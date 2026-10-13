Toạ đàm kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tại Nghệ An

Chương trình tọa đàm thu hút đông đảo cán bộ Hội, hội viên, thanh niên tham dự. Ảnh: Phương Huyền

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Hồ Phúc Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An nhấn mạnh những giá trị truyền thống được các thế hệ cán bộ, hội viên, thanh niên vun đắp trong suốt chặng đường 70 năm. Trước yêu cầu của giai đoạn mới, đồng chí đề nghị tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, đồng thời tăng cường các hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên phát triển.

Đồng chí Hồ Phúc Hải - Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An phát biểu tại chương trình. Ảnh: Phương Huyền

Tại tọa đàm, các đại biểu đã chia sẻ những dấu ấn, kinh nghiệm trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên và triển khai các hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên qua từng thời kỳ. Qua đó, góp phần phát huy giá trị truyền thống 70 năm của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong tuổi trẻ Nghệ An.

Các đại biểu cùng tham gia chia sẻ, trao đổi tại tọa đàm kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Ảnh: Phương Huyền

Đối với Nghệ An, các thế hệ cán bộ Hội, hội viên, thanh niên đã tích cực tham gia các phong trào, hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, phát triển cộng đồng; qua đó phát huy vai trò của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An qua các thời kỳ trao lẵng hoa chúc mừng. Ảnh: Phương Huyền

Dịp này, các thế hệ lãnh đạo Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An qua các thời kỳ trao lẵng hoa chúc mừng nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội. Hoạt động thể hiện tình cảm, sự gắn bó và tiếp nối giữa các thế hệ cán bộ Hội.

Các gương thanh niên, công trình, phần việc tiêu biểu được tuyên dương tại chương trình. Ảnh: Phương Huyền

Tại chương trình, 70 gương thanh niên tiêu biểu và 16 công trình, phần việc tiêu biểu được tuyên dương, ghi nhận những đóng góp trong công tác Hội và phong trào thanh niên.

Việc tuyên dương nhằm ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của các cá nhân, tập thể; đồng thời tạo động lực để cán bộ, hội viên, thanh niên tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, khát vọng cống hiến, trách nhiệm với cộng đồng và quê hương.