Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự Tọa đàm với lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu và Bỉ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự Tọa đàm với lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu và Bỉ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Tọa đàm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Tọa đàm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Tọa đàm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu và Bỉ tham dự tọa đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu và Bỉ tham dự tọa đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu đoàn Việt Nam tham dự Toạ đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu và Bỉ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu đoàn Việt Nam tham dự Toạ đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu và Bỉ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu đoàn Việt Nam tham dự Toạ đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu và Bỉ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tọa đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu và Bỉ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)