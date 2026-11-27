Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Tham dự tọa đàm có: nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, TS. Bùi Ngọc Thanh; Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quàng Văn Hương; ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Trịnh Xuân An; Thành viên Hội đồng tư vấn kinh tế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, TS. Nguyễn Minh Phong; Chủ nhiệm Khoa Luật Hiến pháp và Luật Hành chính, Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, PGS.TS Đặng Minh Tuấn; Giảng viên cao cấp, Trường Đại học Luật Hà Nội, GS.TS. Thái Vĩnh Thắng.

Về phía Báo Đại biểu Nhân dân có: Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân, TS. Lê Thanh Kim.

Sức sống của Hiến pháp được đo bằng độ thẩm thấu trong từng quyết sách

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân, TS. Lê Thanh Kim nêu rõ, ngày 9/11/1946, giữa bộn bề công việc và trong bối cảnh “thù trong giặc ngoài”, cũng như những khó khăn, thách thức đối với chính quyền nhà nước còn non trẻ, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra đời. Đó không chỉ là sự kiện khai sinh một nền lập hiến cách mạng mà còn là sự kết tinh từ khát vọng tự do, bình đẳng và tinh thần “trăm điều phải có thần linh pháp quyền” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nung nấu suốt hành trình tìm đường cứu nước.

Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu nhân dân Lê Thanh Kim phát biểu khai mạc tọa đàm

“Từ những điều khoản ngắn gọn, súc tích nhưng thấm đẫm tinh thần dân chủ của Hiến pháp 1946, một chân lý lớn đã được khắc ghi: chính quyền của một quốc gia độc lập chỉ thực sự vững mạnh khi được trao quyền bởi lá phiếu của Nhân dân và vận hành trong khuôn khổ của Hiến pháp”, Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân nhấn mạnh.

Từ Hiến pháp năm 1946, sau 4 lần sửa đổi, ban hành mới, vào các năm 1959, 1980, 1992 và 2013 - là những dấu mốc thể hiện sinh động từng bước phát triển của cách mạng Việt Nam.

Theo Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân, nếu Hiến pháp năm 1946 đặt viên gạch nền cho chế độ dân chủ nhân dân; Hiến pháp 1959 và 1980 quy tụ sức mạnh toàn dân tộc cho sự nghiệp kháng chiến, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội thì Hiến pháp 1992 và đặc biệt là Hiến pháp năm 2013 đã tạo bước đột phá về tư duy Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đặt quyền con người, quyền công dân ở vị trí trang trọng hàng đầu và thiết lập cơ chế phân công, phối hợp, kiểm soát quyền lực nhà nước ngày càng minh định, rõ ràng.

Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu nhân dân Lê Thanh Kim phát biểu khai mạc tọa đàm

Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân khẳng định, lịch sử 80 năm qua cho thấy, sức sống của một bản Hiến pháp không đo bằng số lượng chương, điều, mà đo bằng độ thẩm thấu của tinh thần hiến định vào từng quyết sách của bộ máy công quyền và niềm tin của nhân dân.

Hiến pháp – “Mạch nguồn thể chế” dẫn dắt mọi cải cách

Nêu rõ, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu hoàn thiện về thể chế để khơi thông mọi nguồn lực xã hội, thúc đẩy khoa học công nghệ, chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng. Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân đặt vấn đề: trên bước đường phát triển đó, câu hỏi đặt ra cho những người làm công tác lập pháp, hành pháp, tư pháp cũng như giới nghiên cứu là làm thế nào để mỗi đạo luật ban hành vừa linh hoạt, kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn, vừa giữ trọn vẹn chuẩn mực của tính hợp hiến, tính tối cao của Hiến pháp và kỷ cương phép nước?

Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu nhân dân Lê Thanh Kim phát biểu khai mạc tọa đàm

Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân nêu quan điểm, Hiến pháp không chỉ là “bản khế ước xã hội” thiêng liêng ghi nhận chủ quyền của Nhân dân trong lịch sử, mà phải là “mạch nguồn thể chế” dẫn dắt mọi cải cách hôm nay - nơi quyền lực được kiểm soát bằng pháp luật, quyền con người được bảo vệ bằng công lý, và khát vọng phát triển đất nước được chắp cánh bằng tư duy lập pháp kiến tạo.

Với sứ mệnh là tiếng nói của Quốc hội, diễn đàn của đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và cử tri cả nước, Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân cho biết, tọa đàm được tổ chức với mong muốn nhận được những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, đa chiều từ lý luận khoa học Hiến pháp đến thực tiễn hoạt động nghị trường. Những phân tích, đánh giá, kiến nghị từ các vị đại biểu và chuyên gia không chỉ góp phần làm sâu sắc thêm giá trị lịch sử 80 năm lập hiến, mà còn là nguồn tư liệu quý giá phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền, lan tỏa văn hóa thượng tôn Hiến pháp đến đông đảo cử tri và Nhân dân.

Toàn cảnh tọa đàm

Trước đó, các đại biểu đã cùng xem video clip 80 năm lập hiến vì dân.

Tọa đàm: “80 năm Hiến pháp Việt Nam: Giá trị trường tồn và khát vọng phát triển đất nước” tập trung thảo luận 4 nội dung: Hiến pháp năm 1946 - Tầm nhìn lập quốc và những giá trị khởi nguồn; 80 năm lập hiến - Kế thừa, phát triển và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền thượng tôn Hiến pháp - Từ giá trị pháp lý đến động lực phát triển; Thông điệp 80 năm Hiến pháp và trách nhiệm hôm nay.

Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về tọa đàm.