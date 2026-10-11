Tọa đàm Chạm số - Sống xanh: Khi một cú chạm cũng có thể tạo nên thay đổi xanh

Tọa đàm dành cho các bạn trẻ với chủ đề “Chạm số - Sống xanh” do Báo Tiền Phong phối hợp với Học viện Ngân hàng tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thuộc chuỗi sự kiện Ngày Thanh Toán Số Việt Nam 2026.

Dàn khách mời đa dạng từ chuyên gia đến người trẻ

Tọa đàm "Chạm số - Sống xanh" quy tụ các chuyên gia, đại diện ngân hàng, doanh nghiệp và sinh viên, mang đến nhiều góc nhìn khác nhau về tài chính số, an toàn trên không gian mạng và lối sống xanh.

Trong số các diễn giả có Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu - chuyên gia tội phạm học, thành viên Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia; PGS.TS Phan Trần Trung Dũng - Phó trưởng khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Ngoại thương; PGS.TS Nguyễn Bích Ngân - Trưởng bộ môn Ngân hàng số, Khoa Ngân hàng, Học viện Ngân hàng.

5 trong số những vị khách mời góp mặt tại tọa đàm.

Chương trình còn có sự tham gia của đại diện Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank); ông Bùi Thế Quyền, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc tế Trường Long Phát - doanh nghiệp khởi nghiệp xanh.

Đặc biệt, Người đẹp Phạm Thùy Dương, Đại sứ Du lịch và Môi trường, Hoa hậu Việt Nam 2024, sẽ tham gia chương trình cùng đại diện sinh viên Dương Mai Anh, sinh viên lớp K26CLC-NHD, Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Ngân hàng.

Hai phiên thảo luận xoay quanh những vấn đề gần gũi với Gen Z

Phiên thảo luận đầu tiên với chủ đề Gen Z tiên phong chuyển dịch bền vững, các khách mời sẽ cùng sinh viên bàn về cách những thói quen số có thể trở thành một phần của lối sống xanh.

Không chỉ dừng ở câu chuyện thanh toán không tiền mặt, nội dung thảo luận sẽ đặt ra những vấn đề khá gần với đời sống sinh viên như việc sử dụng vé điện tử, hóa đơn số, giảm giấy tờ và rác thải. Một câu hỏi khác cũng được đặt ra: Làm thế nào để sống xanh trở thành lựa chọn thực chất thay vì chỉ dừng ở một trào lưu?

Ở phiên thứ hai, Gen Z & Dấu Chân Xanh - câu chuyện được mở rộng sang quản lý tài chính cá nhân và an toàn trong môi trường số. Các chuyên gia sẽ cùng trao đổi về những rủi ro có thể xuất hiện khi người trẻ sử dụng các dịch vụ tài chính số, từ lừa đảo công nghệ cao đến những thói quen chi tiêu thiếu kiểm soát.

Vai trò của ngân hàng và doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi xanh cũng là một nội dung đáng chú ý. Từ góc nhìn của doanh nghiệp khởi nghiệp xanh, chương trình hướng tới việc gợi mở cách người trẻ có thể đưa những ý tưởng về phát triển bền vững từ giảng đường vào thực tế.

Bên cạnh các phiên thảo luận, sinh viên sẽ có cơ hội đặt câu hỏi trực tiếp cho khách mời và tham gia minigame “Chạm Số - Bắt Trend Xanh” với các nội dung liên quan đến thanh toán an toàn và thói quen giảm rác thải.

Dự kiến khoảng 500 sinh viên đến từ Học viện Ngân hàng và Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị sẽ tham dự chương trình.

Chương trình diễn ra từ 8h30 đến 10h30 thứ Hai ngày 12/10/2026 tại Hội trường lớn D1, Học viện Ngân hàng, 12 Chùa Bộc, Kim Liên, Hà Nội. Sự kiện hướng tới việc kết nối câu chuyện chuyển đổi số với lối sống bền vững, nhấn mạnh rằng những thao tác tưởng như rất nhỏ như thanh toán chạm, sử dụng thẻ không tiếp xúc hay giao dịch số cũng có thể góp phần giảm sử dụng giấy tờ và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.