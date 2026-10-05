Tọa đàm năng lực và nhu cầu bồi dưỡng người làm công tác tư pháp về người chưa thành niên

Tiến sĩ Lưu Hoài Bảo, đại diện Trường đại học Luật Hà Nội và Chánh án Tòa án nhân dân Khu vực 2 - Đồng Nai Bùi Bá Diễn đồng chủ trì buổi tọa đàm. Ảnh: Tố Tâm

Tọa đàm được tổ chức trong khuôn khổ Đề tài cấp quốc gia Xây dựng Khung năng lực và chương trình bồi dưỡng chuyên sâu cho các chức danh tư pháp và người làm công tác xã hội để triển khai Luật Tư pháp người chưa thành niên 2024. Đây là hoạt động quan trọng nhằm lắng nghe ý kiến từ thực tiễn, đặc biệt từ những người đang trực tiếp tham gia giải quyết các vụ việc, vụ án có liên quan đến người chưa thành niên.

Tiến sĩ Lưu Hoài Bảo, đại diện Trường đại học Luật Hà Nội cho rằng: Việc triển khai Luật Tư pháp người chưa thành niên năm 2024 đặt ra những yêu cầu mới đối với đội ngũ làm công tác trong lĩnh vực này. Bên cạnh kiến thức pháp luật, người thực hiện nhiệm vụ còn cần những kỹ năng đặc thù: giao tiếp và làm việc với người chưa thành niên, đánh giá hoàn cảnh, bảo đảm quyền, phối hợp liên ngành, cũng như tiếp cận theo hướng giáo dục, phục hồi và tái hòa nhập.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 2 - Đồng Nai trao đổi ý kiến tại buổi tọa đàm. Ảnh: Tố Tâm

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu trao đổi về nhiều nội dung liên quan như: thực trạng công tác áp dụng biện pháp chuyển hướng (là biện pháp giám sát, giáo dục và phòng ngừa được áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội nhằm thay thế cho hình phạt hoặc quy trình tố tụng thông thường) tại Tòa án nhân dân Khu vực 2 - Đồng Nai; những vấn đề trọng tâm cần lưu ý khi áp dụng Luật Tư pháp người chưa thành niên tại tòa án….

Chánh án Tòa án nhân dân Khu vực 2 - Đồng Nai Bùi Bá Diễn trao đổi một số vấn đề liên quan đến người chưa thành niên phạm tội. Ảnh: Tố Tâm

Chánh án Tòa án nhân dân Khu vực 2 - Đồng Nai Bùi Bá Diễn đề nghị các cơ quan, ban ngành tiếp tục phối hợp để có thể thực hiện tốt công tác bào chữa, bảo vệ cho trẻ vị thành niên phạm tội và bị hại trong các vụ án. Đồng thời, mong đại diện Trường đại học Luật Hà Nội sau buổi tọa đàm sẽ nghiên cứu, tham mưu với các cấp để có giải pháp thiết thực, phù hợp với các địa phương trong việc giải quyết tình trạng trẻ vị thành viên phạm tội.