Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2) vừa có văn bản công bố thông tin bất thường gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) liên quan đến vụ tranh chấp hợp đồng bảo hiểm tại dự án thủy điện Sông Bung 2.

Theo đó, ngày 23/11/2026, PECC2 nhận được Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 93/2026/KDTM-PT, được Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TPHCM tuyên ngày 25/8/2026.

Vụ án tranh chấp hợp đồng bảo hiểm liên quan đến sự cố hầm dẫn dòng dự án thủy điện Sông Bung 2.

Các nguyên đơn gồm Tổng Công ty CP Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC), Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt và Tổng Công ty CP Bảo hiểm Hàng Không (nay là Công ty CP Tập đoàn Bảo hiểm DBV).

Đập dâng Thủy điện Sông Bung 2. Ảnh: EVNGENCO2

Phía bị đơn gồm Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 3, Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2) và Công ty TNHH Viện Nghiên cứu Khảo sát Thiết kế Côn Minh - Tập đoàn Xây dựng Điện lực Trung Quốc (KHIDI).

Theo bản án phúc thẩm, tòa không chấp nhận kháng cáo của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt; đồng thời đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo đã rút của Tổng Công ty CP Bảo hiểm Toàn Cầu và Tổng Công ty CP Bảo hiểm Hàng Không.

Hội đồng xét xử quyết định giữ nguyên Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 296/2025/KDTM-ST ngày 10/9/2025 của Tòa án nhân dân TPHCM.

Theo bản án sơ thẩm được giữ nguyên, Tòa không chấp nhận yêu cầu của các doanh nghiệp bảo hiểm về việc buộc PECC2 và các bị đơn khác liên đới bồi thường số tiền hơn 14,87 tỷ đồng.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.