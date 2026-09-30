Tọa đàm hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam

Dự tọa đàm có đồng chí Đàm Văn Eng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; hội viên người cao tuổi đang tham gia công tác tại các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu ôn lại ý nghĩa Ngày Quốc tế Người cao tuổi. Ngày này được Đại hội đồng Liên hợp quốc chính thức quyết định thành lập vào năm 1990 và được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 01/10/1991. Năm 2026 là năm thứ 36 thế giới kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi với chủ đề “Kỷ nguyên trường thọ: Tư duy lại các hệ thống để thích ứng với cuộc sống kéo dài hơn”. Đại biểu trao đổi về các giải pháp chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi trong giai đoạn hiện nay. Các ý kiến tập trung vào việc phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và uy tín của người cao tuổi trong gia đình, cộng đồng và xã hội; nâng cao chất lượng hoạt động Hội Người cao tuổi ở cơ sở. Đề cập những khó khăn trong hoạt động Hội, nhất là kinh phí và chế độ đối với cán bộ Hội cơ sở.

Dịp này, Hội Người cao tuổi tỉnh trao quà tri ân người cao tuổi đang tham gia lãnh đạo, hoạt động tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; đồng thời gửi lời cảm ơn tới các đại biểu, đơn vị đồng hành và doanh nghiệp đã quan tâm, hỗ trợ các hoạt động chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trong thời gian qua.