Tòa chấp thuận con gái út bỏ họ Brad Pitt

Daily Mail đưa tin Vivienne đã được thẩm phán ở Los Angeles chấp thuận đơn xin đổi tên hợp pháp vào ngày 2/11. Tên của cô được đổi từ Vivienne Marcheline Jolie-Pitt thành Vivienne Marcheline Jolie.

Vivienne là người con thứ tư của Angelina Jolie và Brad Pitt xóa họ cha khỏi tên khai sinh trên giấy tờ. Trước đó, Shiloh, Maddox và Zahara đã hoàn thành xong thủ tục pháp lý cần thiết.

Vivienne chính thức bỏ họ Brad Pitt khỏi tên khai sinh.

Phiên điều trần diễn ra vào đầu tuần. Luật sư của Vivienne, Peter Kenneth Levine tham gia phiên xử từ xa thông qua hệ thống LACourtConnect.

“Sau khi xem xét hồ sơ vụ việc, tòa án đưa ra phán quyết như sau: Do không có ý kiến phản đối, đơn xin đổi tên được chấp thuận. Phán quyết đã được ký và nộp lưu hồ sơ. Tên của người nộp đơn được đổi từ Vivienne Marcheline Jolie-Pitt thành Vivienne Marcheline Jolie”, tòa án nêu.

Vào tháng 8, Vivienne đăng thông báo về việc bỏ họ cha trên báo The Los Angeles Daily Journal. Quá trình này diễn ra mỗi tuần một lần trong bốn tuần liên tiếp, từ ngày 24/7 đến 14/8. Đây là một trong những thủ tục bắt buộc để được tòa án chấp thuận việc đổi tên.

Tòa yêu cầu những người phản đối gửi văn bản trước phiên điều trần cuối cùng. Nếu không có, thẩm phán mới chính thức phê duyệt đơn xin đổi tên.

Theo các tài liệu tòa án mà Daily Mail thu thập được, Vivienne ghi trong đơn xin đổi tên là “lý do cá nhân”.

People dẫn nguồn tin thân cận với Angelina Jolie cho biết nữ diễn viên sinh năm 1975 không can thiệp vào lựa chọn của con cái.

“Nếu mọi người biết toàn bộ sự thật, họ sẽ cảm thông hơn với những đứa trẻ và tôn trọng quyết định của chúng. Việc các con không nói xấu ai hay công khai chia sẻ chuyện riêng tư chỉ cho thấy cách cư xử đúng mực của chúng. Angie không tranh đấu và cũng không tức giận. Cô ấy chỉ muốn mọi người đều có thể chữa lành”, nguồn tin này cho hay.

Shiloh là người đầu tiên nộp đơn bỏ họ cha ngay khi đủ 18 tuổi. Trong khi đó, Zahara và Maddox hoàn thành thủ tục vào tháng 9.

Từ lâu trước khi hoàn thành thủ tục pháp lý, Vivienne đã có động thái thể hiện mong muốn từ bỏ sự ràng buộc với cha mình.

Vào tháng 5/2024, cô gây chú ý khi bỏ họ của cha trong chương trình giới thiệu vở nhạc kịch Broadway The Outsiders. Khi đó, tên cô được ghi là Vivienne Jolie. Cô tham gia dự án với vai trò nhà sản xuất cùng mẹ.

Nguồn tin của Daily Mail cho biết Brad Pitt coi rạn nứt với các con là điều “vô cùng đau đớn”. Anh tin Angelina có vai trò quan trọng dẫn đến tình trạng hiện tại và mô tả đó là “sự phản bội lớn nhất”.

Hiện chỉ còn Knox, em trai sinh đôi của Vivienne và Pax Thiên chưa nộp hồ sơ pháp lý xin đổi họ. Tuy nhiên, Knox được cho là đã không sử dụng họ cha trong sinh hoạt đời thường. Riêng Pax Thiên chưa có dấu hiệu gì tiếp bước các anh chị em.

Knox và Pax Thiên chưa nộp đơn xin bỏ họ cha.

Mối quan hệ giữa Pitt và Pax Thiên đã căng thẳng từ lâu. Vài năm trước, thanh niên gốc Việt được cho là chỉ trích cha nuôi nổi tiếng bằng những từ ngữ nặng nề như “gã khốn đẳng cấp thế giới”, cáo buộc Brad khiến các em nhỏ “run rẩy vì sợ hãi”.

Theo nguồn tin Daily Mail, Pitt cho rằng mối quan hệ với Pax “không thể hàn gắn” và không có ý định chủ động liên lạc với hai con trai nuôi. Dù vậy, nam diễn viên vẫn hy vọng những người con còn lại sẽ thay đổi thái độ theo thời gian.

Đáp lại, nguồn tin thân cận với Jolie nhấn mạnh mối quan hệ rạn nứt giữa Pitt và các con bắt nguồn từ cách ông đối xử với chúng, đồng thời cáo buộc nam diễn viên tiếp tục “đóng vai nạn nhân”.