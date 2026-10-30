Toạ đàm khoa học về chuyển đổi số ở cơ sở: Cùng tư duy, cùng hành động

Chủ trì toạ đàm có đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ (bên trái) và PGS.TS Lê Văn Chiến, Viện trưởng Viện Lãnh đạo học và Hành chính công.

Tham dự tọa đàm còn có các đồng chí: Phan Thanh Duy, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Phan Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, phát biểu khai mạc toạ đàm.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Huỳnh Quốc Việt nhấn mạnh, chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là quá trình đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, quản lý và phục vụ.

Vì vậy, các đại biểu cần tập trung trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những mô hình hay, cách làm hiệu quả; đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn từ thực tiễn cơ sở. Trong đó, cần phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, quan tâm ứng dụng dữ liệu, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo vào công tác quản lý, điều hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Các đại biểu tham dự toạ đàm.

Tại toạ đàm, đại biểu được nghe các chuyên đề về chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị địa phương; kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam; những cơ hội, thách thức trong chuyển đổi số khu vực công, nhất là đối với chính quyền cơ sở ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các đại biểu cũng tập trung phân tích thực trạng và nhu cầu đào tạo năng lực chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh và cấp xã.

Tham luận tại toạ đàm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử cho biết chuyển đổi số tại Cà Mau đã đạt được những kết quả bước đầu trên cả 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Nổi bật là tỉnh đang triển khai 119 cơ sở dữ liệu theo chỉ đạo của Trung ương và 42 cơ sở dữ liệu chuyên ngành; hoàn thành số hoá 100% cơ sở dữ liệu hộ tịch; 100% ấp, khóm được phủ sóng di động và kết nối cáp quang. Các nền tảng số cũng từng bước được ứng dụng vào quản lý, sản xuất, kinh doanh và phục vụ người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử tham luận tại toạ đàm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử cũng nhìn nhận, quá trình triển khai vẫn còn những hạn chế như dữ liệu chưa đồng bộ, các nền tảng số chưa liên thông, nguồn nhân lực công nghệ còn thiếu và năng lực ứng dụng giữa các địa phương chưa đồng đều...

Thời gian tới, tỉnh Cà Mau tập trung đổi mới tư duy, chuẩn hoá và khai thác hiệu quả dữ liệu; đồng bộ hạ tầng, nền tảng số; gắn chuyển đổi số với cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào giải quyết những bài toán thực tiễn, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Tại phiên toạ đàm bàn tròn, các đại biểu tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, đề xuất giải pháp nâng cao năng lực chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; phát huy vai trò người đứng đầu, tăng cường kỹ năng quản trị dữ liệu, ứng dụng công nghệ và bảo đảm an toàn thông tin.

Phiên tọa đàm bàn tròn với chủ đề “Chuyển đổi số ở cơ sở: Cùng tư duy, cùng hành động”.

Thông qua toạ đàm, tỉnh Cà Mau có thêm cơ sở khoa học và thực tiễn để hoàn thiện các chủ trương, giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số phù hợp với điều kiện địa phương. Qua đó, góp phần đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, hướng đến phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn./.