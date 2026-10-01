Tọa đàm 50 năm Việt Nam-Philippines: Nhịp cầu kết nối trí tuệ và trái tim

Câc đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Đinh Hoà)

Nhằm đúc kết những bài học kinh nghiệm quý báu, tri ân những đóng góp của thế hệ đi trước, kiến tạo những định hướng cho giai đoạn phát triển mới, Hội Hữu nghị Việt Nam-Philippines xuất bản cuốn Kỷ yếu “Hiệu quả hợp tác giáo dục Việt Nam-Philippines: Dấu ấn 50 năm và định hướng tương lai” phục vụ cho Tọa đàm khoa học cùng tên.

Năm 2026 đánh dấu cột mốc lịch sử 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Philippines (1976-2026), gắn liền với bước ngoặt nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược tăng cường.

Hai quốc gia là láng giềng gần gũi trong Cộng đồng ASEAN, trải qua nửa thế kỷ đồng hành và phát triển, mối quan hệ hữu nghị truyền thống không ngừng được củng cố và lan tỏa trên mọi lĩnh vực, trong đó hợp tác giáo dục và đào tạo luôn giữ vị thế là trụ cột cốt lõi, nguồn sức mạnh mềm giàu tính nhân văn và là sợi dây kết nối bền chặt giữa nhân dân hai nước.

Tham dự tọa đàm có Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III; Giáo sư Evelyn O.Katigbak, Giám đốc Trường Ngoại giao Carlos P.Romulo, Viện Dịch vụ đối ngoại Philippines.

Về phía Việt Nam có Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Philippines Phùng Đức Tiến; Đại sứ Nguyễn Thạc Dĩnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam-Philippines cùng các thành viên ban chấp hành Hội, các cán bộ ngoại giao, đoàn đại biểu Philippines cùng du học sinh Philippines tại Đại học Thái Nguyên.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Philippines Phùng Đức Tiến nhấn mạnh ý nghĩa của 50 năm quan hệ ngoại giao và vai trò then chốt của hợp tác giáo dục giữa hai nước.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Philippines đánh giá, nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ đồng hành (1976-2026), quan hệ Việt Nam-Philippines đã có những bước tiến vượt bậc, từ tình bạn truyền thống đến Đối tác Chiến lược Tăng cường. “Mối quan hệ ấy được bồi đắp bằng sự tin cậy song phương, sự đồng điệu về văn hoá và lòng chân thành giữa nhân dân hai nước”, ông Phùng Đức Tiến khẳng định.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Philippines Phùng Đức Tiến phát biểu khai mạc Toạ đàm. (Ảnh: Đinh Hoà)

Trong đó, ông nhấn mạnh hợp tác giáo dục và đào tạo luôn là một trụ cột bền vững, một “nhịp cầu nhân văn sâu sắc kết nối trí tuệ và trái tim” và là dòng chảy tri thức mang tính hai chiều thực chất.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Philippines bày tỏ kỳ vọng hai nước thúc đẩy thêm nhiều thỏa thuận hợp tác giáo dục và đào tạo toàn diện ở mọi cấp độ từ giáo dục phổ thông, đại học, sau đại học cho đến các cơ sở nghiên cứu, trung tâm đào tạo kỹ năng nghề.

Tiếp nối, Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III đánh giá cao những thành tựu hợp tác giáo dục giữa hai quốc gia. Đại sứ cho biết, mới đây, nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao hai nước, Đại học Philippines đã tổ chức một số hội thảo trực tuyến với sự tham gia của các học giả Philippines và Việt Nam nhằm thảo luận về quan hệ song phương.

Trên nền tảng tình hữu nghị ấy, số lượng sinh viên và học giả Philippines tại Việt Nam ngày càng tăng. “Bởi lẽ, họ được thu hút được cơ hội chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với Việt Nam, đang nổi lên như một nền kinh tế phát triển nhanh chóng, với khát vọng trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045”, Đại sứ nhận định.

Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III đánh giá cao những thành tựu hợp tác giáo dục giữa hai quốc gia. (Ảnh: Đinh Hoà)

Đại sứ Francisco Noel R. Fernandez III tin tưởng, việc tạo cơ hội để người dân hai nước được tiếp cận với những cơ hội này ngay từ khi còn trẻ không chỉ mở ra cánh cửa tiếp cận tri thức rộng lớn hơn, mà còn giúp họ hiểu biết về những giá trị không thể truyền đạt trong bốn bức tường lớp học - đó là văn hoá, bản sắc, cộng đồng và nhiều giá trị khác.

Tọa đàm trải qua 4 phiên tham luận và các phiên trao đổi mở nhằm thảo luận cách giáo dục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Philippines, kinh nghiệm và thành quả tạo dựng những cơ hội thông qua giáo dục tại Trường Quốc tế, Đại học Thái Nguyên cùng những chia sẻ thực tế của du học sinh Philippines tại Việt Nam.

Quang cảnh buổi Toạ đàm. (Ảnh: Đinh Hoà)

Bà Trần Thị Minh Hương, Phó Ban Đối ngoại nhân dân, Cơ quan UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, giáo dục là một hình thức ngoại giao nhân dân và sức mạnh mềm, góp phần kết nối con người, các nền văn hóa và xây dựng sự hiểu biết, tin cậy giữa Việt Nam và Philippines. Thông qua trao đổi sinh viên, giảng viên, nghiên cứu và các chương trình đào tạo, hợp tác giáo dục ngày càng trở thành một nền tảng quan trọng trong quan hệ hai nước. (Ảnh: Đinh Hoà)

ThS. Francis Geren Sta.Ana, Giảng viên Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên chia sẻ Việt Nam là cầu nối mở rộng cơ hội những góc nhìn về giáo dục, môi trường, kinh tế và văn hóa. Bà mong muốn tăng cường ngoại giao nhân dân và kết nối thế hệ trẻ, đưa sinh viên hai nước trở thành những “nhịp cầu” thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Philippines. (Ảnh: Đinh Hoà)

Sinh viên Philippines tại Đại học Thái Nguyên chia sẻ về hành trình học tập, cuộc sống và những trải nghiệm đáng nhớ tại Việt Nam. (Ảnh: Đinh Hoà)