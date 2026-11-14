Tọa đàm "Hàng Việt Nam chinh phục người tiêu dùng"
Trong khuôn khổ Festival “Tự hào hàng Việt Nam trong kỷ nguyên mới” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức chương trình Tọa đàm “Hàng Việt Nam chinh phục người tiêu dùng”, tập trung trao đổi giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, ứng dụng công nghệ và kết nối thị trường, góp phần gia tăng sức cạnh tranh của hàng Việt.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/toa-dam-hang-viet-nam-chinh-phuc-nguoi-tieu-dung-246261114091714558.htm