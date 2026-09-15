Tòa buộc doanh nghiệp nộp thuế hơn 9 tỷ đồng

Trong vụ án này, bên khởi kiện là VKSND khu vực 4 (TP Hà Nội), bị đơn là Công ty Cổ phần S.H (địa chỉ: Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội). Thuế Cơ sở 5 (TP Hà Nội) tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Đây là vụ án dân sự công ích tại Hà Nội được đưa ra xét xử theo Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công.

Đại diện VKSND khu vực 4, TP Hà Nội tại phiên tòa.

Việc đưa vụ án ra xét xử không chỉ có ý nghĩa đối với việc bảo vệ nguồn thu ngân sách Nhà nước mà còn đánh dấu bước hiện thực hóa cơ chế tố tụng mới, mở rộng vai trò của Viện kiểm sát trong bảo vệ lợi ích công bằng con đường tố tụng dân sự.

Theo nội dung vụ án, sau khi tiếp nhận thông tin từ Thuế cơ sở 5 (TP Hà Nội) về việc Công ty Cổ phần S.H còn nợ nghĩa vụ thuế với số tiền lớn, VKSND khu vực 4 đã tiến hành kiểm tra, xác minh và trực tiếp làm việc với cơ quan Thuế và doanh nghiệp.

Ngày 24/7/2026, VKSND khu vực 4 đã tiến hành làm việc trực tiếp với Công ty Cổ phần S.H, doanh nghiệp này xác nhận số tiền nợ thuế tính đến 22/7/2026 là hơn 9,4 tỷ đồng.

Trước tình trạng Công ty Cổ phần S.H không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước theo quy định mặc dù cơ quan Thuế đã nhiều lần đôn đốc và áp dụng các biện pháp cưỡng chế về thuế nhưng chưa đạt kết quả, ngày 24/7/2026, Viện kiểm sát ban hành Quyết định số 84 yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt hành vi vi phạm trong thời hạn 15 ngày đối với công ty.

Ngày 13/8/2026, Viện kiểm sát tiếp tục làm việc với Công ty Cổ phần S.H xác minh tình hình nộp thuế của công ty, xác định doanh nghiệp không có khả năng nộp thuế trong thời hạn yêu cầu khắc phục của viện kiểm sát nên Viện kiểm sát đã ban hành Kiến nghị số 01 đề nghị Thuế cơ sở 5 thực hiện quyền khởi kiện.

Bà Vũ Thị Hoàng Vân, Phó trưởng Thuế Cơ sở 5, trình bày tại phiên tòa.

Ngày 14/8/2026, sau khi Thuế cơ sở 5 có công văn, xác định không có điều kiện khởi kiện và đề nghị Viện kiểm sát thực hiện quyền khởi kiện, VKSND khu vực 4 đã ban hành Quyết định khởi kiện, yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự công ích về “Nợ thuế” đối với Công ty Cổ phần S.H.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND khu vực 4 nêu rõ, về thẩm quyền khởi kiện của VKSND khu vực 4, Căn cứ khoản 1 Điều 1, Điều 4, Điều 6 và Điều 14 Nghị quyết số 205/2025/QH15, VKSND khởi kiện vụ án dân sự công ích để bảo vệ lợi ích công khi không có người khởi kiện, sau khi đã thực hiện việc kiểm tra, xác minh, thông báo, kiến nghị theo trình tự quy định.

Trong vụ án này, mặc dù cơ quan Thuế đã nhiều lần đôn đốc, thông báo và áp dụng các biện pháp cưỡng chế về thuế theo quy định, Công ty Cổ phần S.H vẫn chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ. Sau khi VKSND khu vực 4 ban hành Kiến nghị số 01 ngày 13/8/2026, Thuế cơ sở 5 có Công văn số 32205 ngày 14/8/2026 xác định không có điều kiện khởi kiện và đề nghị Viện kiểm sát thực hiện quyền khởi kiện.

Do đó, việc VKSND khu vực 4 (TP Hà Nội) khởi kiện vụ án là đúng điều kiện, đúng trình tự và đúng thẩm quyền theo Nghị quyết số 205.

Đại diện Viện kiểm sát nhận định đây cũng chính là vai trò mới của Viện kiểm sát trong tố tụng dân sự mà Quốc hội giao: không chỉ kiểm sát việc tuân theo pháp luật mà trong những trường hợp luật định trực tiếp sử dụng quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án bảo vệ lợi ích công, bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương, bảo đảm những lợi ích cần được pháp luật bảo vệ không bị bỏ ngỏ khi không có người khởi kiện.

Đại diện Thuế Cơ sở 5, TP Hà Nội.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND khu vực 4 (TP Hà Nội) nêu quan điểm giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, yêu cầu TAND khu vực 4 (TP Hà Nội) buộc Công ty Cổ phần S.H thực hiện ngay việc nộp số tiền thuế và các khoản thu khác tính đến ngày 30/6/2026 chưa nộp ngân sách nhà nước là hơn 8,8 tỷ đồng. Trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 5 tỷ đồng; thuế giá trị gia tăng hơn 2,9 tỷ đồng; phạt vi phạm hành chính hơn 858,4 triệu đồng. Và tiếp tục phải nộp tiền phạt chậm nộp thuế trên số tiền chậm nộp tương ứng số ngày chậm nộp theo quy định tại Điều 16 Luật Quản lý thuế năm 2025.

Cụ thể, số tiền chậm nộp đối với khoản tiền thuế và các khoản thu khác nêu trên (tính đến ngày 15/9/2026) là hơn 852 triệu đồng. Trong đó, tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là hơn 543 triệu đồng; Tiền chậm nộp thuế GTGT là hơn 274,3 triệu đồng; Tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính hơn 34,7 triệu đồng.

Tổng số tiền Công ty Cổ phần S.H. phải nộp vào Ngân sách nhà nước là hơn 9,7 tỷ đồng.

Trình bày tại phiên tòa, phía bị đơn là Công ty Cổ phần S.H. xác nhận toàn bộ số tiền đang chậm thực hiện nghĩa vụ nộp thuế như nội dung khởi kiện của VKSND khu vực 4 (TP Hà Nội).

Hội đồng xét xử TAND khu vực 4, TP Hà Nội đã quyết định chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của VKSND khu vực 4, TP Hà Nội.

Còn đại diện Thuế Cơ sở 5, TP Hà Nội nhất trí với yêu cầu khởi kiện của VKSND khu vực 4 về việc buộc Công ty Cổ phần S.H. phải nộp vào Ngân sách nhà nước số tiền hơn 9,7 tỷ đồng.

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được xem xét tại phiên toà và căn cứ kết quả tranh tụng công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử TAND khu vực 4,TP Hà Nội nhận định, đây là vụ án dân sự công ích về việc: Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định tại khoản 14 Điều 26 của Bộ luật Tố tụng dân sự và theo quy định tại Nghị quyết số 205 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công.

Tại phiên tòa, bị đơn và người có quyền lợi liên quan là Thuế Cơ sở 5, TP Hà Nội xác nhận số tiền nợ thuế và các khoản phải thu khác của Công ty Cổ phần S.H như trên.

Hội đồng xét xử TAND khu vực 4, TP Hà Nội đã quyết định chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của VKSND khu vực 4 (TP Hà Nội) đối với Công ty Cổ phần S.H.

Hội đồng xét xử buộc Công ty Cổ phần S.H. phải thực hiện ngay nghĩa vụ nộp thuế và các khoản phải thu khác, tổng số tiền hơn 9,7 tỷ đồng.