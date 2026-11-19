Quang cảnh toạ đàm.

Sau hợp nhất, tỉnh Lào Cai có không gian phát triển mới, với diện tích trên 13.200 km², dân số gần 1,8 triệu người, gồm 99 xã, phường và 33 dân tộc cùng sinh sống. Toàn tỉnh hiện sở hữu kho tàng di sản đồ sộ với 210 di tích được xếp hạng; trong đó có 01 di tích quốc gia đặc biệt, 04 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh và 59 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là nguồn tư liệu, cảm hứng và chất liệu quan trọng cho hoạt động nghiên cứu, sáng tác, biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh, truyền thông và phát triển sản phẩm văn hóa.

Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu khai mạc toạ đàm.

Phát biểu khai mạc toạ đàm, đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã biểu dương, ghi nhận những cống hiến to lớn của đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ nhân tỉnh nhà. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Bằng lao động sáng tạo nghiêm túc và tình yêu quê hương sâu sắc, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân và những người làm công tác văn hóa đã lặng lẽ điền dã, sưu tầm, lưu giữ những vốn quý đứng trước nguy cơ mai một; chuyển hóa chất liệu dân gian thành hàng nghìn tác phẩm có giá trị (với 937 giải thưởng quốc tế, trung ương, khu vực và cấp tỉnh trong nhiệm kỳ qua). Qua đó góp phần bồi đắp tâm hồn, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, quảng bá hình ảnh quê hương và tạo sức hút đưa du lịch Lào Cai bứt phá. Đồng chí cũng mong muốn, toạ đàm hôm nay sẽ tạo thêm động lực và những gợi mở thiết thực, góp phần mở ra bước phát triển mới cho văn hóa, văn nghệ Lào Cai trong giai đoạn tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Thị Thuý Mùi - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày Báo cáo đề dẫn tại toạ đàm.

Tại toạ đàm, các đại biểu đã tập trung đánh giá một cách toàn diện những kết quả đạt được; trao đổi các vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra; nhận diện thời cơ, thách thức và đề xuất giải pháp phát huy vai trò của văn nghệ sĩ trong giai đoạn mới. Với định hướng chuyển trọng tâm từ số lượng sang chất lượng và giá trị tác phẩm; chú trọng phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ, phát hiện và bồi dưỡng lực lượng kế cận, tác giả trẻ, tác giả là người dân tộc thiểu số; đẩy mạnh chuyển đổi số, huy động nguồn lực xã hội và gắn sáng tạo văn học, nghệ thuật với du lịch, giáo dục, truyền thông và công nghiệp văn hóa.

Đồng chí Dương Tuấn Nghĩa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham luận nội dung: “Phát triển công nghiệp văn hóa từ nguồn tài nguyên văn hóa và sức sáng tạo của văn nghệ sĩ Lào Cai”.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Yến - Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Lào Cai tham luận nội dung: “Đổi mới công tác quản lý, bồi dưỡng và phát huy tài năng văn học, nghệ thuật góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa”.

Đồng chí Nguyễn Thành Nam - Phó Giám đốc Báo và PT-TH Lào Cai tham luận nội dung: “Lan tỏa giá trị văn hóa, văn học, nghệ thuật Lào Cai trên các nền tảng truyền thông mới”.

Nghệ nhân Nhân dân Hoàng Xín Hòa tham luận nội dung: "Trao truyền và tiếp nối: trách nhiệm của các thế hệ văn nghệ sĩ trong bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Lào Cai”.

Đồng chí Lò Thị Ánh Nguyệt - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nghĩa Lộ tham luận nội dung: "Bảo tồn, phát huy nghệ thuật xòe, dân ca và các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Thái trong xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng ở phường Nghĩa Lộ".

Để có cách tiếp cận đa chiều trong triển khai các giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá, con người gắn với thực tiễn tỉnh Lào Cai, phần 2 của tọa đàm là không gian trao đổi cởi mở, đi sâu vào những vấn đề đặt ra đối với công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa và hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật trong giai đoạn mới.

Đại diện lãnh đạo Trường THPT Nguyễn Huệ; đại diện Thường trực Đảng ủy xã Đông Cuông; Nhạc sĩ Phùng Chiến tham gia trao đổi tại tọa đàm.

Nghệ nhân Ưu tú Mai Thị Hồng Chắn; đồng chí Vũ Hồng Phương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bát Xát; Nhà văn Nông Quang Khiêm tham gia trao đổi tại tọa đàm.

Kết luận tọa đàm, đồng chí Nguyễn Minh Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của đội ngũ văn nghệ sĩ trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, xây dựng con người Lào Cai.

Đồng chí Nguyễn Minh Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận tọa đàm.

Cùng với những kết quả đạt được, toạ đàm cũng thẳng thắn nhận diện những khó khăn, hạn chế và vấn đề đặt ra trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, xây dựng con người Lào Cai trong bối cảnh mới. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị: Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và toàn xã hội về vị trí, vai trò của văn hóa, văn học, nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ.

Quan tâm xây dựng, phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ nhân có bản lĩnh chính trị, tâm huyết, tài năng và trách nhiệm xã hội; Đổi mới hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật, nâng cao chất lượng và giá trị các tác phẩm về đất và người Lào Cai; Gắn bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và phát triển du lịch bền vững; Đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng không gian sáng tạo và quảng bá văn hóa, văn học, nghệ thuật Lào Cai; Bảo đảm các điều kiện, nguồn lực và hoàn thiện cơ chế phối hợp để phát triển hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.