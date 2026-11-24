Hình ảnh minh hoạ nhà máy sản xuất đạn dược của Mỹ. Ảnh: Wikimedia Commons

Quân đội Mỹ sẽ tiến hành tiêu hủy gần 5 tấn vật liệu nổ nguy hiểm tại Nhà máy Đạn dược Lục quân Iowa vào sáng 24/11, sau khi Tòa Phúc thẩm Liên bang Khu vực 8 ngày 23/11 bác đơn yêu cầu đình chỉ hoạt động của các tổ chức môi trường. Phán quyết mở đường cho kế hoạch vốn gây tranh cãi trong nhiều tuần qua.

Trong tuyên bố tối 23/11, Lục quân Mỹ cho biết sẽ triển khai phương án xử lý có kiểm soát đối với 68 thùng chì azide, phối hợp với các cơ quan chức năng liên bang, bang và địa phương. Theo quyền Bộ trưởng Lục quân Adam Telle, các cơ quan liên quan đều nhất trí ủng hộ phương án này.

"Chúng tôi sẽ tiến hành xử lý có kiểm soát với sự phối hợp đầy đủ của các cơ quan liên bang, bang và địa phương, bởi an toàn của người dân Iowa là ưu tiên hàng đầu", ông Telle viết trên mạng xã hội X.

Quyết định được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump từng yêu cầu quân đội tạm hoãn kế hoạch, chờ phán quyết của tòa án và sự chấp thuận của thống đốc bang sắp nhậm chức. Ông Trump cũng cảnh báo sẽ quy trách nhiệm cho Thống đốc đắc cử Rob Sand nếu người này ngăn cản hoạt động tiêu hủy và số vật liệu nổ phát nổ ngoài kiểm soát.

Tuy nhiên, kế hoạch của quân đội vấp phải phản ứng mạnh từ các nhà hoạt động môi trường, chính quyền địa phương và cư dân Middletown, thị trấn nằm gần nhà máy. Họ lo ngại vụ nổ có thể phát tán bụi chì độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe con người, vật nuôi và môi trường xung quanh.

Chì azide xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ phát nổ

Chì azide là hợp chất hóa học có tính nổ cao, thường được sử dụng làm chất khởi nổ trong các loại đạn dược. Vật liệu này được lưu trữ tại Nhà máy Đạn dược Lục quân Iowa suốt nhiều năm. Tuy nhiên, quá trình bảo quản kéo dài khiến hợp chất kết tinh lại bên trong các thùng chứa, làm tăng nguy cơ phát nổ ngoài ý muốn.

Theo quân đội Mỹ, các tinh thể chì azide đã xuống cấp có thể phát nổ nếu bị phá vỡ. Nguy cơ càng đáng lo ngại khi nhiệt độ xuống thấp, bởi thời tiết đóng băng có thể khiến vật liệu trở nên nhạy cảm hơn với tác động bên ngoài.

Nhà máy đạn dược này được xây dựng từ thời Thế chiến II, chuyên sản xuất các loại đạn pháo và đầu đạn sử dụng thuốc nổ. Cơ sở nằm trên diện tích gần 77 km2 tại hạt Des Moines, phía Đông Nam bang Iowa, giáp thị trấn Middletown với khoảng 400 cư dân.

Quân đội Mỹ chưa công bố chính xác thời điểm phát hiện tình trạng xuống cấp của số chì azide. Hồ sơ tòa án cho thấy lực lượng này đã thông báo cho Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) về sự cố vào khoảng ngày 12/3. Tuy nhiên, từ tháng 1, quân đội đã thành lập nhóm công tác liên ngành để đánh giá các phương án xử lý thay thế cho việc kích nổ.

Tháng 3, quân đội ký hợp đồng với MuniRem Environmental, doanh nghiệp có trụ sở tại bang Georgia chuyên sử dụng hóa chất để vô hiệu hóa vật liệu nổ mà không cần kích nổ. Dù vậy, thỏa thuận bị hủy chỉ hai tháng sau đó do những lo ngại về an toàn.

Bà Amy L. Borman, Phó trợ lý Bộ trưởng Lục quân phụ trách môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, cho biết phương án kích nổ nhận được sự đồng thuận về mặt kỹ thuật từ các cơ quan quân sự và liên bang có thẩm quyền về an toàn vật liệu nổ.

Ông Valentine Nzengung, lãnh đạo MuniRem, nói với truyền thông Mỹ rằng quân đội thông báo đã đánh giá các báo cáo và xác định kích nổ có kiểm soát là phương án an toàn nhất, nhưng không cung cấp thêm nhiều thông tin chi tiết về quyết định này.

Chính phủ cấp phép, người dân phản đối

Ngày 13/11, EPA ban hành giấy phép cho phép tiếp tục lưu trữ số chì azide tại nhà máy, đồng thời chấp thuận phương án kích nổ có kiểm soát nhằm xử lý nguy cơ từ vật liệu xuống cấp.

Giấy phép yêu cầu quân đội thực hiện lấy mẫu và giám sát môi trường trước, trong và sau vụ nổ; thông báo trước cho cộng đồng; triển khai các biện pháp làm sạch và công bố báo cáo kết quả. Quân đội sau đó thông báo kế hoạch kích nổ vào ngày 20/11, đồng thời yêu cầu cư dân trong khu vực sơ tán trong phần lớn thời gian của ngày.

Tuy nhiên, thông báo nhanh chóng vấp phải phản ứng từ người dân địa phương. Nhiều người lo ngại bụi chì phát tán sau vụ nổ có thể gây ô nhiễm không khí, nguồn nước và đất đai, đe dọa sức khỏe cộng đồng cũng như hoạt động chăn nuôi.

Hội đồng Môi trường Iowa và Câu lạc bộ Sierra đã đệ đơn khẩn cấp lên Tòa Phúc thẩm Liên bang Khu vực 8, đề nghị đình chỉ giấy phép của EPA chưa đầy 20 giờ trước thời điểm kích nổ dự kiến. Các tổ chức này cho rằng cơ quan chức năng chưa đánh giá đầy đủ nguy cơ ô nhiễm chì, đồng thời chưa xem xét thỏa đáng những phương án thay thế như trung hòa hóa học.

Họ cũng cảnh báo các biện pháp bảo vệ hiện tại chưa đủ để bảo đảm an toàn cho những nhóm dễ bị tổn thương, đặc biệt là phụ nữ mang thai, trẻ em và vật nuôi như gia súc, gia cầm.

Tòa án ban đầu chấp thuận yêu cầu tạm đình chỉ để xem xét vụ việc. Quân đội sau đó lùi lịch kích nổ từ ngày 20/11 sang ngày 23/11, trước khi ấn định thời điểm mới là ngày 24/11.

Tranh cãi không chỉ xoay quanh nguy cơ phát tán chì sau vụ nổ mà còn liên quan đến mức độ minh bạch của chính quyền trong việc cung cấp thông tin, đánh giá rủi ro và tham vấn cộng đồng chịu ảnh hưởng.

Cảnh báo nguy cơ nổ ngoài kiểm soát

Trong hồ sơ gửi tòa ngày 22/11, chính phủ Mỹ đề nghị dỡ bỏ lệnh đình chỉ tạm thời, lập luận rằng việc trì hoãn có thể khiến cộng đồng đối mặt với nguy hiểm lớn hơn so với một vụ kích nổ được chuẩn bị trước.

Theo lập luận của chính phủ, các tinh thể chì azide đã kết tinh lại có thể phát nổ nếu bị tác động, trong khi nhiệt độ mùa đông tại Iowa đang giảm sâu. Một vụ nổ tự phát có thể xảy ra bất cứ lúc nào, không có cảnh báo trước và thiếu các biện pháp bảo vệ cần thiết.

"Vấn đề không phải là lựa chọn giữa kích nổ và không kích nổ, mà là giữa một vụ nổ được lên kế hoạch, diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi, có thông báo trước và được giám sát, làm sạch sau đó, với một vụ nổ bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào mà không có cảnh báo hay biện pháp bảo vệ", chính phủ Mỹ lập luận trong hồ sơ gửi tòa.

Chính quyền thừa nhận phương án kích nổ có kiểm soát vẫn sẽ giải phóng bụi chì ra môi trường, nhưng cho rằng đây là cách duy nhất để hạn chế lượng chất độc phát tán.

Bộ Tư pháp Mỹ đồng thời lập luận quân đội có thể tiến hành xử lý vật liệu nổ ngay cả khi giấy phép của EPA bị đình chỉ. Các quy định liên bang về quản lý chất thải nguy hại có ngoại lệ trong tình huống khẩn cấp, cho phép lực lượng quân sự hành động khi có nguy cơ trực tiếp đe dọa sức khỏe con người, an toàn công cộng, tài sản hoặc môi trường.

Dù vậy, các tổ chức môi trường tiếp tục phản bác lập luận về tính cấp bách của kế hoạch. Trong hồ sơ gửi tòa ngày 22/11, họ đưa ra ý kiến của hai nhà khoa học và một quan chức quản lý địa phương, cho rằng chưa có đủ bằng chứng chứng minh tình trạng vật liệu nổ đòi hỏi phải kích nổ ngay lập tức.

Ông Mark J. Thomas, cựu chuyên gia khoa học về sức khỏe môi trường của EPA, cho biết quân đội chưa công bố dữ liệu hoặc phân tích chứng minh mức độ nhạy nổ của vật liệu thay đổi như thế nào trong điều kiện nhiệt độ được dự báo.

Tranh cãi về trách nhiệm và quyền tiếp cận thông tin

Trong khi đó, Thống đốc đắc cử Rob Sand kêu gọi chính quyền liên bang công khai những thông tin đã cung cấp cho ông trong các cuộc họp báo cáo tình hình. Ông cho rằng người dân Iowa cần được tiếp cận mức độ thông tin tương tự để hiểu rõ những rủi ro và cơ sở của quyết định.

Ông Sand viết trên X rằng chính quyền liên bang nên đưa ra quyết định dựa trên đánh giá của các chuyên gia được giao nhiệm vụ từ nhiều tháng trước và đã trực tiếp làm việc tại Middletown trong nhiều tuần.

Ông cũng đề nghị chính quyền sớm công bố các thông tin liên quan để người dân có thể nắm rõ tình hình.

Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ quy trách nhiệm cho ông Sand nếu thống đốc đắc cử ngăn cản hoạt động tiêu hủy, dẫn đến nguy cơ số vật liệu nổ phát nổ ngoài dự kiến.

Với việc tòa phúc thẩm bác yêu cầu ngăn chặn của các tổ chức môi trường ngày 23/11, quân đội Mỹ đã có thể tiếp tục kế hoạch kích nổ vào sáng hôm sau. Tuy nhiên, những lo ngại về ô nhiễm chì, tác động lâu dài đến môi trường và mức độ minh bạch trong quá trình xử lý vẫn chưa được giải quyết triệt để.