Tọa đàm đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện thủ tục hành chính

Sáng 24-9, Hội Trí thức tỉnh Khánh Hòa tổ chức tọa đàm Thực trạng và giải pháp thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Ông Phạm Văn Chi - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Trí thức tỉnh chủ trì buổi tọa đàm.

Ông Phạm Văn Chi và đại diện Hội Trí thức tỉnh tại buổi tọa đàm.

Ông Phạm Văn Chi phát biểu khai mạc tọa đàm.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, ông Phạm Văn Chi khẳng định, việc tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp thực sự là cuộc cách mạng trong cải cách tổ chức bộ máy nhà nước ở Việt Nam. Thực tiễn, quá trình triển khai bước đầu đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và cải thiện chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cũng còn những khó khăn, vướng mắc, nhất là trong giải quyết TTHC. Tọa đàm nhằm thu thập các đề xuất giải quyết TTHC cho người dân nhanh hơn, thuận tiện hơn và hiệu quả hơn nữa.

Bà Hoàng Thị Lệ Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Trí thức tỉnh phát biểu đề dẫn.

Lãnh đạo UBND phường Nam Nha Trang phát biểu tại tọa đàm.

Lãnh đạo UBND phường Tây Nha Trang phát biểu tại tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, đại diện các sở, ngành, địa phương đã phân tích, đánh giá thực trạng, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện TTHC và chia sẻ những cách làm hay, đề xuất các giải pháp thực hiện TTHC hiệu quả hơn. Tiêu biểu như: Bố trí thêm các điểm tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC ngoài trụ sở trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã; tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người dân tạo tài khoản VNeID, nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến và số hóa hồ sơ theo quy định; rà soát, tập trung giải quyết hồ sơ lĩnh vực đất đai và hồ sơ tồn chuyển từ đơn vị hành chính cũ; tối ưu hóa các bước trung gian, cắt giảm thời gian, chi phí tuân thủ về TTHC; đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức tham gia xử lý trên phần mềm Một cửa điện tử; tiếp tục nâng cấp, đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin...

Một số đại biểu đề nghị các bộ, ngành Trung ương sớm hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tập trung; triển khai các nghị quyết về cắt giảm, đơn giản hóa TTHC; đẩy nhanh tiến độ kết nối hệ thống TTHC cấp bộ với các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành theo quy định; có cơ chế đãi ngộ phù hợp, tăng cường đào tạo kỹ năng số và tư duy phục vụ liên ngành cho đội ngũ cán bộ, công chức tham gia giải quyết TTHC... Ý kiến tại tọa đàm sẽ được Hội Trí thức tỉnh tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Thời gian qua, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả cải cách hành chính. Hệ thống TTHC được rà soát, đơn giản hóa. Năm 2025, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch cải cách TTHC trọng tâm, với 3 nội dung trọng tâm liên quan đến TTHC, đồng thời đề ra 12 chỉ tiêu cải cách TTHC. UBND tỉnh đã ban hành 115 quyết định công bố danh mục TTHC, 72 quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC; ban hành các quyết định công bố 100% TTHC thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Tất cả TTHC, quy trình giải quyết TTHC đều được tích hợp, công khai đúng quy định…