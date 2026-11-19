Quang cảnh phiên tòa xét xử vụ án VKSND khu vực 8, TP. Hồ Chí Minh khởi kiện 4 doanh nghiệp nợ BHXH.

Thực hiện chủ trương tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, thời gian qua, VKSND khu vực 8, TP Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai nhiều biện pháp bảo vệ lợi ích công trong lĩnh vực lao động, BHXH.

Trong đó, đơn vị chú trọng xử lý các trường hợp doanh nghiệp chậm đóng, nợ BHXH, BHYT, BHTN kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền được hưởng các chế độ bảo hiểm của người lao động.

Qua công tác rà soát, nắm tình hình và phối hợp với BHXH cơ sở Hóc Môn, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh, VKSND khu vực 8 phát hiện một số doanh nghiệp trên địa bàn chậm đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc với số tiền lớn, kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.

Mặc dù đã được cơ quan có thẩm quyền đôn đốc, yêu cầu khắc phục, các doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

Trên cơ sở đó, VKSND khu vực 8 phối hợp với BHXH cơ sở Hóc Môn và Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh xác minh, thu thập tài liệu, đánh giá tình trạng vi phạm; đồng thời ban hành các quyết định yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt vi phạm, thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm theo quy định.

Sau khi các doanh nghiệp không khắc phục đầy đủ, VKSND khu vực 8 đã ban hành Quyết định khởi kiện đối với 4 doanh nghiệp gồm Công ty TNHH SNC GI, Công ty TNHH M MX, Công ty TNHH MTV S XTM TP CD và Công ty TNHH SXTM LK.

Đối với Công ty TNHH SNC GI, theo xác nhận của cơ quan BHXH, tính đến ngày 31/10/2026, tổng số tiền nợ bảo hiểm và lãi chậm đóng là 4.992.029.064 đồng.

Sau khi Viện kiểm sát khởi kiện, Công ty đã đóng 1 tỉ đồng, còn nợ 3.992.029.064 đồng. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu của Viện kiểm sát, tuyên buộc doanh nghiệp thanh toán toàn bộ số tiền còn nợ.

Đối với Công ty TNHH M MX, tính đến ngày 31/10/2026, tổng số tiền nợ bảo hiểm và lãi chậm đóng là 1.906.421.040 đồng.

Sau khi VKSND khu vực 8, TP Hồ Chí Minh ban hành Quyết định khởi kiện, Tòa án đã chấp nhận toàn bộ yêu cầu của Viện kiểm sát, tuyên buộc doanh nghiệp thanh toán số tiền 1.906.421.040 đồng.

Đối với Công ty TNHH MTV S XTM TP CD cũng được xác định còn nợ 2.565.867.987 đồng tiền bảo hiểm và lãi chậm đóng tính đến ngày 31/10/2026.

VKSND khu vực 8 đã ban hành Quyết định khởi kiện. Tại phiên tòa, Tòa án chấp nhận toàn bộ yêu cầu của Viện kiểm sát, tuyên buộc doanh nghiệp thanh toán số tiền 2.565.867.987 đồng.

Kiểm sát viên Lê Phan Mỹ Hà, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 8, TP. Hồ Chí Minh trình bày quan điểm trong phiên tòa xét xử vụ án khởi kiện 4 doanh nghiệp nợ BHXH.

Đối với Công ty TNHH SXTM LK, theo xác nhận của cơ quan BHXH, tính đến ngày 31/10/2026, số tiền nợ bảo hiểm và lãi chậm đóng là 1.995.050.030 đồng.

Tại phiên tòa, Tòa án tiếp tục chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của VKSND khu vực 8, tuyên buộc doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thanh toán số tiền trên.

Trong quá trình giải quyết các vụ án, VKSND khu vực 8 phối hợp với cơ quan BHXH và Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh cung cấp tài liệu, chứng cứ, làm rõ thời gian chậm đóng, số tiền nợ gốc, tiền lãi phát sinh và trách nhiệm của từng doanh nghiệp.

Viện kiểm sát đề nghị Tòa án buộc các doanh nghiệp thanh toán số tiền nợ bảo hiểm, lãi chậm đóng; đồng thời tiếp tục thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm phát sinh và thanh toán tiền lãi chậm đóng theo quy định pháp luật.

Kết quả, TAND khu vực 8 đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của VKSND khu vực 8, đối với cả 4 doanh nghiệp, tuyên buộc các doanh nghiệp thanh toán tổng số tiền 10.459.368.121 đồng.

Trong đó, Công ty TNHH SNC GI phải thanh toán 3.992.029.064 đồng; Công ty TNHH M MX phải thanh toán 1.906.421.040 đồng; Công ty TNHH MTV S XTM TP CD phải thanh toán 2.565.867.987 đồng; Công ty TNHH SXTM LK phải thanh toán 1.995.050.030 đồng.

Việc Tòa án chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện cho thấy hiệu quả của quá trình xác minh, thu thập chứng cứ và phối hợp giữa VKSND khu vực 8 với cơ quan BHXH, tổ chức công đoàn trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Kết quả này cũng góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp trong thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm bắt buộc, hạn chế tình trạng nợ kéo dài làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

Thông qua các vụ việc, VKSND khu vực 8, TP Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy vai trò chủ động trong phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật, tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.

Đây cũng là hoạt động cụ thể đưa cơ chế khởi kiện bảo vệ lợi ích công vào thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk. Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các bài viết liên quan Nghị quyết 205 được đăng tải tại: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-nhan-dan-bao-ve-loi-ich-cong-nguoi-yeu-the