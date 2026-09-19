Tòa chấp nhận yêu cầu của Viện kiểm sát, buộc 2 doanh nghiệp nộp hơn 3 tỉ đồng tiền thuế

Sau khi người thân livestream, chửi bới, gây mất trật tự tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 6 người, trong đó có hai cặp ông bà thông gia cùng bác và thím họ của người liên quan đến nguồn thông tin sai lệch.