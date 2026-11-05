Tọa đàm 'Đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật' tại Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2

Đại tá Lê Huy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 và Đại tá Ngô Anh Thu, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân đồng chủ trì tọa đàm.

Dự tọa đàm có Thiếu tướng Trần Quang Tuấn, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cùng các đồng chí là thủ trưởng, chỉ huy Vùng Cảnh sát biển 2; đại biểu Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng; chỉ huy một số phòng, ban của Báo Quân đội nhân dân; chỉ huy một số cơ quan thuộc Bộ tư lệnh Cảnh sát biển; đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi, UBND xã Núi Thành (TP Đà Nẵng); đại diện một số cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội đứng chân trên địa bàn cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày sách, tài liệu về pháp luật tại tọa đàm.

Tọa đàm “Đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật” nhằm làm rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” (Đề án 1371); sự cần thiết và vai trò của Quân đội trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân.

Đồng thời, trao đổi về thực trạng, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, kết quả đạt được, các mô hình, cách làm hay và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Đề án 1371, công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua công tác vận động quần chúng, thực hiện các mô hình, chương trình, phong trào; tham gia giúp địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo bền vững... Đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn tiếp theo.

Các đại biểu dự tọa đàm.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2 và đơn vị đứng chân trên địa bàn dự tọa đàm.

Từ đó, tuyên truyền sâu rộng những kết quả, mô hình điển hình, những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả của Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn trong thực hiện Đề án 1371 và công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài Quân đội. Đồng thời, nhận diện, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, những vấn đề thực tiễn đặt ra; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và các kiến nghị để thực hiện hiệu quả Đề án 1371 và công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian tới.

Tại Tọa đàm “Đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật”, các đại biểu đã được xem phóng sự giới thiệu về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện Đề án 1371 của Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.

Nội dung phóng sự cho thấy, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 luôn chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng trên địa bàn 5 tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Gia Lai, tập trung tuyên truyền những nội dung thiết thực, sát đối tượng, địa bàn, trọng tâm là: Luật Cảnh sát biển Việt Nam; pháp luật về biển, đảo; phòng, chống ma túy, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cùng các quy định trực tiếp liên quan đến đời sống, hoạt động sản xuất của nhân dân, ngư dân….

Đơn vị cũng kết hợp tốt việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với thực hiện công tác an sinh xã hội. Đặc biệt, phương thức tuyên truyền hướng vào thanh, thiếu niên, học sinh có sự đổi mới mạnh mẽ, giúp pháp luật được chuyển tải bằng hình thức trực quan, sinh động, phù hợp với tâm lý lứa tuổi, tạo hiệu ứng lan tỏa trong nhà trường, gia đình và xã hội.

Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện Đề án 1371 của Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã góp phần quan trọng vào sự chuyển biến trong nhận thức, ý thức trách nhiệm và hành vi chấp hành pháp luật; giúp ngư dân hiểu rõ hơn quy định khi khai thác hải sản, nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn trên biển.

Thông qua đó, hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát biển gần dân, hiểu dân, giúp dân ngày càng được củng cố, góp phần xây dựng môi trường pháp lý lành mạnh ở địa bàn ven biển, củng cố niềm tin của nhân dân và tăng cường “thế trận lòng dân” trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đại tá Ngô Anh Thu, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân phát biểu đề dẫn tại tọa đàm.

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, Đại tá Ngô Anh Thu cho biết, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện Đề án 1371. Nhờ đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong Quân đội có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, nền nếp, bài bản; góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên cả nước.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân, nhất là ở các địa bàn trọng yếu, vùng biển, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc đã thu được nhiều kết quả rất tích cực, góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của mỗi người dân và quân nhân, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương và đông đảo người dân ghi nhận, đánh giá cao.

Là cơ quan của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân, Báo Quân đội nhân dân luôn quan tâm, đầu tư cho công tác tuyên truyền pháp luật. Trên các ấn phẩm của Báo, chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền, phổ biến pháp luật được duy trì thường xuyên; nhiều văn bản pháp luật được cập nhật kịp thời; các hoạt động tuyên truyền pháp luật trong toàn quân, trong đó có cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2 được phản ánh sinh động.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Đại tá Ngô Anh Thu cho biết thêm: “Báo Quân đội nhân dân cũng đã phối hợp với Cục Pháp chế, Bộ Quốc phòng xuất bản cuốn sách “Pháp luật và Cuộc sống”, phát hành tờ rơi tuyên truyền pháp luật với nội dung thiết thực, gần gũi. Đặc biệt là tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật trên Báo Quân đội nhân dân” - một hoạt động ý nghĩa, ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số, thu hút hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước, trong đó có cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2 tham gia mỗi kỳ thi, tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi”.

Đồng chí Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân bày tỏ mong muốn các đại biểu dự tọa đàm chia sẻ những kết quả đạt được, kinh nghiệm và cách làm hiệu quả trong thực hiện Đề án 1371; phân tích việc phối hợp giữa các lực lượng trong và ngoài Quân đội để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời, chỉ rõ những khó khăn, hạn chế còn tồn tại và đề xuất các giải pháp thiết thực, khả thi để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện Đề án 1371 trong thời gian tới.

Báo Quân đội nhân dân sẽ tiếp tục cập nhật nội dung tại Tọa đàm “Đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật”.