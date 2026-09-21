Tọa đàm giữa VKSND tỉnh Lạng Sơn và Đoàn đại biểu VKSND Trung Quốc

Tham dự buổi Tọa đàm có các đồng chí lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự (Vụ 13), VKSND tối cao: Đồng chí Vũ Thị Hải Yến, Vụ trưởng, đồng chí Bùi Việt Dương, Phó Vụ trưởng; đồng chí Nguyễn Thị Thuỷ, Viện trưởng VKSND tỉnh Lạng Sơn - chủ trì Tọa đàm; các đồng chí Phó Viện trưởng, trưởng phòng VKSND tỉnh, Viện trưởng VKSND khu vực.

Quang cảnh buổi Tọa đàm.

Dự buổi Tọa đàm, về phía Đoàn đại biểu VKSND Trung Quốc có đồng chí Hầu Á Huy, Ủy viên Ủy ban Kiểm sát VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát án hình sự thông thường (Vụ trưởng Vụ Kiểm sát số 1), VKSND tối cao Trung Quốc - Trưởng Đoàn; các thành viên trong Đoàn thuộc Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Kiểm sát số 1, VKSND tỉnh Vân Nam, VKSND khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc…

Đồng chí Nguyễn Thị Thuỷ, Viện trưởng VKSND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại buổi Tọa đàm.

Phát biểu tại buổi Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thị Thuỷ, Viện trưởng VKSND tỉnh Lạng Sơn vui mừng chào đón Đoàn đại biểu VKSND Trung Quốc thăm, làm việc và dự Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ IV được tổ chức tại Việt Nam và dự Tọa đàm với VKSND tỉnh Lạng Sơn.

Đồng thời, chúc các thành viên trong Đoàn sức khoẻ, có chuyến công tác tại Việt Nam thu được nhiều kết quả tốt đẹp.

Đại biểu VKSND Việt Nam dự Tọa đàm.

Nhấn mạnh, đây là dịp có ý nghĩa quan trọng để hai bên trực tiếp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác kiểm sát, nhất là đối với những vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan kiểm sát mỗi nước, đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Thị Thuỷ cũng đã giới thiệu đến Đoàn về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của VKSND tỉnh Lạng Sơn; kinh nghiệm phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia tại tỉnh Lạng Sơn.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh Lạng Sơn mong muốn được lắng nghe, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của VKSND Trung Quốc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong bảo vệ lợi ích công và công tác chuyển đổi số.

Đồng chí Hầu Á Huy, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát số 1, VKSND tối cao Trung Quốc - Trưởng Đoàn phát biểu tại buổi Toạ đàm.

Thay mặt Đoàn đại biểu VKSND Trung Quốc, đồng chí Hầu Á Huy, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát số 1, VKSND tối cao Trung Quốc bày tỏ cảm ơn cán bộ VKSND tối cao Việt Nam và VKSND tỉnh Lạng Sơn đã đón tiếp và Toạ đàm với Đoàn.

Thành viên Đoàn đại biểu VKSND Trung Quốc dự Tọa đàm.

Tiếp đó, các thành viên Đoàn đại biểu VKSND Trung Quốc đã trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; tương trợ tư pháp về hình sự; công tác chuyển đổi số… Hai bên cũng nêu lên một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và sự phối hợp giữa ngành Kiểm sát hai nước trong thời gian tới

Phát biểu bế mạc Tọa đàm, đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Thị Thuỷ nêu rõ, sau thời gian làm việc nghiêm túc, cởi mở và trách nhiệm, buổi Tọa đàm giữa VKSND tỉnh Lạng Sơn và Đoàn đại biểu VKSND Trung Quốc đã hoàn thành các nội dung đề ra. Thông qua buổi Tọa đàm, ngành Kiểm sát Lạng Sơn có thêm cơ hội trao đổi, hiểu biết sâu sắc hơn về hoạt động của cơ quan kiểm sát hai nước, đặc biệt là những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, tố tụng công ích và chuyển đổi số. Qua đó, góp phần củng cố sự tin cậy, tăng cường giao lưu, hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm giữa VKSND tỉnh Lạng Sơn và VKSND tối cao Trung Quốc.

Các đại biểu dự Tọa đàm chụp ảnh lưu niệm.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Thị Thuỷ khẳng định, những kết quả đạt được từ buổi Toạ đàm sẽ tiếp tục được phát huy, góp phần nâng cao hiệu quả công tác của mỗi bên, đồng thời đóng góp tích cực vào việc bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là tại khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Đồng thời tin tưởng, quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa cơ quan kiểm sát hai nước Việt Nam - Trung Quốc thời gian tới sẽ ngày càng phát triển bền chặt, thiết thực và hiệu quả hơn.

Đồng chí Nguyễn Thị Thuỷ, Viện trưởng VKSND tỉnh Lạng Sơn tặng quà lưu niệm Trưởng Đoàn VKSND Trung Quốc.

Đồng chí Hầu Á Huy, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát số 1, VKSND tối cao Trung Quốc - Trưởng Đoàn tặng quà lưu niệm lãnh đạo VKSND tỉnh Lạng Sơn.