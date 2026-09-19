Tòa chấp nhận yêu cầu của Viện kiểm sát, buộc 2 doanh nghiệp nộp hơn 3 tỉ đồng tiền thuế
Ngày 18/9, TAND khu vực 8 - Hà Nội mở 2 phiên tòa xét xử 2 vụ án dân sự công ích do VKSND khu vực 8 - Hà Nội khởi kiện, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Tổng số tiền thuế mà hai doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ theo yêu cầu khởi kiện là hơn 3 tỉ đồng.
Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/video/clip-nong/toa-chap-nhan-yeu-cau-cua-vien-kiem-sat-buoc-2-doanh-nghiep-nop-hon-3-ti-dong-tien-thue-27949.html