Sáng 28-9, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức tọa đàm “Công tác tổ chức thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành của Chính phủ năm 2026 - thực trạng và giải pháp”. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu TP. Hồ Chí Minh đến các địa phương. Tại điểm cầu tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo Sở Tư pháp và đại diện các sở, ban, ngành tham dự.

Các đại biểu tham dự tọa đàm tại điểm cầu Khánh Hòa.

Đây là hoạt động nhằm thực hiện Quyết định số 46 ngày 8-1-2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2026; Quyết định số 621 ngày 13-2-2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp năm 2026.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận thực tiễn tổ chức thi hành, theo dõi việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm; công tác chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội tại địa phương. Đồng thời chia sẻ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn; tập trung phân tích và có những đề xuất, kiến nghị để hoàn thiện pháp luật trong các lĩnh vực nói chung và trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành nói riêng; từ đó nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện, góp phần đưa công tác tổ chức thi hành pháp luật ngày càng thực chất, hiệu quả.

Tọa đàm được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Quyết định số 46 được Thủ tướng Chính phủ ban hành nhằm thực hiện Nghị quyết số 66 ngày 30-4-2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Chính phủ và các cơ quan liên quan được Quốc hội giao tại khoản 3.7 Điều 3 Nghị quyết số 244 ngày 13-11-2025 của Quốc hội khóa XV về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các quy định của Nghị định số 80 ngày 1-4-2025 của Chính phủ về tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời nhằm xem xét, đánh giá khách quan thực trạng tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên phạm vi cả nước để kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Hai lĩnh vực trọng tâm và ưu tiên theo dõi việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong năm 2026 gồm an toàn thực phẩm (quản lý thực phẩm chức năng; kiểm nghiệm thực phẩm; quản lý cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm) và công tác chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội (chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế).