Tọa đàm ‘Đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Công Thương’

Thực tiễn phát triển của ngành Công Thương đang đặt ra những bài toán mới cho các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu khi công nghệ thay đổi từng ngày; sản xuất công nghiệp chuyển mạnh sang số hóa, tự động hóa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phát triển xanh. Doanh nghiệp cần nguồn nhân lực, sản phẩm để nâng cao năng suất lao động và vươn lên trong chuỗi giá trị. Đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo vì thế cần theo sát yêu cầu của thực tiễn sản xuất, kinh doanh, gắn với định hướng phát triển của ngành Công Thương và nền kinh tế.

Đặc biệt, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo xác định đào tạo nhân lực chất lượng cao là khâu đột phá, gắn chặt với nhu cầu của thị trường lao động và của doanh nghiệp. Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cũng đặt ra yêu cầu các cơ sở đào tạo, tổ chức nghiên cứu phải thực sự trở thành trung tâm sáng tạo, làm chủ và chuyển giao công nghệ, phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Vậy, làm thế nào để các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu phát huy tốt hơn vai trò trong phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Công Thương trong giai đoạn mới? Nhằm làm rõ hơn vấn đề này, sáng mai (21/10), Báo Công Thương sẽ tổ chức chương trình Chính sách và Đối thoại với chủ đề: “Đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Công Thương”.

Tham gia chương trình có các khách mời:

- TS. Vũ Anh Hoàng - Chuyên viên chính Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Công Thương.

- TS. Lâm Tuấn Hưng - Trưởng phòng Nghiên cứu Thương mại, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương.

- TS. Đỗ Văn Đỉnh - Phó Hiệu trưởng Đại học Sao Đỏ.

- TS. Vũ Văn Khoa - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cơ khí.