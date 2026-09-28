Tọa đàm công tác tổ chức thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành của Chính phủ năm 2026

Tại điểm cầu Đồng Nai, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Lý Hậu Hồng Lê chủ trì tọa đàm.

Đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan đã tham dự buổi tọa đàm tại điểm cầu Đồng Nai. Ảnh: CTV

Tọa đàm được tổ chức nhằm triển khai Quyết định số 46 ngày 8-1-2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2026 và Quyết định số 621 ngày 13-2-2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp năm 2026.

Quang cảnh buổi tọa đàm tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: CTV

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi thực tiễn tổ chức thi hành, theo dõi việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm; chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội tại địa phương. Qua đó, các đại biểu chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành trong thực tiễn.

Phát biểu tại tọa đàm, bà Lý Hậu Hồng Lê, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Đồng Nai cho biết: Thời gian qua, công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố luôn được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố quan tâm chỉ đạo, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, gắn với việc tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. UBND thành phố đã ban hành kế hoạch tổ chức thi hành pháp luật năm 2026 và kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2026. Trên cơ sở đó, các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường chủ động xây dựng kế hoạch triển khai theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Việc tổ chức thi hành các văn bản quy phạm pháp luật cơ bản được thực hiện kịp thời ngay sau khi văn bản được ban hành hoặc có hiệu lực. Công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, kiểm tra được quan tâm thực hiện. Sở Tư pháp cũng chú trọng thu thập thông tin từ cơ quan thực thi, địa phương, tổ chức, cá nhân chịu sự tác động của pháp luật; tổ chức điều tra, khảo sát nhằm đánh giá tính khả thi, mức độ phù hợp và khả năng đi vào cuộc sống của các quy định pháp luật.

Qua công tác theo dõi, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm hành chính cho thấy, phần lớn tổ chức, cá nhân cơ bản chấp hành các quy định pháp luật. Từ ngày 1-7-2025 đến ngày 15-3-2026, trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã ban hành hơn 4,9 ngàn quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền khoảng 92,52 tỷ đồng. Riêng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, các cơ quan chức năng đã ban hành 266 quyết định xử phạt, với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng. Đối với lĩnh vực chính sách quân đội, hậu phương quân đội, chưa ghi nhận trường hợp vi phạm.

Bà Lý Hậu Hồng Lê đánh giá, thực tiễn tổ chức thi hành pháp luật trong 2 lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2026 cho thấy việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết là điều kiện cần. Tuy nhiên, để pháp luật thực sự phát huy hiệu quả, cần bảo đảm nguồn lực, hướng dẫn áp dụng, phối hợp liên ngành và thường xuyên phát hiện, tháo gỡ những điểm nghẽn phát sinh trong thực tiễn.

Đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý liên ngành, khắc phục những điểm chưa thống nhất trong phân công trách nhiệm và tăng cường hậu kiểm theo mức độ rủi ro. Đối với chính sách quân đội, hậu phương quân đội, cần bảo đảm chính sách được thực hiện đúng đối tượng, đúng chế độ, đầy đủ, kịp thời và minh bạch...