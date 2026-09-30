Tòa chấp nhận yêu cầu khởi kiện 3 vụ án dân sự công ích của VKSND khu vực 9, TP Hồ Chí Minh

Quang cảnh phiên tòa xét xử vụ án VKSND khu vực 9, TP HCM khởi kiện Công ty CP Tập đoàn T.G.K.T.

Trong một buổi sáng, TAND khu vực 9, TP Hồ Chí Minh liên tiếp xét xử 3 vụ án dân sự công ích do VKSND khu vực 9 khởi kiện đối với các doanh nghiệp chậm thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm cho người lao động.

Đáng chú ý, Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của VKSND khu vực 9 trong cả 3 vụ án, liên quan tổng số tiền hơn 10,85 tỉ đồng tính đến ngày 31/7/2026.

Ba doanh nghiệp bị khởi kiện gồm Công ty CP Tập đoàn T.G.K.T, Công ty TNHH Thang máy V.Tr và Công ty CP Thương mại Sản xuất T.U.V. Các vụ án cùng có quan hệ tranh chấp lao động về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp và VKSND khu vực 9 là người khởi kiện.

Ba phiên tòa liên tiếp, hơn 10,85 tỉ đồng nghĩa vụ bảo hiểm được tuyên chấp nhận

Phiên tòa đầu tiên được mở, xét xử vụ khởi kiện Công ty CP T.G.K.T.

Theo hồ sơ và quan điểm của đại diện VKSND khu vực 9 tại phiên tòa, doanh nghiệp thuộc đối tượng bắt buộc tham gia BHXH nhưng chỉ thực hiện việc đóng đến hết tháng 8/2020. Từ tháng 9/2020 đến ngày 31/7/2026, Công ty không tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với người lao động, tương ứng 70 tháng chậm đóng.

Tính đến ngày 31/7/2026, số tiền chậm đóng được xác định là 3.711.628.863 đồng. VKSND khu vực 9 đề nghị Hội đồng xét xử buộc Công ty thực hiện nghĩa vụ đối với khoản tiền này và tiếp tục thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm phát sinh từ ngày 1/8/2026, cùng tiền lãi chậm đóng theo quy định cho đến khi hoàn tất nghĩa vụ.

Kết quả Hội đồng xét xử đã chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Viện kiểm sát.

Tiếp đó, TAND khu vực 9 xét xử vụ án VKSND khu vực 9 khởi kiện Công ty TNHH Thang máy V.Tr.

Tài liệu được công bố tại phiên tòa xác định công ty chỉ đóng BHXH đến hết tháng 2/2024. Từ tháng 3/2024 đến ngày 31/7/2026, doanh nghiệp không tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng bảo hiểm đối với người lao động, tương ứng 29 tháng.

Số tiền chậm đóng tính đến ngày 31/7/2026 là 674.425.746 đồng. VKSND khu vực 9 yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ đối với khoản tiền trên; từ ngày 1/8/2026 tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ bảo hiểm phát sinh và tiền lãi chậm đóng theo quy định. Yêu cầu này cũng được Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ.

Phiên tòa cuối cùng liên quan đến Công ty CP Thương mại Sản xuất T.U.V. Đây là vụ có số tiền được yêu cầu thực hiện nghĩa vụ lớn nhất trong 3 vụ án được xét xử trong sáng 30/9.

Kiểm sát viên Nguyễn Thị Thanh Loan - Phó Viện trưởng VKSND khu vực 9, TP HCM trình bày quan điểm trong vụ án khởi kiện Công ty CP Tập đoàn T.G.K.T.

Theo hồ sơ, Công ty T.U.V chỉ đóng BHXH đến hết tháng 6/2021. Từ tháng 7/2021 đến ngày 31/7/2026, doanh nghiệp không tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng bảo hiểm đối với người lao động, tương ứng 61 tháng. Số tiền chậm đóng được xác định là 6.470.499.770 đồng.

Sau khi xem xét hồ sơ, tài liệu chứng cứ trong vụ án và quan điểm của các bên, TAND khu vực 9 tiếp tục chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của VKSND khu vực 9 trong vụ kiện Công ty CP Thương mại Sản xuất T.U.V.

Khi biện pháp yêu cầu khắc phục chưa đạt hiệu quả

Điểm chung của 3 vụ án là trước khi quyết định khởi kiện, VKSND khu vực 9 đã tiến hành kiểm tra, xác minh và yêu cầu các doanh nghiệp chấm dứt vi phạm, khắc phục hậu quả.

Cụ thể vào ngày 11/8/2026, VKSND khu vực 9 lần lượt ban hành các quyết định yêu cầu Công ty T.G.K.T, T.U.V và Thang máy V.Tr chấm dứt hành vi vi phạm. Tuy nhiên, theo hồ sơ vụ án, các doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ.

Ngày 28/8/2026, Viện kiểm sát tiếp tục ban hành các kiến nghị, đề nghị cơ quan có quyền khởi kiện xem xét thực hiện quyền này. Sau khi cơ quan BHXH có văn bản đề nghị Viện kiểm sát khởi kiện, ngày 4/9/2026, VKSND khu vực 9 lần lượt ban hành 3 quyết định khởi kiện vụ án dân sự công ích.

Chưa đầy một tháng sau, cả 3 vụ án đã được đưa ra xét xử.

Theo quan điểm của VKSND khu vực 9 tại các phiên tòa, tiền thuộc quỹ BHXH là tài sản công; việc chậm thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm không chỉ ảnh hưởng đến quỹ mà còn trực tiếp tác động đến quyền, lợi ích hợp pháp của tập thể người lao động và chính sách an sinh xã hội.

Kết quả cả 3 vụ án đều được Tòa án chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện tạo thêm một kết quả thực tiễn trong quá trình VKSND khu vực 9 triển khai nhiệm vụ mới theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.

Từ những yêu cầu chấm dứt vi phạm chưa được thực hiện đầy đủ, quyền khởi kiện dân sự công ích đã được sử dụng để đưa nghĩa vụ của doanh nghiệp ra xem xét bằng thủ tục tố tụng. Với sự vào cuộc kịp thời của VKSND khu vực 9, TP Hồ Chí Minh cùng 3 phán quyết được tuyên trong sáng 30/9, hơn 10,85 tỉ đồng nghĩa vụ bảo hiểm cùng quyền lợi gắn với người lao động đã có thêm cơ sở pháp lý để được bảo vệ.

Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk. Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các bài viết liên quan Nghị quyết 205 được đăng tải tại: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-nhan-dan-bao-ve-loi-ich-cong-nguoi-yeu-the