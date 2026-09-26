Dự chương trình có các đồng chí: Vi Trọng Lễ - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Tạ Thị Mai Hồng - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ; lãnh đạo xã Thanh Ba; đại diện các hội hữu nghị; các cựu chuyên gia, quân tình nguyện, thân nhân gia đình liệt sĩ cùng các hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Phú Thọ và xã Thanh Ba.

Quang cảnh Tọa đàm “Ký ức Việt Nam - Campuchia”.

Phát biểu tại tọa đàm, bà Nguyễn Thị Chúc Hảo - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - Campuchia được vun đắp qua nhiều thế hệ, trải qua những thử thách của lịch sử và ngày càng được củng cố, phát triển. Những cuộc gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ ký ức không chỉ để ôn lại quá khứ mà còn góp phần vun đắp tình cảm gắn bó giữa Nhân dân hai nước.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thị Chúc Hảo phát biểu tại buổi tọa đàm.

Các đại biểu là cựu chuyên gia, cựu quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia đã cùng ôn lại những kỷ niệm trong thời gian trực tiếp sống, chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ tại nước bạn. Giữa những gian khó của chiến tranh, những người lính Việt Nam đã nhận được sự sẻ chia, che chở và tình cảm của Nhân dân Campuchia.

Chương trình tọa đàm diễn ra trong không khí xúc động, thể hiện sự tri ân sâu sắc những đóng góp của những người lính Việt Nam đã từng chiến đấu, hy sinh trên chiến trường biên giới Tây Nam.

Các đại biểu chia sẻ câu chuyện xúc động về những năm tháng chiến đấu và sống trong sự yêu thương, đùm bọc của Nhân dân Campuchia.

Điểm nhấn của chương trình là những câu chuyện chân thực của các nhân chứng lịch sử, cựu chuyên gia, quân tình nguyện và thân nhân các gia đình liệt sĩ. Qua ký ức về những năm tháng chiến đấu, công tác trên đất bạn, những câu chuyện về tình đồng chí, đồng đội, tình quân dân và sự đùm bọc giữa Nhân dân hai nước được tái hiện một cách gần gũi, xúc động.

Những câu chuyện được kể, những ký ức được lưu giữ về tình cảm của quân và dân hai nước đã được các đại biểu, thân nhân liệt sĩ chia sẻ với niềm xúc động. Qua đó giúp thế hệ hôm nay cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, để cùng chung tay gìn giữ, vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết, nghĩa tình thủy chung, trong sáng của Nhân dân hai nước.

Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh trao quà cho các đại biểu tham gia chương trình.

Thông qua chương trình, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối trong công tác đối ngoại Nhân dân; tăng cường các hoạt động giao lưu, giáo dục truyền thống, góp phần đưa tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia từ những ký ức lịch sử trở thành những kết nối thiết thực trong hiện tại và tương lai. Qua đó, những hy sinh của các thế hệ đi trước tiếp tục được trân trọng, đồng thời tình đoàn kết, hữu nghị giữa Nhân dân Việt Nam và Campuchia được gìn giữ, vun đắp và trao truyền cho các thế hệ mai sau.

Buổi tọa đàm là hoạt động ý nghĩa, góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị ngày càng bền chặt giữa Nhân dân hai nước, hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967-24/6/2027).