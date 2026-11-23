Quang cảnh tọa đàm. (Ảnh: THÁI VINH)

Phát biểu tại thảo luận, Đại tá Bùi Đại Hải, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 khẳng định hoạt động nghiên cứu, khảo sát thực tế của Học viện Chính trị tại đơn vị mang ý nghĩa thiết thực. Hiện nay, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đang quản lý vùng biển Tây Nam rộng khoảng 126.000km² (từ bắc cửa Định An, tỉnh Vĩnh Long đến Hà Tiên, tỉnh An Giang), địa bàn tiếp giáp với nhiều quốc gia và tiềm ẩn nhiều hoạt động vi phạm pháp luật.

Trải qua hơn 28 năm xây dựng và phát triển, đơn vị luôn quán triệt sâu sắc chủ trương tiến thẳng lên hiện đại. Thực tiễn công tác đang đặt ra nhiều vấn đề cấp thiết cần luận giải sâu sắc, điển hình là việc giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa hiện đại hóa trang bị kỹ thuật với xây dựng nhân tố con người, cũng như giữa chuyển đổi số với đổi mới phương thức chỉ huy, điều hành.

Đại tá Bùi Đại Hải, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát biểu định hướng thảo luận. (Ảnh: THÁI VINH)

Trình bày báo cáo đề dẫn, Đại tá Nguyễn Vinh Phượng, Phó Chính ủy Học viện Chính trị nhấn mạnh, xây dựng Quân đội hiện đại là chủ trương chiến lược, đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII (nhiệm kỳ 2025-2030) đã xác định những yêu cầu cao hơn đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong kỷ nguyên mới.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và sự biến đổi nhanh chóng của hình thái chiến tranh hiện đại, công tác nghiên cứu lý luận phải chủ động đi trước, khắc phục độ trễ để cung cấp luận cứ khoa học sắc bén, phục vụ Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng hoạch định đường lối, chính sách.

Với tinh thần khách quan, dân chủ và khoa học, các đại biểu đã tập trung phân tích sâu sắc mục tiêu, tiêu chí của Quân đội hiện đại; đánh giá đúng thực trạng đội ngũ cán bộ và công tác nghiên cứu lý luận tại các đơn vị Cảnh sát biển, từ đó đề xuất nhiều giải pháp sát thực tiễn.

Đại tá Nguyễn Vinh Phượng, Phó Chính ủy Học viện Chính phát biểu kết luận tọa đàm. (Ảnh: THÁI VINH)

Kết luận tọa đàm, Đại tá Nguyễn Vinh Phượng ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến tham luận tâm huyết. Đồng chí khẳng định, tọa đàm đã thống nhất nhận thức: xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện đại phải được tiến hành đồng bộ, toàn diện, lấy vững mạnh về chính trị làm cơ sở và lấy xây dựng con người làm trung tâm theo phương châm “người trước, súng sau”.

Đối với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, cần triển khai đồng bộ các giải pháp từ xây dựng vững mạnh về chính trị, điều chỉnh tổ chức biên chế tinh, gọn, mạnh đến đào tạo đội ngũ cán bộ tinh thông nghiệp vụ và đầu tư phương tiện hiện đại.

Thành công của tọa đàm cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn quan trọng để Học viện Chính trị hoàn thiện nhiệm vụ nghiên cứu cấp Bộ Quốc phòng, đồng thời khẳng định hiệu quả phối hợp chặt chẽ giữa hai đơn vị trong tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận quân sự.