né tránh, không ngại va chạm.

Đại biểu xem phóng sự 63 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Kiểm tra Đảng tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, công tác KTGS không chỉ nhằm phát hiện, xử lý sai phạm mà quan trọng hơn là phòng ngừa vi phạm, giúp tổ chức đảng thực hiện đúng quy định, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, kiểm soát quyền lực... Đồng thời tin tưởng, với truyền thống xây dựng và trưởng thành, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, sự hướng dẫn của UBKT Trung ương và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, ngành Kiểm tra Đảng tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.