Quang cảnh buổi tọa đàm

Đại tá Bùi Đại Hải - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và Đại tá, ThS Nguyễn Vinh Phượng - Phó Chính ủy Học viện Chính trị, Chủ nhiệm nhiệm vụ nghiên cứu đồng chủ trì tọa đàm.

Tham dự tọa đàm có Đại tá Nguyễn Thái Dương, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4; các đồng chí trong Đoàn nghiên cứu, khảo sát thuộc các Phòng, Khoa, Viện của Học viện Chính trị cùng chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.

Đại tá Bùi Đại Hải - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát biểu định hướng thảo luận

Phát biểu định hướng thảo luận, Đại tá Bùi Đại Hải - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 khẳng định, hoạt động nghiên cứu, khảo sát thực tế của Học viện Chính trị tại đơn vị mang ý nghĩa hết sức thiết thực.

Quản lý vùng biển Tây Nam rộng khoảng 126 nghìn km² từ Bắc cửa Định An (Vĩnh Long) đến Hà Tiên (An Giang), tiếp giáp với nhiều quốc gia và tiềm ẩn nhiều hoạt động vi phạm pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trong hơn 28 năm qua đã quán triệt sâu sắc chủ trương tiến thẳng lên hiện đại được Đảng ta xác định.

Thực tiễn xây dựng đơn vị đang đặt ra nhiều vấn đề cần luận giải sâu sắc như mối quan hệ giữa hiện đại hóa trang bị với xây dựng con người, hay giữa chuyển đổi số với đổi mới phương thức chỉ huy, điều hành.

Đại tá Nguyễn Vinh Phượng - Phó Chính ủy Học viện Chính trị phát biểu kết luận tọa đàm

Trình bày báo cáo đề dẫn tại Tọa đàm, Đại tá Nguyễn Vinh Phượng - Phó Chính ủy Học viện Chính trị nhấn mạnh, xây dựng Quân đội hiện đại là quan điểm, chủ trương chiến lược, đúng đắn, kịp thời của Đảng và Nhà nước.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong kỷ nguyên phát triển mới đặt ra những yêu cầu, đòi hỏi cao hơn.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, hình thái chiến tranh hiện đại biến đổi nhanh chóng, công tác nghiên cứu lý luận cần chủ động đi trước, khắc phục độ trễ để bổ sung, phát triển hệ thống quan điểm, nguyên tắc chỉ đạo thực tiễn.

Việc Học viện Chính trị được Bộ Quốc phòng giao chủ trì nhiệm vụ nghiên cứu này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm cung cấp luận cứ khoa học tư vấn cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng trong hoạch định đường lối, chính sách xây dựng Quân đội hiện đại.

Đoàn công tác tham quan Tàu CSB 8005, Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

Với tinh thần khách quan, dân chủ, khoa học, các đại biểu dự tọa đàm đã tập trung thảo luận, đi sâu phân tích nhận thức về mục tiêu, tiêu chí xây dựng Quân đội hiện đại; đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ và công tác lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu lý luận tại các đơn vị Cảnh sát biển; đồng thời chỉ rõ những yêu cầu mới và đề xuất nhiều giải pháp sát thực tiễn.

Phát biểu kết luận tọa đàm, Đại tá Nguyễn Vinh Phượng, Phó chính ủy Học viện Chính trị ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến tham luận tâm huyết, có chiều sâu lý luận và giá trị thực tiễn.

Đồng chí khẳng định, tọa đàm đã thống nhất cao nhận thức, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện đại phải được tiến hành đồng bộ, toàn diện, lấy vững mạnh về chính trị làm cơ sở, lấy xây dựng con người làm trung tâm theo phương châm hiện đại con người trước, hiện đại vũ khí trang bị kỹ thuật.

Đối với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cần triển khai đồng bộ các giải pháp từ xây dựng vững mạnh về chính trị, điều chỉnh tổ chức biên chế tinh, gọn, mạnh, đến xây dựng đội ngũ cán bộ tinh thông nghiệp vụ và đầu tư phương tiện, trang bị hiện đại.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Kết quả buổi tọa đàm là cơ sở khoa học và thực tiễn quan trọng để Đoàn công tác Học viện Chính trị tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện nhiệm vụ cấp Bộ Quốc phòng; đồng thời khẳng định hiệu quả phối hợp chặt chẽ giữa Học viện Chính trị và Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trong nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn.