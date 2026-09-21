Tọa đàm giữa Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn và đoàn đại biểu Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc

Dự tọa đàm về phía Việt Nam có các đồng chí: Vũ Thị Hải Yến, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và Tương trợ tư pháp về hình sự, Viện KSND tối cao; Nguyễn Thị Thủy, Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện KSND tỉnh; lãnh đạo Viện KSND tỉnh, các phòng chuyên môn thuộc Viện KSND tỉnh và các Viện KSND khu vực trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm

Đoàn đại biểu Viện KSND tối cao Trung Quốc do ông Hầu Á Huy, Ủy viên Ủy ban Kiểm sát Viện KSND tối cao, Vụ Trưởng Vụ Kiểm sát án hình sự thông thường, Viện KSND tối cao Trung Quốc làm trưởng đoàn.

Lãnh đạo Viện KSND tỉnh phát biểu tại buổi tọa đàm

Phát biểu tại buổi tọa đàm, lãnh đạo Viện KSND tỉnh đã thông tin khái quát về đặc điểm địa bàn, tình hình tội phạm, cơ cấu tổ chức, kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện KSND hai cấp trong tỉnh. Đồng chí cũng thông tin một số kết quả nổi bật về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động của ngành kiểm sát tỉnh, triển khai nền tảng quản lý án hình sự, chia sẻ kinh nghiệm bước đầu trong thực hiện công tác tố tụng công ích.

Lãnh đạo Vụ Kiểm sát án hình sự thông thường, Viện KSND tối cao Trung Quốc phát biểu tại buổi tọa đàm

Phát biểu tại buổi tọa đàm, lãnh đạo Vụ Kiểm sát án hình sự thông thường, Viện KSND tối cao Trung Quốc bày tỏ mong muốn được trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của Viện KSND tỉnh, nhất là công tác tương trợ tư pháp, giải quyết các vụ án có yếu tố nước ngoài và việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ. Đồng chí quan tâm trao đổi về hệ thống phần mềm quản lý án hình sự, quá trình triển khai, vận hành và những kết quả bước đầu trong công tác quản lý, theo dõi, giải quyết các vụ án trên môi trường số.

Tại buổi tọa đàm, đại biểu của hai bên đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về các vấn đề như: công tác kiểm sát và phối hợp giải quyết các vụ việc, vụ án có yếu tố nước ngoài; phòng, chống tội phạm xuyên biên giới; tương trợ tư pháp và chuyển đổi số; hoạt động tố tụng công ích…

Lãnh đạo Viện KSND tỉnh tặng quà lưu niệm lãnh đạo Vụ Kiểm sát án hình sự thông thường, Viện KSND tối cao Trung Quốc

Lãnh đạo Vụ Kiểm sát án hình sự thông thường, Viện KSND tối cao Trung Quốc tặng quà lưu niệm lãnh đạo Viện KSND tỉnh

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi tọa đàm

Qua tọa đàm nhằm tăng cường giao lưu, hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm giữa Viện KSND tỉnh Lạng Sơn và Viện KSND tối cao Trung Quốc. Từ đó phát huy, góp phần nâng cao hiệu quả công tác của mỗi bên, đồng thời đóng góp tích cực vào việc bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là tại khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Lãnh đạo Viện KSND tỉnh đón đoàn đại biểu Viện KSND tối cao Trung Quốc tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị

Trước đó, lãnh đạo Viện KSND tỉnh đã đón đoàn đại biểu Viện KSND tối cao Trung Quốc tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị.