Tám mươi năm trước, đêm 19/12/1946, giữa lòng Hà Nội, quân và dân Thủ đô nổ súng mở đầu cho Toàn quốc kháng chiến. Giữa ngút ngàn khói lửa phố phường, Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thôi thúc triệu trái tim, làm vang vọng khắp sông núi một lời thề: “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”.

Lời thề ấy không chỉ là ý chí sắt đá của Trung đoàn Thủ đô năm xưa mà đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động, tôi luyện nên bản lĩnh và phẩm chất anh hùng của Lực lượng vũ trang Thủ đô qua suốt chiều dài xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành. Tọa đàm Giao lưu nhân chứng lịch sử “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh – Bản hùng ca 80 năm” là dịp cùng nhìn lại những ký ức hào hùng, tri ân các thế hệ đi trước và lan tỏa tinh thần, trách nhiệm tiếp nối truyền thống trong hôm nay.