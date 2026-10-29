Tọa đàm “80 năm toàn quốc kháng chiến-Bản hùng ca bất diệt”

Các đại biểu dự Tọa đàm.

Tại tọa đàm, các đại biểu cùng ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến, làm rõ bối cảnh lịch sử, ý nghĩa của Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Qua đó, khẳng định ý chí kiên cường, quyết tâm bảo vệ độc lập, tự do của quân và dân ta, đồng thời bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Giao lưu với cựu chiến binh Nguyễn Văn Hợi và ông Nguyễn Phi Dũng, kỷ lục gia Việt Nam, nhà sưu tầm báo chí tại Tọa đàm.

Điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu với cựu chiến binh Nguyễn Văn Hợi và ông Nguyễn Phi Dũng, kỷ lục gia Việt Nam, nhà sưu tầm báo chí. Những câu chuyện từ nhân chứng lịch sử và giá trị của các tư liệu báo chí đã góp phần tái hiện sinh động một thời kỳ đấu tranh gian khổ, giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, độc lập, tự do, đồng thời nâng cao ý thức trân trọng, gìn giữ và phát huy những di sản lịch sử của dân tộc.

Giao lưu về trách nhiệm của tuổi trẻ trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, tọa đàm dành thời gian trao đổi về trách nhiệm của tuổi trẻ trong giai đoạn mới, gắn việc phát huy truyền thống cách mạng với nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm chủ khoa học, công nghệ và bảo vệ chủ quyền trên không gian mạng. Nội dung tương tác với trí tuệ nhân tạo (AI) cũng góp phần đổi mới phương thức giáo dục truyền thống, khơi gợi tinh thần chủ động tìm hiểu lịch sử và vận dụng tri thức vào thực tiễn.

Thông qua tọa đàm, Đoàn cơ sở Trung đoàn 180 tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong kế thừa truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng vũ trang tỉnh. Qua đó, khơi dậy tinh thần xung kích, sáng tạo, quyết tâm biến niềm tự hào lịch sử thành hành động thiết thực, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.