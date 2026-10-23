Tọa đàm góp ý kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Tổng rà soát hệ thống văn bản QPPL là nhiệm vụ quan trọng nhằm đánh giá toàn diện thực trạng hệ thống pháp luật, kịp thời phát hiện những quy định không còn phù hợp, chồng chéo, mâu thuẫn, bất cập hoặc chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Trên cơ sở đó, các cơ quan chức năng đề xuất phương án xử lý, hoàn thiện pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

Bà Lý Hậu Hồng Lê, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Đồng Nai phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: CTV

Đối với Đồng Nai, công tác này càng có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành hệ thống quản lý nhà nước theo mô hình mới. Cùng với yêu cầu phát triển đô thị, khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới, hệ thống văn bản QPPL cần được rà soát, hoàn thiện theo hướng đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thẩm quyền và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đại biểu đại diện các cơ quan, đơn vị tham gia phát biểu đóng góp nhiều ý kiến thiết thực. Ảnh: CTV

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố và sự phối hợp của các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, công tác tổng rà soát hệ thống văn bản QPPL được triển khai với khối lượng công việc lớn, phạm vi rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước. Tổ công tác rà soát, xử lý văn bản QPPL (Tổ công tác 911) và Sở Tư pháp - cơ quan thường trực của Tổ công tác 911 đã phối hợp theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện; tổng hợp kết quả, nhận diện những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, làm rõ và đề xuất hướng xử lý.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tổng rà soát vẫn đặt ra yêu cầu kiểm tra tính đầy đủ, chính xác của dữ liệu; đánh giá thực chất nội dung, tác động của các quy định; đồng thời xác định rõ căn cứ pháp lý, thẩm quyền, trách nhiệm, phương án và lộ trình xử lý đối với từng vấn đề. Do đó, kết quả rà soát không chỉ dừng lại ở việc thống kê số lượng văn bản còn hiệu lực, hết hiệu lực hoặc có nội dung cần xử lý, mà quan trọng hơn là phải làm rõ những bất cập cụ thể, đề xuất giải pháp phù hợp, khả thi.

Tại tọa đàm, đại diện các sở, ban, ngành, UBND xã, phường và các cơ quan, tổ chức liên quan đã cùng nhau trao đổi, góp ý, phản biện, bổ sung và làm rõ kết quả tổng rà soát. Các đại biểu cũng tập trung nhận diện những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn thi hành pháp luật, đề xuất hướng xử lý đối với những quy định còn bất cập, qua đó góp phần hoàn thiện báo cáo tổng rà soát của thành phố.

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Lý Hậu Hồng Lê ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp của đại biểu. Với vai trò cơ quan tham mưu UBND thành phố trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát và hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL, Sở Tư pháp cùng Tổ công tác 911 sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, phân loại, tổng hợp và nghiên cứu hoàn thiện kết quả tổng rà soát, bảo đảm chất lượng và đáp ứng yêu cầu đề ra…