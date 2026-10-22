Tọa đàm Hoàn thiện Luật Đất đai và số hóa dữ liệu: Đột phá hướng tới quản lý minh bạch, hiệu quả

Khách mời

Ông Đào Đức Mẫn, Phó trưởng Phòng Thống kê, Kiểm kê và Thông tin đất đai, Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Thượng tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội, CATP Hà Nội

Ông Nguyễn Ngọc Vũ, Trưởng phòng Công nghệ số, Cục Chuyển đổi số, Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Ông Phạm Văn Tình, Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai, Sở NN&MT Hà Nội

Luật sư Vũ Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Sáng chế Việt Nam, Giám đốc Công ty Luật TNHH Vũ và cộng sự

Ông Nguyễn Văn Lăng, Phó trưởng Phòng Kinh tế, hạ tầng UBND xã Thanh Trì

Bà Tạ Thị Hạnh, Phó Trưởng phòng Hạ tầng, UBND phường Láng

Trung tá Tiến sĩ Chu Quốc Dũng, Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô

Trung tá Nguyễn Chính Trung, Trưởng ban Phóng viên, An ninh Thủ đô

Đặt câu hỏi

Gửi câu hỏi

Nhà báo, Trung tá Nguyễn Chí Trung - Trưởng ban phóng viên, Chuyên đề An ninh Thủ đô

10:52 22/10/2026

Dự thảo Luật Đất đai 2024 sửa đổi đang được hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét, với tình hình thực tế tại địa phương, phường có kiến nghị gì để công tác cấp "sổ đỏ" trên địa bàn ngày một thông thoáng, thuận lợi cho tổ chức, người dân nhưng vẫn đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định?

Ông Nguyễn Văn Lăng, Phó trưởng Phòng Kinh tế, hạ tầng UBND xã Thanh Trì

10:52 22/10/2026

Từ thực tiễn công tác quản lý đất đai và giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương, UBND xã Thanh Trì kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai theo hướng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, đồng thời bảo đảm quản lý đất đai chặt chẽ, đúng pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Lăng, Phó trưởng phòng Hạ tầng, UBND xã Thanh Trì, Hà Nội, phát biểu tọa đàm

Thứ nhất, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, thống nhất biểu mẫu và quy trình giải quyết; hạn chế yêu cầu người dân cung cấp lại các giấy tờ mà cơ quan nhà nước đã quản lý hoặc có thể khai thác từ cơ sở dữ liệu hợp pháp.

Thứ hai, bổ sung quy định cụ thể về việc xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng đất đối với trường hợp không còn giấy tờ gốc, giấy tờ mua bán viết tay, nhận thừa kế chưa hoàn tất thủ tục hoặc hồ sơ địa chính qua các thời kỳ không đầy đủ, không thống nhất. Cho phép đánh giá tổng hợp các tài liệu, chứng cứ hợp pháp để xem xét giải quyết theo điều kiện do pháp luật quy định.

Thứ ba, quy định rõ cơ chế xử lý đối với đất sử dụng ổn định qua nhiều thời kỳ, đất có biến động về diện tích, ranh giới, mục đích sử dụng hoặc có vi phạm về đất đai. Cần phân loại cụ thể từng trường hợp để xác định điều kiện cấp Giấy chứng nhận, nghĩa vụ tài chính và trách nhiệm xử lý vi phạm; không hợp thức hóa hành vi lấn, chiếm đất công hoặc các vi phạm khác theo quy định pháp luật.

Thứ tư, tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; xác định rõ trách nhiệm của UBND cấp xã, cơ quan chuyên môn, Văn phòng đăng ký đất đai và cơ quan thuế trong từng khâu giải quyết hồ sơ. Xây dựng quy trình liên thông, quy định thời hạn cụ thể và cơ chế phối hợp để tránh tình trạng hồ sơ bị chuyển đi, chuyển lại hoặc người dân phải bổ sung giấy tờ nhiều lần.

Thứ năm, hướng dẫn thống nhất việc xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, hạn mức đất ở, diện tích được công nhận là đất ở và nghĩa vụ tài chính khi cấp Giấy chứng nhận; đặc biệt đối với trường hợp sử dụng đất qua nhiều thời kỳ, hồ sơ thiếu căn cứ hoặc có sự khác nhau giữa tài liệu địa chính và hiện trạng sử dụng đất.

Thứ sáu, đẩy mạnh số hóa, kết nối và khai thác cơ sở dữ liệu đất đai; có kế hoạch đo đạc, chỉnh lý hồ sơ địa chính, rà soát và giải quyết hồ sơ tồn đọng theo từng nhóm nguyên nhân. Đồng thời, tăng cường hướng dẫn chuyên môn, hỗ trợ nghiệp vụ cho cán bộ cấp xã và quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong quá trình giải quyết thủ tục.

UBND xã đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị nêu trên nhằm hoàn thiện quy định pháp luật theo hướng minh bạch, thống nhất, dễ thực hiện, giảm thời gian và chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, phòng ngừa tranh chấp, khiếu kiện và hạn chế phát sinh sai phạm trong công tác cấp Giấy chứng nhận.

Nhà báo, Trung tá Nguyễn Chí Trung - Trưởng ban phóng viên, Chuyên đề An ninh Thủ đô

10:47 22/10/2026

Là đơn vị trực tiếp triển khai việc số hóa dữ liệu đất đai, phường có ý kiến gì để đẩy nhanh quá trình số hóa, nâng cao chất lượng dữ liệu cùng với đó là hiệu quả cho công tác quản lý Nhà nước và tăng tính thuận tiện cho người dân?

Bà Tạ Thị Hạnh, Phó Trưởng phòng Hạ tầng, UBND phường Láng

10:32 22/10/2026

Hồ sơ đã thu thập tiếp tục được kiểm tra, chuẩn hóa và phân loại để xác định hướng quản lý, giải quyết đối với từng nhóm trường hợp:

Đối với hộ đã được cấp Giấy chứng nhận: đối chiếu thông tin với hồ sơ địa chính, hiện trạng; rà soát biến động về người sử dụng, diện tích, ranh giới, mục đích sử dụng và tài sản gắn liền với đất để hướng dẫn đăng ký biến động, chỉnh lý, cập nhật theo quy định.

Bà Tạ Thị Hạnh, Phó Trưởng phòng Hạ tầng, UBND phường Láng, Hà Nội, phát biểu tọa đàm

Đối với hộ chưa được cấp Giấy chứng nhận: lập danh sách, phân loại nguồn gốc, thời điểm sử dụng, giấy tờ hiện có và nội dung cần xác minh; hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, xác định vướng mắc, trường hợp có dấu hiệu vi phạm cần kiểm tra, xử lý; tổng hợp nội dung vượt thẩm quyền để báo cáo, đề xuất giải quyết.

Đối với đất công, đất được giao quản lý và đất chưa sử dụng: rà soát từng vị trí, diện tích, ranh giới, hiện trạng, hồ sơ pháp lý và chủ thể quản lý; phát hiện dấu hiệu lấn, chiếm, sử dụng sai mục đích hoặc chưa rõ trách nhiệm quản lý để kiểm tra, đề xuất biện pháp bảo vệ, quản lý, sử dụng theo quy định.

Dữ liệu còn phục vụ giải quyết phản ánh, kiến nghị, kiểm tra vi phạm, đối chiếu hồ sơ tranh chấp, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và nghĩa vụ tài chính. Thông tin chưa thống nhất phải được xác minh trước khi sử dụng làm căn cứ giải quyết hồ sơ.

Khó khăn chủ yếu là thời gian gấp, khối lượng lớn; một số hồ sơ thiếu thông tin, chưa thống nhất với thực tế; người sử dụng đất vắng mặt, khó liên hệ. Hệ thống, đường truyền nhiều thời điểm nghẽn, gián đoạn, ảnh hưởng việc nhập, cập nhật dữ liệu. Phường tiếp tục phối hợp xử lý thông tin thiếu, trùng lặp, sai lệch, cập nhật biến động thường xuyên, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”.

Ông Nguyễn Văn Lăng, Phó trưởng Phòng Kinh tế, hạ tầng UBND xã Thanh Trì

10:47 22/10/2026

- Là đơn vị trực tiếp triển khai việc số hóa dữ liệu đất đai, phường, xã có ý kiến gì để đẩy nhanh quá trình số hóa, nâng cao chất lượng dữ liệu cùng với đó là hiệu quả cho công tác quản lý Nhà nước và tăng tính thuận tiện cho người dân?

Ông Nguyễn Văn Lăng, Phó trưởng phòng Hạ tầng, UBND xã Thanh Trì, Hà Nội, phát biểu tọa đàm

Hiện nay việc làm sạch dữ liệu, thu thập số liệu tại UBND xã đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, hiện nay diện tích, kích thước cạnh thửa đất đã có nhiều biến động do sai số bản đồ, mua bán chuyển nhượng nên việc cập nhật dữ liệu theo đúng hiện trạng chưa được chính xác. Để tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước và thuận lợi cho người dân thì đề nghị cần hoàn thiện, nghiệm thu việc đo đạc bản đồ và cấp đổi toàn bộ Giấy chứng nhận QSD đất cho người dân theo dự án đo đạc tổng thể cơ sở dữ liệu đất đai.

Nhà báo, Trung tá Nguyễn Chính Trung

10:42 22/10/2026

Còn tại UBND xã Thanh Trì, khu vực còn đang có dư địa đô thị hóa rất nhanh, tiến độ số hóa, làm sạch dữ liệu đất đai theo tiêu chí "đúng-đủ-sống-sạch" trên địa bàn xã hiện được khai đến đâu? Qua thời gian triển khai tại cơ sở nổi bật lên những khó khăn nào? Đối với những thửa đất chưa được cấp "sổ đỏ" hoặc có nguồn gốc chưa rõ ràng, dữ liệu sẽ được ghi nhận như thế nào?

Ông Nguyễn Văn Lăng, Phó trưởng Phòng Kinh tế, hạ tầng UBND xã Thanh Trì

10:42 22/10/2026

Theo số liệu trên địa bàn xã Thanh Trì có tổng số thửa trên bản đồ là 21.316 thửa.

+ Số thửa đã xây dựng cơ sở dữ liệu 21.274 thửa, đạt tỷ lệ 99,8%.

+ Số thửa chưa xây dựng cơ sở dữ liệu: 42 thửa, chiếm 0,2%.

+ Số thửa đã đầy đủ thông tin (Đã làm sạch dữ liệu) 17.312/21.274 thửa, đạt 82,9% (trong đó đất phi nông nghiệp đạt tỷ lệ 69,3%; đất nông nghiệp đạt tỷ lệ 44%).

- Đối với những thửa đất chưa được cấp "sổ đỏ" hoặc có nguồn gốc chưa rõ ràng, UBND xã tiến hành phát phiếu cung cấp thông tin để người đang sử dụng tiến hành kê khai để Tổ công tác tiến hành cập nhật lên phần mềm.

Trong quá trình triển khai, chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc như:

- Hiện nay một số khu vực đất nông nghiệp chưa có ranh giới thửa đất nên không xác định được thửa đất để làm sạch dữ liệu. Thực tế sau khi tổ chức lại chính quyền hai cấp, có nhiều thửa đất vừa nằm trên địa bàn xã Thanh Trì, vừa nằm trên địa bàn xã Đại Thanh..., nên cũng gặp nhiều khó khăn trong quá trình phối hợp giải quyết, làm sạch dữ liệu.

- Đối với việc làm sạch các thửa đất nông nghiệp: Giấy chứng nhận đất nông nghiệp thường có rất nhiều thửa đất, các thửa đất lại không liền nhau nên mất nhiều thời gian trong việc xác định vị trí thửa đất; một số khu vực thửa đất nông nghiệp đã có vi phạm xây dựng công trình; việc mua bán, chuyển nhượng, chia tách không đúng quy định của pháp luật cũng rất khó khăn cho việc xác định vị trí thửa đất trong quá trình làm sạch dữ liệu đất đai.

- Khó khăn nữa là lực lượng thiếu. Chúng tôi phải huy động rất nhiều lực lượng trong cả hệ thống chính trị tham gia, thậm chí huy động cả giáo viên trên địa bàn, những người thành thạo công nghệ để tham gia hỗ trợ cùng...

Dù vậy, vẫn còn những hồ sơ, thửa đất chưa rõ nguồn gốc, giấy tờ, chúng tôi vẫn đang tiếp tục cập nhật để làm sạch dữ liệu.

Nhà báo, Trung tá Nguyễn Chính Trung

10:35 22/10/2026

Dự thảo Luật Đất đai 2024 sửa đổi đang được hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét, với tình hình thực tế tại địa phương, phường có kiến nghị gì để công tác cấp "sổ đỏ" trên địa bàn ngày một thông thoáng, thuận lợi cho tổ chức, người dân nhưng vẫn đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định?

Bà Tạ Thị Hạnh, Phó Trưởng phòng Hạ tầng, UBND phường Láng

10:35 22/10/2026

Kết quả thu thập, rà soát dữ liệu cung cấp thông tin thực tiễn để nghiên cứu, xây dựng dự thảo Luật Đất đai. Thông qua phân loại hồ sơ, đối chiếu nguồn gốc, thời điểm sử dụng, hiện trạng và tình trạng pháp lý từng thửa đất, cơ quan quản lý có cơ sở nhận diện vướng mắc, bất cập, tổng hợp kiến nghị phù hợp với thực tế tại cơ sở.

Bà Tạ Thị Hạnh, Phó Trưởng phòng Hạ tầng, UBND phường Láng, Hà Nội, phát biểu tọa đàm

Dữ liệu về hồ sơ thiếu giấy tờ, chuyển nhượng qua nhiều thời kỳ, chênh lệch diện tích, ranh giới và các trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận giúp làm rõ những khó khăn trong áp dụng quy định. UBND phường đề nghị nghiên cứu quy định rõ căn cứ xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất và hướng xử lý từng nhóm trường hợp để áp dụng thống nhất.

Về cải cách thủ tục hành chính, đề nghị đẩy mạnh khai thác thông tin đã được xác thực, hạn chế yêu cầu cung cấp lại giấy tờ đã có, đủ giá trị sử dụng; đơn giản hóa hồ sơ, làm rõ trách nhiệm, thời hạn phối hợp giữa các cơ quan. Đồng thời, công khai tiến độ, nghĩa vụ tài chính và lý do hồ sơ chưa đủ điều kiện để người dân biết, thực hiện.

Đối với giải phóng mặt bằng, dữ liệu trước và sau thu hồi đất giúp tổng hợp vướng mắc về nguồn gốc, diện tích, đối tượng, điều kiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và quản lý phần đất còn lại. Đây là căn cứ thực tiễn để đề xuất quy định bảo đảm thống nhất giữa thu hồi đất, giải quyết quyền lợi người dân và quản lý đất đai sau giải phóng mặt bằng.

UBND phường đề nghị nghiên cứu trong quá trình xây dựng dự thảo Luật Đất đai cơ chế giải quyết đối với phần đất còn lại dưới 50 m² sau khi Nhà nước thu hồi đất; đồng thời rà soát sự thống nhất với quy định của Thành phố, trong đó có Quyết định số 61/2024/QĐ-UBND. Cần phân biệt diện tích nhỏ do thu hồi đất với trường hợp tự tách thửa, không đồng nhất diện tích tối thiểu tách thửa với điều kiện cấp Giấy chứng nhận.

Đề nghị làm rõ điều kiện, hướng giải quyết đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận cần chỉnh lý và trường hợp chưa được cấp cần xác minh, công nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp đủ điều kiện được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; trường hợp còn vướng mắc cần xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và biện pháp xử lý, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân, thuận lợi trong quản lý đất đai.

Trung tá Nguyễn Chính Trung, Trưởng ban Phóng viên

10:34 22/10/2026

Thưa Luật sư, chúng ta cần có cơ chế pháp lý gì để bảo đảm dữ liệu đất đai được cập nhật kịp thời khi có biến động như chuyển nhượng, thừa kế, thế chấp, thu hồi đất hoặc điều chỉnh quy hoạch?

Luật sư Vũ Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Sáng chế Việt Nam, Giám đốc Công ty Luật TNHH Vũ và cộng sự

10:23 22/10/2026

Theo cá nhân tôi thì tôi thấy rằng trong Luật đất đai 2024 đã quy định tương đối đầy đủ về thẩm quyền, trách nhiệm của các đơn vị trong việc cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu quốc gia.

Tuy nhiên theo tôi, muốn dữ liệu đất đai được cập nhật kịp thời thì không thể chỉ đặt ra một đơn vị phải cập nhật, mà cần có nhiều bên cùng cập nhật và giám sát, cần thiết kế cơ chế pháp lý gắn với từng loại biến động, từng cơ quan có trách nhiệm và từng thời hạn xử lý cụ thể.

Tọa đàm Hoàn thiện Luật Đất đai và số hóa dữ liệu: Đột phá hướng tới quản lý minh bạch, hiệu quả, nhận được sự quan tâm, đưa tin của một số cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội

Theo tôi cần có một số điểm cần lưu tâm khi xem xét xây dựng cơ chế pháp lý để đảm bảo dữ liệu đất đai được cập nhật kịp thời như sau:

Mọi người tham gia thực hiện giao dịch và thực hiện quá trình xử lý giao dịch đều nên có trách nhiệm và thời hạn cập nhật đối với từng loại biến động. Đối với chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, thế chấp và các giao dịch khác, bên cạnh trách nhiệm cập nhật của cơ quan công chứng, cơ quan đăng ký đất đai, cơ quan thuế và các chủ thể có liên quan trong việc chuyển giao thông tin, tiếp nhận hồ sơ và cập nhật kết quả, thì các chủ thể chuyển giao và nhận chuyển giao cũng có thể tham gia vào việc cập nhật qua VneID, chẳng hạn.

Xây dựng cơ sở dữ liệu hoàn thiện, thống nhất và có cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu tới từng đơn vị nhà nước và người dân. Việc kết nối, chia sẻ này phải đi kèm quy định về nguồn dữ liệu có thẩm quyền, phương thức xác thực, chuẩn dữ liệu, quyền truy cập và trách nhiệm khi thông tin được sử dụng.

Thiết lập cơ chế giám sát và trách nhiệm khi chậm cập nhật hoặc cập nhật sai. Hệ thống cần ghi nhận lịch sử thay đổi, thời điểm cập nhật, chủ thể thực hiện và căn cứ pháp lý của việc thay đổi. Pháp luật cần quy định rõ trách nhiệm của cơ quan, cá nhân có liên quan nếu để xảy ra tình trạng chậm cập nhật, sửa đổi trái phép hoặc không xử lý sai sót sau khi đã được phát hiện

Người dân có thể tra cứu, yêu cầu chỉnh sửa và theo dõi việc giải quyết giao dịch của mình. Khi phát hiện thông tin sai hoặc chưa phản ánh biến động đã hoàn thành thủ tục, người sử dụng đất cần có quyền yêu cầu kiểm tra, đính chính và được thông báo về kết quả xử lý trong thời hạn xác định.

Nhà báo, Trung tá Nguyễn Chí Trung - Trưởng ban phóng viên, Chuyên đề An ninh Thủ đô

10:29 22/10/2026

Tiến độ số hóa, làm sạch dữ liệu đất đai theo tiêu chí "đúng-đủ-sống-sạch" trên địa bàn phường hiện được khai đến đâu? Qua thời gian triển khai tại cơ sở nổi bật lên những khó khăn nào? Đối với những thửa đất chưa được cấp "sổ đỏ" hoặc có nguồn gốc chưa rõ ràng, dữ liệu sẽ được ghi nhận như thế nào?

Bà Tạ Thị Hạnh, Phó Trưởng phòng Hạ tầng, UBND phường Láng

10:29 22/10/2026

UBND phường đã ban hành Kế hoạch số 298/KH-UBND ngày 02/7/2026 về cao điểm “45 ngày” hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai; Quyết định số 673/QĐ-UBND và Quyết định số 674/QĐ-UBND về thành lập Tổ công tác, Tổ hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ.

Các lực lượng tham gia gồm Phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường, Công an phường, Đoàn Thanh niên, Ban Chỉ huy Quân sự phường, dân quân tự vệ và các tổ dân phố. UBND phường phân công trách nhiệm, hướng dẫn thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ, tổng hợp và phối hợp xử lý vướng mắc.

Các tổ công tác bám sát địa bàn, liên hệ từng hộ để vận động cung cấp hồ sơ, hướng dẫn kê khai, thu nhận, đối chiếu và xác minh thông tin. Bộ phận chuyên môn phối hợp kiểm tra hồ sơ đất đai; Công an phường hỗ trợ đối chiếu thông tin người sử dụng đất theo chức năng; tổ dân phố, Đoàn Thanh niên và dân quân tự vệ phối hợp liên hệ, hướng dẫn, hỗ trợ người dân theo phân công.

Quá trình triển khai nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các hộ dân. Người dân đã cung cấp giấy tờ về nhà, đất, phối hợp giải trình những nội dung chưa thống nhất, tạo điều kiện để các lực lượng hoàn thành công việc trong thời gian ngắn.

Đến nay, UBND phường đã hoàn thành thu thập thông tin 9.518/9.518 thửa đất, đạt 100%, bảo đảm tiến độ. Kết quả đạt được nhờ sự phối hợp, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh; sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo UBND phường, lãnh đạo Phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường; sự phối hợp của các tổ công tác, Công an phường, tổ dân phố, dân quân tự vệ, Đoàn Thanh niên và sự đồng thuận của người dân.

Trung tá Nguyễn Chính Trung, Trưởng ban Phóng viên

10:26 22/10/2026

Thưa Luật sư, Luật Đất đai 2024 đang trong quá trình sửa đổi, bổ sung, dưới góc nhìn của ông, những quy định về số hóa dữ liệu đất đai cần được cập nhật, bổ sung như thế nào vào trong Luật để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp?

Luật sư Vũ Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Sáng chế Việt Nam, Giám đốc Công ty Luật TNHH Vũ và cộng sự

10:24 22/10/2026

Như tôi nói ở trên, Luật đất đai 2024 không phải không có quy định về số hóa dữ liệu đất đai, mà thực tế, Luật đất đai đã có hẳn một chương quy định về vấn đề số hóa này.

Luật Đất đai cần quy định những nguyên tắc, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và bảo đảm pháp lý có tính ổn định

Ngoài ra, như chúng ra đã biết, cách mạng công nghệ lần thứ 4 đã xảy ra, việc chuyển đổi số là không thể chậm trễ; bên cạnh đó mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã được thực hiện. Vì vậy, cá nhân tôi cho rằng cần sửa đổi bổ sung cho phù hợp với thực tiễn đang xảy ra.

Theo quan điểm cá nhân của tôi thì cần quan tâm thêm:

1. Trách nhiệm, thời hạn và hậu quả pháp lý khi dữ liệu không được cập nhật hoặc cập nhật sai (phần chi tiết có thể giao Chính phủ quy định thời hạn và quy trình chi tiết cho từng loại biến động);

2. Trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân trong các giao dịch liên quan đến đất đai;

3. Bảo đảm an ninh mạng và an toàn hệ thống cũng là vấn đề cần quan tâm.

Xin lưu ý rằng:

Tôi không đề xuất đặt toàn bộ yêu cầu kỹ thuật vào Luật. Luật cần quy định những nguyên tắc, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và bảo đảm pháp lý có tính ổn định; còn tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình kết nối, định dạng dữ liệu và yêu cầu vận hành nên được giao cho văn bản dưới luật quy định chi tiết để có thể cập nhật theo sự phát triển của công nghệ.

Luật sư Vũ Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Sáng chế Việt Nam, Giám đốc Công ty Luật TNHH Vũ và cộng sự

10:26 22/10/2026

Như tôi nói ở trên, Luật đất đai 2024 không phải không có quy định về số hóa dữ liệu đất đai, mà thực tế, Luật đất đai đã có hẳn một chương quy định về vấn đề số hóa này.

Luật sư Vũ Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Sáng chế Việt Nam Giám đốc Công ty Luật TNHH Vũ và cộng sự phát biểu tọa đàm

Ngoài ra, như chúng ra đã biết, cách mạng công nghệ lần thứ 4 đã xảy ra, việc chuyển đổi số là không thể chậm trễ; bên cạnh đó mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã được thực hiện. Vì vậy, cá nhân tôi cho rằng cần sửa đổi bổ sung cho phù hợp với thực tiễn đang xảy ra.

Theo quan điểm cá nhân của tôi thì cần quan tâm thêm:

1. Trách nhiệm, thời hạn và hậu quả pháp lý khi dữ liệu không được cập nhật hoặc cập nhật sai (phần chi tiết có thể giao Chính phủ quy định thời hạn và quy trình chi tiết cho từng loại biến động);

2. Trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân trong các giao dịch liên quan đến đất đai;

3. Bảo đảm an ninh mạng và an toàn hệ thống cũng là vấn đề cần quan tâm.

Xin lưu ý rằng:

Tôi không đề xuất đặt toàn bộ yêu cầu kỹ thuật vào Luật. Luật cần quy định những nguyên tắc, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và bảo đảm pháp lý có tính ổn định; còn tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình kết nối, định dạng dữ liệu và yêu cầu vận hành nên được giao cho văn bản dưới luật quy định chi tiết để có thể cập nhật theo sự phát triển của công nghệ.

Nhà báo Trung tá Nguyễn Chính Trung, Trưởng ban Chuyên đề An ninh Thủ đô

10:19 22/10/2026

Theo quan điểm của Luật sư, số hóa dữ liệu đất đai có ý nghĩa như thế nào đối với công tác quản lý đất đai? Đây có phải là nền tảng quan trọng để hạn chế tiêu cực và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước cũng như đem lại nhiều lợi ích cho người dân, doanh nghiệp trong giao dịch bất động sản?

Luật sư Vũ Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Sáng chế Việt Nam, Giám đốc Công ty Luật TNHH Vũ và cộng sự

10:15 22/10/2026

Theo quan điểm cá nhân tôi, số hóa dữ liệu đất đai có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác quản lý đất đai. Chính vì vậy, ngay trong Luật đất đai 2024 cũng có những quy định cụ thể về việc số hóa này, cụ thể như sau:

Điều 3:

14. Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai là tập hợp các cơ sở dữ liệu đất đai trong đó dữ liệu được sắp xếp, tổ chức để truy cập, khai thác, chia sẻ, quản lý và cập nhật thông qua phương tiện điện tử.

23. Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai là hệ thống tổng hợp các yếu tố hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, phần mềm, dữ liệu được xây dựng thành một hệ thống tập trung, thống nhất trên phạm vi cả nước để quản lý, vận hành, cập nhật, khai thác thông tin đất đai.

Luật sư Vũ Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Sáng chế Việt Nam Giám đốc Công ty Luật TNHH Vũ và cộng sự phát biểu tọa đàm

Hay cụ thể hơn,

Tại khoản khoản 4 Điều 15 Luật đất đai 2024 có quy định về Trách nhiệm của Nhà nước đối với người sử dụng đất

4. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật cho người sử dụng đất trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, thủ tục hành chính về đất đai, khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Tại Điều 50 của luật này quy định về Đo đạc lập bản đồ địa chính như sau:

1. Bản đồ địa chính là cơ sở để phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Việc đo đạc lập bản đồ địa chính được thực hiện chi tiết đến từng thửa đất theo đơn vị hành chính cấp xã; nơi không thành lập đơn vị hành chính cấp xã thì được lập theo đơn vị hành chính cấp huyện.

2. Bản đồ địa chính phải được chỉnh lý khi có sự thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích thửa đất và các yếu tố khác có liên quan đến nội dung bản đồ địa chính và đồng thời được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc đo đạc lập, chỉnh lý, quản lý bản đồ địa chính ở địa phương và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Cụ thể hơn nữa, tại Chương XII từ Điều 163 đến Điều 170, đều có quy định chi tiết về HỆ THỐNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ ĐẤT ĐAI VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ ĐẤT ĐAI, cụ thể như một số quy định khá chi tiết về Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai; Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và phần mềm của Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai; Quản lý, vận hành, khai thác và kết nối liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; Bảo đảm an toàn và chế độ bảo mật thông tin, dữ liệu đất đai hay Trách nhiệm xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai

Có thể thấy rằng, việc số hóa dữ liệu đất đai có ý nghĩa vô cùng quan trọng, được quan tâm từ trước, và được luật hóa trong Luật luật đất đai 2024.

Luật sư Vũ Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Sáng chế Việt Nam, Giám đốc Công ty Luật TNHH Vũ và cộng sự

10:19 22/10/2026

Theo quan điểm cá nhân tôi, số hóa dữ liệu đất đai có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác quản lý đất đai. Chính vì vậy, ngay trong Luật đất đai 2024 cũng có những quy định cụ thể về việc số hóa này, cụ thể như sau:

Điều 3:

14. Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai là tập hợp các cơ sở dữ liệu đất đai trong đó dữ liệu được sắp xếp, tổ chức để truy cập, khai thác, chia sẻ, quản lý và cập nhật thông qua phương tiện điện tử.

23. Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai là hệ thống tổng hợp các yếu tố hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, phần mềm, dữ liệu được xây dựng thành một hệ thống tập trung, thống nhất trên phạm vi cả nước để quản lý, vận hành, cập nhật, khai thác thông tin đất đai.

Hay cụ thể hơn,

Tại khoản khoản 4 Điều 15 Luật đất đai 2024 có quy định về Trách nhiệm của Nhà nước đối với người sử dụng đất

4. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật cho người sử dụng đất trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, thủ tục hành chính về đất đai, khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Luật sư Vũ Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Sáng chế Việt Nam Giám đốc Công ty Luật TNHH Vũ và cộng sự phát biểu tọa đàm

Tại Điều 50 của luật này quy định về Đo đạc lập bản đồ địa chính như sau:

1. Bản đồ địa chính là cơ sở để phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Việc đo đạc lập bản đồ địa chính được thực hiện chi tiết đến từng thửa đất theo đơn vị hành chính cấp xã; nơi không thành lập đơn vị hành chính cấp xã thì được lập theo đơn vị hành chính cấp huyện.

2. Bản đồ địa chính phải được chỉnh lý khi có sự thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích thửa đất và các yếu tố khác có liên quan đến nội dung bản đồ địa chính và đồng thời được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc đo đạc lập, chỉnh lý, quản lý bản đồ địa chính ở địa phương và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Cụ thể hơn nữa, tại Chương XII từ Điều 163 đến Điều 170, đều có quy định chi tiết về HỆ THỐNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ ĐẤT ĐAI VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ ĐẤT ĐAI, cụ thể như một số quy định khá chi tiết về Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai; Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và phần mềm của Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai; Quản lý, vận hành, khai thác và kết nối liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; Bảo đảm an toàn và chế độ bảo mật thông tin, dữ liệu đất đai hay Trách nhiệm xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai

Có thể thấy rằng, việc số hóa dữ liệu đất đai có ý nghĩa vô cùng quan trọng, được quan tâm từ trước, và được luật hóa trong Luật luật đất đai 2024.

- Về câu hỏi số hóa có phải là nền tảng quan trọng để hạn chế tiêu cực và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước cũng như đem lại nhiều lợi ích cho người dân, doanh nghiệp trong giao dịch bất động sản hay không?

Trước tiên, đất đai là tài sản có giá trị lớn, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, đồng thời là nguồn lực quan trọng đối với phát triển kinh tế – xã hội. Nếu số hóa toàn bộ dữ liệu về thửa đất, người sử dụng đất, tình trạng pháp lý, quy hoạch, thế chấp và các biến động được quản lý đầy đủ, chính xác, kịp thời, (Dữ liệu Đúng – Đủ - Sạch – Sống) thì đây đúng là nền tảng quan trọng để hạn chế tiêu cực và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước cũng như đem lại nhiều lợi ích cho người dân, doanh nghiệp trong giao dịch bất động sản. Đồng thời cơ quan nhà nước sẽ có cơ sở tốt hơn để quản lý, giám sát và ra quyết định; người dân, doanh nghiệp cũng có điều kiện tiếp cận thông tin thuận lợi hơn trước khi thực hiện giao dịch.

Chính vì vậy, Tôi cho rằng số hóa dữ liệu đất đai có thể mang lại các lợi ích sau: Tăng tính minh bạch và góp phần phòng ngừa tiêu cực. Giảm rủi ro pháp lý trong giao dịch bất động sản. Thúc đẩy phát triển kinh tế.

Nhà báo Trung tá Nguyễn Chính Trung, Trưởng ban Chuyên đề An ninh Thủ đô

10:09 22/10/2026

Trong thời gian tới, Sở NN&MT sẽ tiếp tục triển khai những nhiệm vụ gì để có thể hoàn thành đúng tiêu chí “đúng-đủ-sạch-sống”?

Ông Phạm Văn Tình, Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai, Sở NN&MT Hà Nội

10:09 22/10/2026

Với kết quả đã đạt được trong thời gian vừa qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục là cơ quan chủ trì, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn về đất đai của Sở để phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố, UBND các xã, phường để tiếp tục rà soát, làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu về đất đai, đảm bảo tiêu chí “Đúng - Đủ - Sạch - Sống”.

Từ trái qua: Các Phó Trưởng ban Biên tập An ninh Thủ đô: Thượng tá Lưu Hồng Quân và Trung tá Đỗ Trần Quân; Trung tá Nguyễn Chính Trung, Trưởng Ban Phóng viên và ông Phạm Văn Tình tại buổi tọa đàm. Ảnh: Thuần Thư

Đồng thời, Sở sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ để xây dựng ứng dụng trên iHanoi, có thể trực tiếp tương tác với người dân, phục vụ làm sạch cơ sở dữ liệu về đất đai, tiếp nhận và giải quyết một số thủ tục hành chính như: đính chính, cấp đổi Giấy chứng nhận nhằm đơn giản hóa thủ tục, cắt giảm thời giải quyết hồ sơ cho người dân.

Bên cạnh đó, Sở cũng kính đề nghị Thành ủy, UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo của hệ thống chính quyền các cấp chuẩn hóa, cập nhật, làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai.

Duy trì ổn định hệ thống bộ máy cơ quan chuyên môn về đất đai với đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn để làm đầu mối xuyên suốt, phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục chuẩn hóa, cập nhật, làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai. Đặc biệt, tham mưu trong việc vận hành, chia sẻ dữ liệu cho các Sở, ngành, cải cách các quy trình, thủ tục hành chính liên quan đến đất đai: Cắt giảm tối đa hồ sơ giấy, tận dụng thông tin, dữ liệu sẵn có trong CSDL đất đai, CSDL quốc gia về dân cư và các CSDL khác để giải quyết nhanh gọn thủ tục cho người dân, doanh nghiệp.

Nhà báo Trung tá Nguyễn Chính Trung, Trưởng ban Chuyên đề An ninh Thủ đô

10:08 22/10/2026

Để có được kết quả như trên, Sở NN&MT Hà Nội có thể chia sẻ một số bài học kinh nghiệm thực tiễn để các địa phương khác trên cả nước có thể tham khảo?

Ông Phạm Văn Tình, Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai, Sở NN&MT Hà Nội

10:08 22/10/2026

Để đạt được kết quả nêu trên, không chỉ riêng trách nhiệm của Sở. Đây là kết quả của sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt, với phương châm “chỉ thực hiện, không nêu khó khăn” của đồng chí Bí thư Thành ủy, các đồng chí trong thường vụ Thành ủy, Ban chỉ đạo 57, UBND Thành phố, đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố phụ trách lĩnh vực đất đai; sự đồng lòng của các Sở, ngành, đặc biệt là các đồng chí Bí thư, Chủ tịch các xã, phường đã chỉ đạo quyết liệt.

Trung tá Nguyễn Chính Trung, Trưởng Ban Phóng viên An ninh Thủ đô, người điều hành nội dung tọa đàm, trao đổi với ông Phạm Văn Tình, Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai, Sở NN&MT Hà Nội

Công tác tuyên truyền rộng rãi, vận động thường xuyên của các cấp, các ngành và sự hưởng ứng tới từng người dân, cơ quan báo chí để sớm hoàn thành nhiệm vụ.

Bám sát, triển khai và cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao tại các Kế hoạch, Văn bản triển khai của Thành phố; Thành ủy, UBND Thành phố kiểm đếm tiến độ hàng ngày, hàng tuần.

Công tác đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin, cơ sở vật chất được chú trọng; nhân lực được đào tạo có chiều sâu về chuyên môn. Kết quả này là sự cải cách về chính sách, tháo gỡ một số điểm nghẽn về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo mà Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đã mang lại.

Nhà báo Trung tá Nguyễn Chính Trung, Trưởng ban Chuyên đề An ninh Thủ đô

10:05 22/10/2026

Tại Hà Nội, qua 45 ngày triển khai chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai, khoảng 3,25 triệu thửa đã được xây dựng cơ sở dữ liệu, gần 1,8 triệu thửa đang tiếp tục xử lý, nằm trong nhóm đi đầu cả nước. Tới thời điểm này, công tác này tại Hà Nội đã hoàn thành dứt điểm chưa, thưa ông?

Ông Phạm Văn Tình, Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai, Sở NN&MT Hà Nội

10:05 22/10/2026

Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang được đẩy mạnh, việc xây dựng hệ thống dữ liệu đất đai hiện đại, chính xác, đồng bộ không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà là nền tảng để đổi mới phương thức quản trị quốc gia. Hà Nội nhận thức rõ điều đó và đã xác định xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phải đi trước một bước, làm nền cho phát triển và quản lý bền vững.

Ông Phạm Văn Tình, Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai, Sở NN&MT Hà Nội phát biểu tọa đàm. Ảnh: Phú Khánh

Thứ nhất, về công tác lãnh đạo, chỉ đạo:

Xác định xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai là nhiệm vụ chính trị quan trọng, phải hoàn thành trong năm 2026 theo Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 05 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố.

- Thành ủy Hà Nội thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các Sở, ngành, UBND các xã, phường trong các cuộc họp giao ban định kỳ của Ban Chỉ đạo phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06 Thành phố (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 57).

- UBND Thành phố đã quyết liệt trong công tác xây dựng cơ sở dữ liệu, chỉ đạo các Sở, ngành, chính quyền địa phương, các tổ chức chính - xã hội tham gia. Các đồng chí Lãnh đạo UBND Thành phố trực tiếp chỉ đạo, kiểm đếm tiến độ hàng tuần, giao nhiệm vụ cụ thể đến từng cá nhân, tập thể, chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về tiến độ.

- Sở Nông nghiệp và Môi trường đã triển khai đồng bộ, chủ động xây dựng, tham mưu nhiều Văn bản, 04 Kế hoạch trình UBND Thành phố và 05 Quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt để triển khai, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc khi thực hiện nhiệm vụ lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đồng thời, đã bàn giao hơn 11.000 tài khoản và các ứng dụng cho chính quyền địa phương để triển khai thu thập dữ liệu.

- Công an Thành phố đã thành lập nhiều tổ công tác, ban hành nhiều Công văn chỉ đạo Công an cấp xã phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường để xác minh tối đa dữ liệu dân cư. Đồng thời, phối hợp tuyên truyền người dân về lợi ích, hiệu quả của việc xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai.

- Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND Thành phố triển khai Kế hoạch tích hợp và di trú dữ liệu. Trong đó, đã phối hợp chặt chẽ, cung cấp hạ tầng máy chủ để Sở Nông nghiệp và Môi trường lưu trữ, vận hành dữ liệu trên nền tảng dùng chung của Thành phố, thuận tiện cho việc chia sẻ dữ liệu cho các Sở, ngành, UBND các xã, phường phục vụ quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

- UBND các xã, phường đã thành lập trên 339 Tổ công tác và Tổ giúp việc, ban hành trên 126 Kế hoạch triển khai tại địa phương để cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao.

Với đặc thù của Thủ đô, Thành phố Hà Nội là một trong những địa phương có khối lượng công việc lớn, mức độ công việc khó do sự tác động chi phối về tính chất lịch sử đất đai qua nhiều thời kỳ lịch sử, sự đổi mới hằng ngày của đô thị đặc biệt, toàn bộ hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội đã quyết tâm, quyết liệt chỉ đạo thực hiện, huy động nhân lực của các cơ quan, các cấp, sự phối hợp hỗ trợ tích cực của các tổ dân phố và nhân dân Thủ đô.

Với sự phối hợp tích cực, quyết tâm cao của các Cấp, các Ngành, các Sở và chính quyền địa phương cùng các tổ chức chính trị - xã hội, nhân dân Thủ đô, kết quả đến nay đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra, nhiều mặt đạt và vượt yêu cầu, cụ thể:

1. Về biên tập bản đồ: Thực hiện hướng dẫn của Cục Quản lý đất đai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Sở đã tận dụng từ các nguồn bản đồ qua các thời kỳ của Sở và UBND các xã, phường như: Dự án hồ sơ địa chính, dồn điền đổi thửa của UBND cấp xã, nông lâm trường, v.v để biên tập bản đồ theo chính quyền địa phương 2 cấp của Thành phố Hà Nội với diện tích tự nhiên hơn 335,9 nghìn ha gồm hơn 21.000 tờ bản đồ, đầy đủ các loại tỷ lệ từ 1/5000 đến 1/200. Đồng thời, Sở đã cập nhật trên 2.850 dự án có thu hồi đất, giải phóng mặt bằng. Đến nay, đã thống kê chi tiết đến từng thửa đất trên nền bản đồ với hơn 4,8 triệu thửa trên địa bàn Thành phố.

Đồng thời, Sở đã xây dựng ứng dụng hiển thị, theo dõi số liệu, dữ liệu bản đồ, thuận tiện cho việc theo dõi kết quả, tiến độ triển khai, kịp thời đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương.

2. Về xây dựng cơ sở dữ liệu:

Đến nay, với trên 4.8 triệu thửa đất được xác lập trên bản đồ địa chính theo chính quyền địa phương 2 cấp, Sở đã phối hợp với Công an Thành phố, chính quyền địa phương tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu, đạt kết quả như sau:

- Hơn 4,8 triệu thửa đất đã được xây dựng cơ sở dữ liệu, đạt 99.73% tổng số thửa đất trên bản đồ của Thành phố và đạt một số tiêu chí như sau: 4,6 triệu thửa được Sở và Công an Thành phố đã phối hợp đối khớp với dữ liệu dân cư (đạt 97%); hơn 4,6 triệu thửa được Sở và chính quyền địa phương cập nhật hồ sơ pháp lý như Giấy chứng nhận, quyết định giao đất, v.v (đạt 97%); hơn 4,2 triệu thửa được liên kết với dữ liệu không gian (đạt 87%).

- Với kết quả nêu trên, Sở đã chỉ đạo hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội chuẩn hóa dữ liệu và hoàn thành trên 2,8 triệu thửa đạt tiêu chí Nhóm 1 “Đúng - Đủ - Sạch - Sống”.

Như vậy, lần đầu tiên, Thành phố Hà Nội đã có một hệ thống bản đồ, các lớp dữ liệu đầy đủ, chi tiết nhất, có thể quan sát bằng trực quan, tra cứu thông tin đến từng thửa đất, Giấy chứng nhận, chủ sử dụng. Đây là minh chứng về sự thay đổi, chuyển biến rõ rệt, mạnh mẽ trong lĩnh vực đất đai của Thành phố.

Với kết quả này, đã góp phần đưa Thủ đô Hà Nội hiện là 1 trong 10 tỉnh, thành phố của cả nước được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá có kết quả thực hiện cao nhất toàn quốc.

3. Về chia sẻ dữ liệu:

Xác định cơ sở dữ liệu về đất đai là dữ liệu quan trọng, là cơ sở phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai, là nền dữ liệu cơ bản cho các lĩnh vực khác của Thành phố. Trong thời gian vừa qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã bàn giao toàn bộ bản đồ đã biên tập cho 126 xã, phường, đồng thời đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ để kết nối và chia sẽ dữ liệu về Kho dữ liệu dùng chung theo chỉ đạo của UBND Thành phố. Các Sở, ngành đã có thể khai thác trên một nền bản đồ dùng chung, thống nhất, phục vụ các lĩnh vực như quy hoạch đô thị, giáo dục, xây dựng,

Trung tá Nguyễn Chính Trung, Trưởng ban Phóng viên

10:01 22/10/2026

Dự thảo Luật Đất đai 2024 sửa đổi sẽ được trình Quốc hội trong kỳ họp thứ hai, khóa XVI, ông có thể chia sẻ lộ trình, tiến độ xây dựng Luật Đất đai.

Ông Đào Đức Mẫn, Phó trưởng Phòng Thống kê, Kiểm kê và Thông tin đất đai, Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường

10:01 22/10/2026

Việc sửa đổi Luật Đất đai lần này nhằm thể chế hóa kịp thời Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan.

Ông Đào Đức Mẫn, Phó trưởng Phòng Thống kê, Kiểm kê và Thông tin đất đai, Cục Quản lý đất đai, Bộ NN&MT phát biểu tọa đàm

Quá trình xin ý kiến về Dự thảo Luật, ngoài việc đăng tải Dự thảo Luật trên các phương tiện công cộng như qua các kỳ xây dựng Luật thì lần này có điểm mới, toàn văn Dự thảo Luật đã được xin ý kiến rộng rãi toàn dân trên VniED.

Hiện nay, Bộ NNMT đã tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện Dự thảo Luật trình Quốc Hội xem xét tại Kỳ họp thứ Hai, khóa XVI (tháng 1).

Trung tá Nguyễn Chính Trung, Trưởng ban Phóng viên

09:57 22/10/2026

Người dân có quyền yêu cầu kiểm tra, chỉnh sửa và cung cấp thông tin về thửa đất của mình trên hệ thống dữ liệu điện tử đến mức nào? Cơ chế khiếu nại, giải quyết tranh chấp trong trường hợp này cần được thực hiện ra sao? Khi dữ liệu đất đai được chuẩn hóa và kết nối đồng bộ, việc công khai thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tình trạng pháp lý của thửa đất và giá đất sẽ giúp hạn chế đầu cơ, thổi giá và tranh chấp như thế nào? Sau khi hoàn thiện, Cơ sở dữ liệu đất đai có thể hỗ trợ cơ quan chức năng phát hiện các dự án chậm đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất sai mục đích hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật như thế nào?

Ông Đào Đức Mẫn, Phó trưởng Phòng Thống kê, Kiểm kê và Thông tin đất đai, Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường

09:57 22/10/2026

Câu hỏi này gồm bốn nội dung, tôi xin trả lời lần lượt.

Thứ nhất, về quyền của người dân khi yêu cầu kiểm tra, chỉnh sửa và cung cấp thông tin về thửa đất của mình trên hệ thống dữ liệu điện tử

Về nguyên tắc chung, theo pháp luật đất đai Việt Nam, người sử dụng đất có quyền yêu cầu cung cấp thông tin, phản ánh sai sót và đề nghị kiểm tra, chỉnh lý thông tin thửa đất. Việc chỉnh sửa thông tin trong CSDL do cơ quan có thẩm quyền thực hiện.

Hiện nay đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện CSDL đất đai và Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang phối hợp với Bộ Công an để triển khai tích hợp và đưa GCN lên ứng dụng VneID và người dân có thể tự kiểm tra các thông tin về thửa đất của mình.

Trường hợp có sai lệch thì người dân liên hệ với cơ quan đăng ký đất đai ở địa phương (đơn vị chủ trì xây dựng, cập nhật CSDL) để được cập nhật theo quy định.

Thứ hai, cần làm rõ câu hỏi ở đây về cơ chế khiếu nại, giải quyết tranh chấp khi thông tin trong CSDL không thống nhất với thực tế.

Trong giai đoạn hiện nay, khi CSDL đang trong giai đoạn hoàn thiện, trường hợp phát hiện có sai lệch thông tin trong CSDL nếu có phát sinh khiếu nại, tranh chấp thì về nguyên tắc căn cứ vào hồ sơ địa chính gốc để xem xét, giải quyết.

Cơ quan đăng ký đất đai là cơ quan có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu hồ sơ gốc để xem xét.

Cơ quan đăng ký đất đai là cơ quan có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu hồ sơ gốc

Thứ ba, Khi dữ liệu đất đai được chuẩn hóa và kết nối đồng bộ, việc công khai thông tin giúp hạn chế đầu cơ, thổi giá, tranh chấp như thế nào.

Về nguyên tắc thì việc đầu cơ, “thổi giá” thường do thông tin đến với người dân không được đầy đủ.

Hiện nay, song song với việc xây dựng CSDL đất đai thì CSDL đất đai đã và đang chia sẻ dữ liệu cho cho các bộ, ngành như bộ Công an, Tài chính, thuế, Bộ xây dựng… theo pháp luật dữ liệu.

Ngoài ra, theo pháp luật đất đai, các bộ ngành có liên quan cũng sẽ chia sẻ các dữ liệu chuyên ngành để đồng bộ vào trong CSDL đất đai. Tuy nhiên , CSDL đất đai cũng như các CSDL chuyên ngành đang trong quá trình xây dựng nên quá trình này chưa hoàn thiện.

Giai đoạn tới, khi dữ liệu đất đai được chuẩn hóa và đồng bộ hoàn thiện, việc công khai đầy đủ các thông tin là giải pháp cốt lõi để xây dựng một thị trường bất động sản minh bạch, giúp triệt tiêu các hành vi đầu cơ, thổi giá và giảm thiểu tối đa các tranh chấp phát sinh.

Thứ tư, cơ sở dữ liệu hỗ trợ phát hiện dự án chậm tiến độ, sử dụng đất sai mục đích, vi phạm pháp luật.

Cơ sở dữ liệu đất đai khi hoàn thiện sẽ có đầy đủ các thông tin về thửa đất như tình trạng pháp lý của thửa đất, hiện trạng quản lý sử dụng đất, định hướng quy hoạch... Theo đó sẽ là công cụ hỗ trợ giúp các cơ quan quản lý phát hiện dự án chậm tiến độ, sử dụng đất sai mục đích, vi phạm pháp luật.

Hiện nay, mặc dù đang trong giai đoạn xây dựng nhưng CSDL đã hỗ trợ cung cấp thông tin hỗ trợ cơ quan điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án xác minh tài sản, áp dụng biện pháp ngăn chặn tẩu tán tài sản; hỗ trợ cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai...

Trung tá Nguyễn Chính Trung, Trưởng ban Phóng viên

09:55 22/10/2026

Sau khi việc này hoàn thành, người dân, doanh nghiệp và các chủ sử dụng đất sẽ có lợi ích gì, thưa Thượng tá?

Thượng tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội, CATP Hà Nội

09:55 22/10/2026

Sau khi hoàn thành CSDL, người dân và doanh nghiệp sẽ thụ hưởng những lợi ích rất thiết thực:

Cắt giảm tối đa thủ tục hành chính và giấy tờ: Người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai (sang tên, cấp đổi, thế chấp, giao dịch...) sẽ không phải kê khai lại thông tin hoặc xuất trình/nộp thêm các giấy tờ nhân thân đã có trong cơ sở dữ liệu số.

Thượng tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội, CATP Hà Nội phát biểu tọa đàm

Thực hiện Dịch vụ công toàn trình trên môi trường điện tử: Cho phép giải quyết các thủ tục đất đai hoàn toàn trên môi trường điện tử nhanh chóng, minh bạch, giảm thời gian đi lại và chi phí tuân thủ cho người dân.

Tra cứu, phản hồi thông tin dễ dàng: Thông qua việc kết nối dữ liệu qua ứng dụng iHanoi và VNeID, người dân có thể chủ động rà soát, kiểm tra, đối soát thông tin thửa đất của mình, kịp thời phản ánh thông tin để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp về tài sản.

Bảo vệ quyền sở hữu tài sản và nâng cao hiệu quả quản lý: Giúp định danh chính xác chủ sở hữu, hạn chế tình trạng tranh chấp, lừa đảo trong giao dịch bất động sản; đồng thời phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Trung tá Nguyễn Chính Trung, Trưởng ban Phóng viên

09:53 22/10/2026

Công tác bảo mật đối với dữ liệu được thực hiện như thế nào?

Thượng tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội, CATP Hà Nội

09:53 22/10/2026

Công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu được Thành phố và Công an Thành phố đặc biệt quan tâm, đặt lên hàng đầu trong suốt quá trình xây dựng và vận hành CSDL đất đai:

Trung tá Chu Quốc Dũng, Trưởng ban Biên tập An ninh Thủ đô và Thượng tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội, CATP Hà Nội tại cuộc tọa đàm

Hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu được rà soát, củng cố và di trú về Trung tâm dữ liệu dùng chung của Thành phố do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì hạ tầng, bảo đảm được kiểm tra thường xuyên, tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an ninh mạng và an toàn thông tin.

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác và chia sẻ dữ liệu; quy định rõ thẩm quyền, phân quyền truy cập, bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng, tránh thất thoát hay lộ thông tin cá nhân.

CATP đã giao Phòng an ninh mạng thường xuyên phối hợp kiểm tra, giám sát, xây dựng các phương án chủ động ứng phó với các sự cố an ninh mạng, bảo đảm hệ thống vận hành thông suốt và an toàn tuyệt đối.

Trung tá Nguyễn Chính Trung, Trưởng ban Phóng viên

09:51 22/10/2026

Việc kết nối thông tin chủ sử dụng đất với mã định danh/CCCD, đảm bảo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” để phục vụ chuyển đổi số và tích hợp lên ứng dụng VneID có gặp trở ngại gì không?

Thượng tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội, CATP Hà Nội

09:51 22/10/2026

Trước tiên, có thể khẳng định với khối lượng dữ liệu cần làm sạch và đồng bộ lớn (hơn 4 triệu 800 dữ liệu), cộng với thời gian yêu cầu hoàn thành gấp đã tạo áp lực rất cao cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội, CATP Hà Nội phát biểu tọa đàm

Trong công tác xác minh chủ sử dụng đất, vẫn còn nhiều bản ghi thiếu thông tin, không đủ dữ liệu tra cứu ban đầu; hoặc có thông tin nhưng chủ sử dụng đất vắng mặt tại địa phương, đã chết hoặc là công dân của ngoại tỉnh, không có thông tin liên lạc.

Ngoài ra, nhiều trường hợp kê khai, sử dụng các loại giấy tờ cũ trước đây (không phải CMND 12 số hay CCCD/VNeID) dẫn đến việc tra cứu, xác minh thông tin tốn nhiều thời gian.

Quá trình gửi văn bản tra cứu, phản hồi xác minh thông tin chủ sử dụng đất giữa các đơn vị, địa phương hoặc tỉnh ngoài còn chậm, thậm chí nhiều đơn vị chưa nhận được phản hồi từ các địa phương nơi có công dân cư trú.

Trung tá Nguyễn Chính Trung, Trưởng ban Phóng viên

09:46 22/10/2026

Thưa Thượng tá Nguyễn Thành Lâm, việc phối hợp giữa lực lượng Công an với ngành Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội để số hóa, làm sạch và đối khớp Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được triển khai như thế nào?

Thượng tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội, CATP Hà Nội

09:46 22/10/2026

Ngay khi có chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp – Môi trường và UBND thành phố Hà Nội, Công an Thành phố đã khẩn trương phối hợp với Sở Nông nghiệp - Môi trường tham mưu với UBND Thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND cấp xã triển khai Chiến dịch 45 ngày cao điểm hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đảm bảo mốc tiến độ, khối lượng công việc rà soát, xác minh, cập nhật dữ liệu toàn bộ số thửa đất trên Thành phố, đảm bảo đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung; đồng thời, triển khai phương án bảo mật thông tin, an ninh mạng cho hệ thống, sẵn sàng ứng phó với mọi sự cố có thể xảy ra.

Thượng tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội, CATP Hà Nội phát biểu tọa đàm. Ảnh: Phú Khánh

CATP đã phối hợp Sở Nông nghiệp - Môi trường triển khai 06 đợt rà soát, đối soát, xác thực, định danh thông tin chủ sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cập nhật và xác định đầy đủ mã định danh cá nhân đối với công dân và mã định danh đối với các tổ chức.

Tại các địa bàn cấp xã, CATP đã chỉ đạo lực lượng Công an huy động tối đa lực lượng, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực tham mưu UBND cùng cấp đẩy mạnh triển khai thực hiện với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, bảo đảm các mốc tiến độ và khối lượng công việc; phân công chỉ huy, cán bộ tham gia các Tổ công tác do Sở Nông nghiệp và Môi trường thành lập để kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, kịp thời hướng dẫn, tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Đối với những thửa đất chưa rõ thông tin hoặc khó xác minh do Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực cung cấp, CATP đã chỉ đạo lực lượng Công an cấp xã phải rà soát triệt để từ nhiều nguồn dữ liệu nghiệp vụ khác nhau (Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tàng thư cư trú, dữ liệu căn cước, định danh điện tử, cho đến các loại giấy tờ cũ như CMND 9 số, hộ chiếu, giấy phép lái xe, CMND quân đội, Công an để đối sánh, làm sạch thông tin. Đặc biệt, nếu chủ sử dụng đất đang thường trú ở tỉnh, thành phố ngoài Hà Nội mà chưa có thông tin, Công an cấp xã sẽ lập tức gửi "Phiếu xác minh" hoặc văn bản tra cứu đến Công an địa phương nơi công dân đó cư trú để phối hợp cập nhật, quyết tâm không để sót lọt, đảm bảo dữ liệu phải thực sự "đúng - đủ - sạch - sống").

Để triển khai thống nhất, đảm bảo an toàn, phân định trách nhiệm quản lý, cập nhật, vận hành và chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và chuyển đổi số, CATP đã phối hợp với Sở Nông nghiệp - Môi trường tham mưu UBND Thành phố ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác và chia sẻ cơ sở dữ liệu về đất đai để áp dụng trên địa bàn Thành phố.

Kết quả đạt được, Hà Nội được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá là một trong các địa phương có số lượng thửa đất đạt Nhóm 1 (tiêu chí "Đúng - Đủ - Sạch - Sống") cao nhất cả nước. Tính đến ngày 21/10/2026, lực lượng Công an đã phối hợp xác minh được 4.568.100 bản ghi trong tổng số 4.804.093 bản ghi cần xác minh (đạt tỷ lệ 95,1%).

Trung tá Nguyễn Chính Trung, Trưởng ban Phóng viên

09:41 22/10/2026

Hiện nay, thông tin về thửa đất có thể nằm rải rác tại nhiều cơ quan, trong nhiều loại hồ sơ khác nhau. Nếu dữ liệu địa chính, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hồ sơ quy hoạch không thống nhất, cơ quan nào có trách nhiệm xác minh và xử lý?

Ông Đào Đức Mẫn, Phó trưởng Phòng Thống kê, Kiểm kê và Thông tin đất đai, Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường

09:41 22/10/2026

Theo quy định hiện hành về xây dựng Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai và Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai thì các thông tin về thửa đất do cơ quan quản lý đất đai xây dựng, quản lý tập trung, thống nhất từ trung ương đến địa phương. Trong CSDL, mỗi thửa đất được gắn một mã định danh duy nhất trên phạm vi cả nước.

Đồng bộ, chuẩn hóa được dữ liệu đất đai là căn cứ rất quan trọng cho phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng

Trường hợp dữ liệu thửa đất trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai không thống nhất cơ quan đăng ký đất đai ở địa phương thực hiện kiểm tra, đối chiếu hồ sơ địa chính để bổ sung, chỉnh lý thống nhất.

Theo quy định của pháp luật Dữ liệu, khi chỉnh lý dữ liệu đều phải được giám sát, lưu trữ lịch sử truy cập, truy xuất dữ liệu.

Nhà báo, Trung tá Nguyễn Chính Trung

09:35 22/10/2026

Cục được giao nhiệm vụ phối hợp cùng Trung tâm Dữ liệu quốc gia- Bộ Công an để đồng bộ dữ liệu đất đai phục vụ chia sẻ, khai thác dữ liệu. Quá trình này hiện triển khai đến đâu? Khi hoàn thành sẽ phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước ra sao, người dân sẽ được hưởng lợi như thế nào?

Ông Nguyễn Ngọc Vũ, Trưởng phòng Công nghệ số, Cục Chuyển đổi số, Bộ Nông nghiệp và Môi trường

09:35 22/10/2026

Với sự quyết liệt của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sự vào cuộc đồng bộ, tích cực từ trung ương đến địa phương, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các đơn vị của Bộ Công an (C06, C12) và công an địa phương, kết quả đến nay đã có hơn 68,6 triệu thửa đất được đồng bộ từ địa phương về Trung ương, tỷ lệ thành công trên 91%. trong đó hơn 39,8 triệu thửa đã được đồng bộ sang Trung tâm dữ liệu quốc gia (C12). Bình quân mỗi ngày hệ thống thực hiện khoảng 1,5 triệu lượt đồng bộ sang C12, số thửa tăng thêm khoảng 300.000 thửa/ngày.

Quang cảnh buổi tọa đàm Hoàn thiện Luật Đất đai và số hóa dữ liệu: Đột phá hướng tới quản lý minh bạch và hiệu quả. Ảnh: Phú Khánh

Dữ liệu đất đai được đồng bộ sang C12 Bộ Công an là dữ liệu đã “sạch”, bảo đảm tính pháp lý và đã được kết nối, chia sẻ giữa các cơ quan nhà nước, phục vụ giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Cụ thể:

Đối với quản lý nhà nước:

- Dữ liệu đất đai được quản lý tập trung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương, là nền tảng để kết nối, chia sẻ giữa các cơ quan nhà nước. Hiện dữ liệu đất đai đã được kết nối, chia sẻ với 08 bộ, ngành và 04 địa phương.

- Dữ liệu đáp ứng yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”. Điểm quan trọng là dữ liệu được giữ “sống”: Mọi biến động được cập nhật ngay trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin đất đai và dịch vụ công trực tuyến, không còn tình trạng “số hóa” một lần rồi để dữ liệu lạc hậu, phải bỏ ngân sách làm lại; qua đó tiết kiệm đáng kể ngân sách nhà nước.

- Là căn cứ để cơ quan quản lý theo dõi thị trường bất động sản, thuế, quy hoạch, phục vụ chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu.

Đối với người dân, doanh nghiệp:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được tích hợp lên ứng dụng định danh điện tử VNeID phục vụ phát triển công dân số theo Nghị quyết 66.22.

- Khi thực hiện các thủ tục hành chính cần thông tin đất đai, người dân không phải kê khai lại, không phải nộp bản giấy các giấy tờ mà cơ quan nhà nước đã có dữ liệu (theo Nghị quyết 66.7/2025/NQ-CP; Bộ đã công bố, hướng dẫn kết nối dữ liệu Giấy chứng nhận để thay thế giấy tờ); người dân được miễn, giảm nhiều khoản phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến qua ứng dụng VNeID theo Nghị quyết 66.22 và Thông tư 117/2026/TT-BTC.

- Một lợi ích nữa là người dân thuận tiện hơn trong tra cứu, tiếp cận thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, minh bạch thông tin, hạn chế rủi ro trong giao dịch.

Nhà báo, Trung tá Nguyễn Chính Trung

09:30 22/10/2026

Cục phối hợp với Cục 06 (Bộ Công an) đồng bộ dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu dân cư, tích hợp "sổ đỏ" lên VNeID, quá trình này hiện được triển khai đến đâu? Quá trình triển khai có gặp khó khăn gì không? Sau này, liệu người dân sẽ được sử dụng "sổ đỏ" trên VNeID như Giấy phép lái xe mà không phải xuất trình bản giấy? Khi người dân giao dịch chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho… "sổ đỏ" trên VneID sẽ điều chỉnh như thế nào?

Ông Nguyễn Ngọc Vũ, Trưởng phòng Công nghệ số, Cục Chuyển đổi số, Bộ Nông nghiệp và Môi trường

09:30 22/10/2026

Về kết quả: đến nay đã đồng bộ hơn 22 triệu Giấy chứng nhận sang Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (C06 - Bộ Công an). Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã phối hợp với C06, hoàn thành việc hiển thị Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã được đồng bộ sang C06 lên ứng dụng VNeID.

Người dân rất quan tâm đến việc cấp, chứng nhận liên quan đến đất đai

Khó khăn chủ yếu trong quá trình triển khai:

(1) Thông tin chủ sử dụng trên Giấy chứng nhận cũ (số chứng minh nhân dân 9 số, thông tin nhân thân không đầy đủ) phải đối soát, khớp đúng với số định danh cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì mới tích hợp được.

(2) Chất lượng dữ liệu một số nơi chưa đồng đều, phải làm sạch; thửa đất của tổ chức còn thiếu mã định danh.

(3) Khối lượng đồng bộ rất lớn, đòi hỏi đường truyền, năng lực tiếp nhận ổn định giữa các hệ thống.

Về giá trị sử dụng: Giấy chứng nhận được đưa lên VNeID là dữ liệu đã được làm sạch, đối soát và xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, có giá trị pháp lý, được sử dụng tương đương bản giấy, tương tự như giấy phép lái xe tích hợp trên VNeID.

Thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, các địa phương để hoàn thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, nghiên cứu triển khai Giấy chứng nhận dạng điện tử, phục vụ tốt nhất người dân, doanh nghiệp.

Nhà báo, Trung tá Nguyễn Chính Trung

09:25 22/10/2026

Thưa ông Đào Đức Mẫn, Phó trưởng Phòng Thống kê, Kiểm kê và Thông tin đất đai, Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, báo cáo từ Cục Quản lý đất đai cho thấy, công tác số hóa dữ liệu đất đai ở các địa phương gặp nhiều khó khăn, liệu có xuất phát từ hạ tầng dữ liệu còn thiếu và yếu hay còn nguyên nhân nào khác, thưa ông?

Ông Nguyễn Ngọc Vũ, Trưởng phòng Công nghệ số, Cục Chuyển đổi số, Bộ Nông nghiệp và Môi trường

09:25 22/10/2026

Có thể khẳng định, khó khăn lớn nhất hiện nay không nằm ở hạ tầng dữ liệu mà chủ yếu nằm ở khâu nghiệp vụ, tức là ở chính hồ sơ đất đai.

Ông Nguyễn Ngọc Vũ, Trưởng phòng Công nghệ số, Cục Chuyển đổi số, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tọa đàm

Cả nước có khoảng 104,8 triệu thửa đất. Đến nay, đã có hơn 68,6 triệu thửa (khoảng 65%) được xây dựng cơ sở dữ liệu và quản lý trên Hệ thống thông tin đất đai quốc gia (VNLIS); còn khoảng 36 triệu thửa phải tiếp tục xây dựng. Phần còn lại này là phần khó nhất, do một số nguyên nhân chủ yếu sau:

(1) Hồ sơ địa chính được lập qua nhiều thời kỳ, chủ yếu là hồ sơ giấy, nhiều nơi lưu trữ kém, rách nát, thất lạc; biến động đất đai nhiều năm chưa được chỉnh lý đầy đủ.

(2) Thông tin về người sử dụng đất chưa đầy đủ, chưa thống nhất (nhất là vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số), phải đối soát lại với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; nhiều thửa đất của tổ chức chưa có mã định danh (khoảng 58% số thửa tổ chức đã rà soát).

(3) Một phần dữ liệu đã xây dựng trước khi có Thông tư 09/2024/TT-BTNMT nên chưa đủ 3 khối thông tin (không gian, thuộc tính, hồ sơ quét), phải chuẩn hóa, làm sạch lại theo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”.

(4) Một số địa phương trước đây dùng phần mềm riêng, thiếu cán bộ kỹ thuật, thiếu công cụ nên việc chuyển đổi, đồng bộ còn chậm.

Về hạ tầng dữ liệu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chủ động chuẩn bị và về cơ bản đáp ứng yêu cầu:

(1) Luật Đất đai năm 2024 quy định Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai được xây dựng tập trung, thống nhất từ trung ương đến địa phương. Bộ đã triển khai Hệ thống VNLIS dùng chung cho các địa phương, vận hành trên hạ tầng Trung tâm dữ liệu của Bộ (05 địa điểm hạ tầng dùng chung; hạ tầng tại Hà Nội cơ bản đạt chuẩn Tier III; phân vùng cơ sở dữ liệu đất đai được bảo đảm an toàn thông tin cấp độ 4).

(2) Bộ đã xây dựng công cụ đồng bộ dữ liệu từ địa phương về Trung ương, ban hành hướng dẫn kỹ thuật và hướng dẫn tăng cường an toàn thông tin cho việc đồng bộ (đánh giá an toàn hệ thống, ký số gói tin,…); có trang theo dõi tiến độ đồng bộ hằng ngày của từng tỉnh, thành phố.

(3) Hệ thống đã kết nối với Trung tâm dữ liệu quốc gia (C12) và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (C06) - Bộ Công an để đồng bộ dữ liệu.

(4) Cục Chuyển đổi số thành lập Tổ công tác chuyên trách, phối hợp với Cục Quản lý đất đai hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp, thường xuyên cho các địa phương.

Như vậy, có thể khẳng định, khó khăn không phải nằm ở hạ tầng. Hiện hạ tầng ở Bộ đủ năng lực để tiếp nhận, lưu trữ, cập nhật dữ liệu đất đai và đồng bộ sang C12, C06. Hằng ngày hệ thống tiếp nhận, xử lý hàng triệu lượt đồng bộ. Trọng tâm thời gian tới là tập trung nguồn lực cho khâu nghiệp vụ: số hóa, chỉnh lý hồ sơ, làm sạch dữ liệu, đối soát thông tin chủ sử dụng, để hoàn thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2026.

Trung tá Nguyễn Chính Trung, Trưởng ban Phóng viên

09:19 22/10/2026

Thưa ông Nguyễn Ngọc Vũ, Trưởng phòng Công nghệ số, Cục Chuyển đổi số, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ông có thể cho biết kết quả xây dựng, đồng bộ dữ liệu đất đai đến thời điểm này cả nước đã đạt kết quả như thế nào? Cục nhận diện những khó khăn cơ bản ra sao?

Ông Đào Đức Mẫn, Phó trưởng Phòng Thống kê, Kiểm kê và Thông tin đất đai, Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường

09:19 22/10/2026

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 13/02/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công an đã ký Kế hoạch liên ngành số 2959/KH-BNNMT-BCA ngày 29/3/2026; các Bộ ngành có liên quan và các địa phương đã quyết liệt triển khai, kết quả cụ thể như sau:

Đến nay, Cả nước đã có khoảng 68,6 triệu thửa đất được xây dựng cơ sở dữ liệu và đồng bộ về Trung ương. Trong đó, hơn 52,8 triệu thửa đất đạt tiêu chí “đúng – đủ – sạch – sống”, tăng gần 29 triệu thửa, tức là gấp hơn hai lần so với thời điểm cuối tháng 3/2026; số thửa đất cần tiếp tục làm giàu, làm s

Ông Đào Đức Mẫn, Phó trưởng Phòng Thống kê, Kiểm kê và Thông tin đất đai, Cục Quản lý đất đai, Bộ NN&MT phát biểu tọa đàm

ạch, đối khớp bổ sung thông tin đã giảm khoảng 60%.

Bộ NNMT đã đồng bộ sang Trung tâm dữ liệu quốc gia được gần 40 triệu thửa đất đạt chuẩn, với tốc độ trung bình hơn 2 triệu thửa mỗi ngày. Nhiều địa phương đã đạt kết quả nổi bật như Hải Phòng, Quảng Trị, Nghệ An, Thái Nguyên. Riêng Thành phố Hà Nội, số thửa đất đạt chuẩn đã tăng từ khoảng 0,71 triệu thửa lên gần 2,29 triệu thửa, gấp hơn ba lần sau hơn sáu tháng.

Dữ liệu đất đai không chỉ được xây dựng mà đã được đưa vào phục vụ ngay. Dữ liệu Giấy chứng nhận đã được công bố đủ điều kiện thay thế thành phần hồ sơ khi giải quyết thủ tục hành chính; mỗi ngày có khoảng 5.000 hồ sơ đất đai được giải quyết trực tuyến toàn trình hoặc một phần;

Mặc dù kết quả đạt được rất tích cực nhưng khối lượng còn lại rất lớn và là phần khó nhất: những thửa đất chưa xác thực được người sử dụng đất, người sử dụng đất đã mất nhưng chưa khai nhận thừa kế; những khu vực chưa đo đạc bản đồ địa chính, thường ở vùng núi, địa bàn khó khăn.

Theo kế hoạch, trong những tháng cuối năm 2026, các địa phương sẽ tiếp tục hoàn thành làm sạch hơn 15,2 triệu thửa đất đã có dữ liệu và xây dựng mới khoảng 3,4 triệu thửa; năm 2027 tập trung đo đạc, xây dựng dữ liệu cho khoảng 34,8 triệu thửa còn lại, đúng mục tiêu Nghị quyết số 21-NQ/TW đề ra.

Bộ đang theo dõi tiến độ từng địa phương, kịp thời đôn đốc những nơi còn chậm, đồng thời nâng cấp hạ tầng công nghệ để đáp ứng nhu cầu đồng bộ dữ liệu ngày càng lớn.

Trung tá. Tiến sĩ Chu Quốc Dũng, Trưởng ban biên tập An ninh Thủ đô

09:05 22/10/2026

Kính thưa:

Đồng chí lãnh đạo Cục Chuyển đổi số và Cục Quản lý Đất đai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường,

Đồng chí lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hà Nội,

Đồng chí lãnh đạo UBND phường Láng và UBND xã Thanh Trì, TP Hà Nội

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an Thành phố Hà Nội

Thưa Luật sư Vũ Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Sáng chế Việt Nam Giám đốc Công ty Luật TNHH Vũ và cộng sự, cùng toàn thể quý vị đại biểu và bạn đọc đang theo dõi Tọa đàm!

Thay mặt Ban Biên tập Báo An ninh Thủ đô và Ban Tổ chức, tôi xin gửi tới toàn thể quý vị đại biểu lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe. Chúc cuộc tọa đàm của chúng ta đạt kết quả tốt đẹp!

Kính thưa quý vị và các bạn,

Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, là nguồn lực cốt lõi phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống Nhân dân. Chính vì tầm quan trọng mang tính chiến lược đó, các định hướng chính sách liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đất đai luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của toàn xã hội.

Hôm nay, Báo An ninh Thủ đô phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức cuộc Tọa đàm với chủ đề: “Hoàn thiện Luật Đất đai và Số hóa dữ liệu: Đột phá hướng tới quản lý minh bạch, hiệu quả”. Cuộc tọa đàm diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng, khi đất nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế và thực hiện yêu cầu số hóa toàn diện dữ liệu quản lý.

Nội dung sửa đổi Luật Đất đai rất rộng lớn, tuy nhiên, trong khuôn khổ tọa đàm hôm nay, chúng ta tập trung phân tích sâu vào một nhánh nội dung cốt lõi, có tác động trực tiếp nhất đến người dân và doanh nghiệp: Đó là các quy định mới về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất và số hóa dữ liệu đất đai. Đây là các nội dung quan trọng sẽ được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận, cho ý kiến đóng góp tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI đang diễn ra.

Trước đó, sau khi Quốc hội cho ý kiến về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, cơ quan được Chính phủ giao chủ trì soạn thảo là Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện các quy định sửa đổi nhằm đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính đất đai. Những điểm mới hướng tới việc định hình lại công tác đăng ký đất đai theo hướng hiện đại, công khai. Đặc biệt, các quy định đặt ra hành lang pháp lý bắt buộc cho việc chuyển đổi từ hồ sơ địa chính dạng giấy sang cơ sở dữ liệu số, coi việc đăng ký đất đai trên môi trường điện tử là một yêu cầu tất yếu.

Kính thưa quý vị,

Mối quan hệ giữa đổi mới thể chế pháp lý và thực thi công nghệ là mối quan hệ hữu cơ, không thể tách rời. Các quy định mới về đăng ký đất đai chính là động lực pháp lý thúc đẩy công tác xây dựng, làm sạch và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai tại các địa phương. Ngược lại, một hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai chuẩn hóa, thông suốt chính là hạ tầng kỹ thuật quyết định để các quy định mới của Luật đi vào cuộc sống. Không có một cơ sở dữ liệu "sạch và sống", chúng ta không thể cải cách quy trình kiểm tra thông tin địa chính, càng không thể triển khai đăng ký đất đai trực tuyến toàn trình.

Chính vì vậy, số hóa và chuẩn hóa dữ liệu hiện nay là yêu cầu bắt buộc, là nhiệm vụ chiến lược đang được triển khai quyết liệt trên phạm vi toàn quốc. Chuyển đổi số trong quản lý đất đai không đơn thuần là việc lưu trữ hồ sơ. Bản chất của yêu cầu này là tạo lập một hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu, tập trung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương, nhằm minh bạch hóa thông tin, giúp ngăn ngừa các hành vi tiêu cực, giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận dữ liệu đất đai thuận tiện, nhanh chóng và đúng pháp luật.

Kính thưa toàn thể tọa đàm,

Là địa phương có quy mô thửa đất lớn thứ hai toàn quốc với tính chất lịch sử quản lý phức tạp qua nhiều thời kỳ, Thủ đô Hà Nội xác định mối liên kết chặt chẽ giữa việc thực thi chính sách mới và yêu cầu số hóa dữ liệu. Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Thành phố và Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Hà Nội đã đạt được thành tựu lớn trong công tác số hóa và chuẩn hóa dữ liệu đất đai.

Tính đến thời điểm hiện tại, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành việc thu thập cơ sở dữ liệu đất đai của 99,6% tổng số thửa đất trên toàn địa bàn, tương đương với việc chuẩn hóa thông tin địa chính của hơn 4,8 triệu thửa đất. Kết quả này đưa Hà Nội vào nhóm dẫn đầu trong 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tiến độ và chất lượng xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Đây là kết quả đã được lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường ghi nhận, đánh giá cao.

Dữ liệu này giúp đối khớp chính xác thông tin đất đai với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tại các địa bàn cơ sở, mà đại diện hôm nay có lãnh đạo UBND phường Láng và UBND xã Thanh Trì, công tác làm sạch dữ liệu theo phương châm “Đúng – Đủ – Sạch – Sống” đã và đang được thực hiện kịp thời, nghiêm túc. Nhờ dữ liệu số hóa bám sát các định hướng cải cách hành chính mới, quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết tranh chấp hay cập nhật biến động đăng ký đất đai dần được cải thiện, mang lại hiệu quả quản lý rõ rệt.

Kính thưa quý vị đại biểu,

Mặc dù những kết quả bước đầu rất toàn diện, song chặng đường phía trước để đưa các quy định mới về đăng ký đất đai vào thực tiễn thông qua công cụ số vẫn còn không ít thách thức.

Làm thế nào để khi các quy định mới của Luật Đất đai được Quốc hội thông qua sẽ ngay lập tức được cụ thể hóa, tháo gỡ được những vướng mắc mang tính lịch sử về quản lý đất đai tại địa phương? Làm thế nào để duy trì dữ liệu đất đai sau khi đã làm sạch luôn luôn ở trạng thái “Sống”, liên tục cập nhật các biến động về đăng ký, chuyển nhượng hàng ngày, hàng giờ? Làm sao để kết nối liên thông dòng chảy dữ liệu này giữa cơ quan quản lý đất đai với cơ quan thuế, ngân hàng, công chứng một cách an toàn, bảo mật tuyệt đối?

Đó chính là những câu hỏi lớn, những bài toán thực tiễn cốt lõi mà Ban Tổ chức kỳ vọng các vị khách mời, các nhà quản lý, các chuyên gia và luật sư tham gia tọa đàm ngày hôm nay sẽ cùng nhau mổ xẻ, thảo luận, tìm ra câu trả lời và đề xuất các giải pháp khả thi, đột phá.

Với ý nghĩa sâu sắc và tinh thần trách nhiệm đó, thay mặt cơ quan tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc Tọa đàm: “Hoàn thiện Luật Đất đai và Số hóa dữ liệu: Đột phá hướng tới quản lý minh bạch, hiệu quả”.

Một lần nữa, kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các vị khách mời dồi dào sức khỏe và thành công. Chúc buổi tọa đàm của chúng ta thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

Khách mời tham dự Tọa đàm gồm:

1 - Ông Nguyễn Ngọc Vũ, Trưởng phòng Công nghệ số, Cục Chuyển đổi số- Bộ NN&MT

2. Ông Đào Đức Mẫn, Phó trưởng Phòng Thống kê, Kiểm kê và Thông tin đất đai, Cục Quản lý đất đai - Bộ NN&MT

3- Ông Phạm Văn Tình, Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai - Sở NN&MT Hà Nội

4. Bà Tạ Thị Hạnh, Phó Trưởng phòng Hạ tầng, UBND phường Láng, Hà Nội.

5- Ông Nguyễn Văn Lăng, Phó trưởng phòng Hạ tầng, UBND xã Thanh Trì, Hà Nội.

6- Luật sư Vũ Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Sáng chế Việt Nam, Giám đốc Công ty Luật TNHH Vũ và cộng sự

7- Đồng chí Thượng tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về Trật tự xã hội - CATP Hà Nội

Toàn cảnh buổi Toạ đàm. Ảnh: Phú Khánh

Sau khi được Quốc hội cho ý kiến về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Hôm nay, 22-10, tại Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ sẽ trình bày Tờ trình về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ thảo luận tại Tổ về dự án luật này.

Trung tá- Tiến sĩ Chu Quốc Dũng, Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô phát biểu khai mạc Toạ đàm

Trung tá - Tiến sĩ Chu Quốc Dũng, Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô phát biểu khai mạc Toạ đàm

Cùng với đó, công tác xây dựng, làm sạch và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai đang được triển khai tích cực tại các địa phương trên cả nước. Đây là các nội dung được dư luận nhân dân đặc biệt quan tâm theo dõi.

Đại diện Ban Biên tập, cấp ủy An ninh Thủ đô, tặng hoa cảm ơn các vị khách mời tham gia tọa đàm. Ảnh: Thuần Thư

Số hóa không đơn thuần là chuyển dữ liệu từ hồ sơ giấy lên môi trường điện tử. Điều quan trọng hơn là phải gắn quá trình này với hoàn thiện thể chế, đổi mới phương thức quản trị, nâng cao trách nhiệm của cơ quan thực thi và bảo đảm dữ liệu được liên thông, an toàn, có giá trị sử dụng thực chất.

Thượng tá Lưu Hồng Quân (bên trái)- Phó trưởng Ban Biên tập ANTĐ và Trung tá Đỗ Trần Quân- Phó trưởng Ban Biên tập ANTĐ tại Toạ đàm

Với tinh thần đó, Tọa đàm “Hoàn thiện Luật Đất đai và số hóa dữ liệu: Đột phá hướng tới quản lý minh bạch, hiệu quả” được tổ chức nhằm tạo diễn đàn trao đổi, thảo luận giữa các nhà quản lý, chuyên gia pháp lý và các đơn vị liên quan; cùng nhận diện những điểm nghẽn trong thực tiễn, đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách, thúc đẩy xây dựng và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu đất đai.

Trung tá Nguyễn Chính Trung (giữa), Trưởng Ban phóng viên ANTĐ, dẫn chương trình, điều phối tại Toạ đàm

Trung tá Hà Văn Kiệm- Trưởng ban Báo Điện tử ANTĐ tại Toạ đàm

An ninh Thủ đô kính mời quý độc giả cùng theo dõi toàn bộ nội dung Tọa đàm tại địa chỉ anninhthudo.vn từ 9h sáng ngày 22/10/2026.

Phóng viên báo chí tại Toạ đàm