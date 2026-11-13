Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" đã góp phần khơi dậy niềm tự hào và sự quan tâm của người dân đối với sản phẩm trong nước. Sự ủng hộ ấy cũng là động lực để các doanh nghiệp Việt tiếp tục nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Đặc biệt, với các cơ sở sản xuất nhỏ, các hợp tác xã, hành trình đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng vẫn còn không ít khó khăn, từ đổi mới công nghệ, hoàn thiện sản phẩm đến tìm kiếm những kênh tiêu thụ ổn định.

Làm thế nào để hàng Việt phát huy được lợi thế, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường và chinh phục niềm tin của người tiêu dùng? Đây cũng là nội dung mà các chuyên gia, doanh nghiệp và đại diện các tổ chức sẽ cùng trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong tọa đàm "Hàng Việt Nam chinh phục người tiêu dùng".

Tọa đàm có sự tham gia của bà Trần Hồng Lan, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; bà Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc Siêu thị Co.opmart Hà Nội; bà Phạm Thị Lý, Chủ tịch Hội đồng sáng lập, Giám đốc Trung tâm Doanh nghiệp hội nhập và Phát triển (IDE); ông Nguyễn Tiến Phong, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội.

Chương trình được truyền hình trực tuyến trên các nền tảng số của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội vào lúc 09h00 ngày 13/11.