Liên minh châu Âu là một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng nhất của Việt Nam và cũng là khu vực có yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn sản phẩm, môi trường, phát triển bền vững và trách nhiệm của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng. Sau 6 năm thực thi, EVFTA đã mang lại những tác động tích cực đối với quan hệ thương mại Việt Nam - EU. Số liệu trong 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy kim ngạch thương mại song phương đạt 41,4 tỷ USD. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu 31,8 tỷ USD và nhập khẩu 9,7 tỷ USD, ghi nhận mức xuất siêu khoảng 22 tỷ USD. Đáng chú ý, mức xuất siêu này đã vượt mức 21,7 tỷ USD của cả năm 2019, thời điểm EVFTA chưa chính thức có hiệu lực.

Toạ đàm Hiệp định EVFTA và bài toán giữ thị phần trước những chính sách mới tại EU.

Trong những năm gần đây, chính sách thương mại và công nghiệp của EU đang có nhiều thay đổi đáng chú ý. Bên cạnh mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy chuyển đổi xanh, EU ngày càng quan tâm tới an ninh kinh tế, khả năng tự chủ chiến lược, chống dư thừa công suất, bảo vệ thị trường trước những biến động của thương mại toàn cầu. Điều đó khiến môi trường tiếp cận thị trường EU không còn chỉ được quyết định bởi câu chuyện thuế quan.

Các công cụ phòng vệ thương mại, yêu cầu về môi trường, tiêu chuẩn kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc, tính minh bạch của chuỗi cung ứng và các quy định mới đang trở thành những yếu tố ngày càng quan trọng đối với doanh nghiệp xuất khẩu.

Đối với Việt Nam, câu hỏi đặt ra là: những thay đổi này sẽ tác động như thế nào đến các ngành hàng xuất khẩu chủ lực? Những ngành nào có thêm cơ hội, ngành nào phải đối diện với sức ép lớn hơn? Trong bối cảnh đó, EVFTA còn có thể đóng vai trò như thế nào trong việc duy trì và nâng cao khả năng tiếp cận thị trường EU của hàng Việt Nam?

Đặc biệt, nếu trước đây ưu đãi thuế quan được xem là một trong những lợi thế quan trọng của EVFTA, thì trong môi trường thương mại mới, doanh nghiệp cần làm gì để biến lợi thế đó thành năng lực cạnh tranh thực chất?

Đó là những nội dung sẽ cùng trao đổi trong chương trình Chính sách và Đối thoại với chủ đề “Hiệp định EVFTA và bài toán giữ thị phần trước những chính sách mới tại EU”.

Chương trình có sự tham gia của ông Ngô Chung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và thương mại Đa biên - Bộ Công Thương; bà Nguyễn Thị Hoàng Thuý, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, kiêm nhiệm Bắc Âu; bà Trang Thu Hà – Uỷ viên Ban Chấp hành, Chánh Văn phòng Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA); TS. Hoàng Xuân Hiệp – Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội, chuyên gia ngành dệt may.