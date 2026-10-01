Dự chương trình có Thiếu tướng Nguyễn Đình Lưu, Phó tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội; đại diện một số cơ quan thuộc Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội; đại diện lãnh đạo địa phương, các đơn vị kết nghĩa cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 301.

Các đại biểu dự Tọa đàm “80 năm - Vinh quang, tự hào người chiến sĩ Thủ đô”.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Thủ đô. Trải qua các thời kỳ cách mạng, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ cao đẹp, truyền thống người chiến sĩ Thủ đô; cùng quân và dân cả nước lập nhiều chiến công trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Chương trình tọa đàm có sự giao lưu, chia sẻ của các đại biểu về những câu chuyện, kỷ niệm trong quá trình chiến đấu, công tác, gắn bó với lực lượng vũ trang Thủ đô và Sư đoàn 301.

Ngày nay, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô tiếp tục đoàn kết, thống nhất, tích cực rèn luyện, phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Thủ đô Hà Nội và đất nước trong tình hình mới.

Trong không khí thân tình, các đại biểu đã chia sẻ những câu chuyện, kỷ niệm trong quá trình chiến đấu, công tác, gắn bó với lực lượng vũ trang Thủ đô và Sư đoàn 301. Qua đó, làm nổi bật những giá trị truyền thống được hun đúc từ sự cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước, đồng thời khơi dậy niềm vinh dự, tự hào và ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ hôm nay.

Tiết mục văn nghệ của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 301 và đơn vị kết nghĩa.

Quang cảnh tọa đàm.

Chương trình cũng là dịp nhìn lại chặng đường hơn 47 năm xây dựng và trưởng thành của Sư đoàn 301; góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.