Tọa đàm "Nâng cao chất lượng công tác nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội trong hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Ninh Bình"

Quang cảnh tọa đàm.

Dự tọa đàm có đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam một số xã, phường và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư…

Đồng chí Trần Thị Thoa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu đề dẫn tại tọa đàm.

Phát biểu đề dẫn tại tọa đàm, đồng chí Trần Thị Thoa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sau hơn một năm hoạt động, công tác nắm bắt tình hình nhân dân, phản ánh dư luận xã hội trong hệ thống MTTQ các cấp đã từng bước đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả được nâng cao, thông tin cơ bản cập nhật kịp thời, sát thực với đời sống nhân dân.

Nhiều vấn đề bức xúc, phát sinh từ cơ sở đã được MTTQ Việt Nam các cấp tổng hợp, kiến nghị, góp phần giúp cấp ủy, chính quyền kịp thời điều chỉnh, xử lý; đồng thời tham gia xây dựng, hoàn thiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đồng chí Đinh Trường Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại tọa đàm.

Tọa đàm nhằm đánh giá thực trạng công tác nắm bắt, tổng hợp tình hình nhân dân, phản ánh dư luận xã hội trong hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; làm rõ những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình tổ chức thực hiện; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh, đảm bảo hoạt động hiệu quả trong công tác nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình hiệu quả trong công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong nhân dân; đề xuất các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức nắm bắt tình hình Nhân dân, dư luận xã hội gắn với chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường sự phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp với các tổ chức thành viên và các cơ quan liên quan trong việc trao đổi thông tin, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Đại biểu xã Xuân Hưng tham luận tại tọa đàm.

Đại biểu lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tham luận tại tọa đàm.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi làm rõ hơn một số nội dung xung quanh công tác nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội.

Thông qua tọa đàm giúp Ủy ban MTTQ các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội có cơ sở để tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác nắm bắt tình hình nhân dân; đồng thời nâng cao hơn nữa chất lượng nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội của MTTQ các cấp thời gian tới.