Tọa đàm 'Nâng tầm tri thức - Vững bước tương lai'

Dự tọa đàm có các đồng chí lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và đào tạo; UBND phường Đoàn Kết, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Ban giám hiệu và đông đảo sinh viên Trường Cao đẳng Lai Châu.

Tại chương trình tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi hai nội dung chính: “Sự gắn kết giữa văn hóa và giáo dục” và “Ngày Văn hóa Việt Nam”. Thông qua hình thức giao lưu, chia sẻ, các đại biểu, khách mời đã đưa ra nhiều góc nhìn về vai trò của văn hóa, giáo dục và sách trong việc hình thành nhân cách, bồi dưỡng tri thức, nuôi dưỡng tâm hồn, góp phần định hướng tương lai cho thế hệ trẻ.

Văn nghệ tại buổi giao lưu.

Ở nội dung giao lưu về Ngày Văn hóa Việt Nam, các nhà văn, nhà thơ và đại diện Thư viện tỉnh đã chia sẻ về vai trò của văn học, nghệ thuật trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc văn hóa địa phương; đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của đội ngũ văn nghệ sĩ trong sáng tạo những tác phẩm bắt nguồn từ thực tiễn đời sống. Các ý kiến cũng tập trung trao đổi về việc giáo dục, gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống trong kỷ nguyên số; khuyến khích phát triển văn hóa đọc, gắn đọc sách với hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật.

Khách mời giao lưu, tọa đàm nội dung sự gắn kết giữa "văn hóa" và "giáo dục".

Các đại biểu cùng các em học sinh tham quan trưng bày triển lãm tranh.

Tại buổi tọa đàm, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc và danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc (do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận) cho các tập thể, cá nhân đạt giải của tỉnh gồm: Trường Tiểu học San Thàng (phường Tân Phong) và đồng chí Nguyễn Khắc Thái - Chánh Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; em Nguyễn Thảo Phương - lớp 3A1, Trường Tiểu học Tam Đường (xã Bình Lư); Trần Đăng Lộc - lớp 8A1, Trường THCS Đoàn Kết (phường Đoàn Kết); Phạm Trần Ngọc Ánh - lớp 11B1, Trường THPT Chu Văn An (phường Tân Phong).

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải thưởng Phát triển văn hóa đọc cho Trường tiểu học San Thàng (phường Tân Phong).

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao danh hiệu Đại sứ Văn hoá đọc cho các em học sinh đạt giải.

Tọa đàm là dịp để các cơ quan, đơn vị, nhà trường và những người làm công tác văn hóa cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp phát triển văn hóa đọc. Qua đó, góp phần khơi dậy niềm đam mê đọc sách, xây dựng xã hội học tập, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.