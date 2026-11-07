Tọa đàm hỗ trợ triển khai Chương trình Giáo dục mầm non mới

Tham dự tọa đàm có lãnh đạo Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn; giảng viên Trường Cao đẳng Lạng Sơn; các chuyên gia giáo dục mầm non cùng cán bộ quản lý, giáo viên và nhân sự hỗ trợ giáo dục tại 15 cơ sở giáo dục mầm non tham gia thí điểm trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự chương trình

Các đại biểu tham dự chương trình

Đại diện cán bộ quản lý, giáo viên tại các cơ sở giáo dục thực hiện thí điểm tham dự tọa đàm

Chương trình Giáo dục mầm non thí điểm được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tại Quyết định số 388/QĐ-BGDĐT ngày 12/2/2026, triển khai trong năm học 2026 - 2027 tại 510 cơ sở giáo dục mầm non trên cả nước. Chương trình định hướng đổi mới giáo dục mầm non theo hướng chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất, năng lực của trẻ; tăng cường học thông qua vui chơi, trải nghiệm, phát huy tính chủ động của trẻ; chú trọng giáo dục hòa nhập và tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục, tạo điều kiện cho trẻ phát triển toàn diện.

Lãnh đạo Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại chương trình tọa đàm

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại chương trình tọa đàm

Tại Lạng Sơn, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 2653/KH-SGDĐT ngày 17/6/2026 về triển khai thí điểm Chương trình Giáo dục mầm non mới năm học 2026 - 2027 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, chương trình được triển khai tại 15 cơ sở giáo dục mầm non, tạo cơ sở để theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện và tổng hợp những vấn đề phát sinh trong thực tiễn, phục vụ công tác hỗ trợ chuyên môn.

Đại diện cán bộ quản lý, giáo viên phát biểu ý kiến tại chương trình

Đại diện giáo viên nêu ý kiến, trao đổi những nội dung còn băn khoăn trong quá trình triển khai chương trình thí điểm

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận về tình hình triển khai thí điểm Chương trình Giáo dục mầm non tại các cơ sở giáo dục; chia sẻ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các nội dung cần được giải đáp, hỗ trợ về chuyên môn trong quá trình thực hiện chương trình.

Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo và chuyên viên Vụ Giáo dục Mầm non đã trực tiếp giải đáp các câu hỏi, làm rõ những nội dung chuyên môn được đại biểu quan tâm; hướng dẫn về cách thức tổ chức thực hiện chương trình tại các cơ sở giáo dục mầm non tham gia thí điểm.

Chuyên viên Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo giải đáp một số ý kiến, thắc mắc của giáo viên tại tọa đàm

Thông qua tọa đàm, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân sự hỗ trợ giáo dục được cung cấp thêm thông tin, hướng dẫn cụ thể về yêu cầu chuyên môn, phương pháp và cách thức tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm mon mới. Đây cũng là cơ sở để các cơ sở giáo dục rà soát quá trình triển khai tại đơn vị, xác định những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung, bảo đảm phù hợp với mục tiêu của chương trình, đặc điểm của trẻ và điều kiện thực tế tại nhà trường.