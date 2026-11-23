Sáng ngày 23/11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Thị Hòa (cựu chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu) và 4 bị cáo khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền…

Bị cáo Phạm Thị Hòa và các bị cáo khác tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Lan vắng mặt tại phiên tòa với lý do đang điều trị tại bệnh viện. Nhiều cá nhân không được triệu tập nhưng vẫn đến phiên tòa cho biết họ cũng là nạn nhân bị lừa đảo.

Trước diễn biến này, HĐXX đã hội ý. Sau khi hội ý, HĐXX quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Cụ thể, HĐXX thấy rằng bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Lan vắng mặt do đang điều trị tại bệnh viện. Tòa án đã cho người kiểm tra thông tin và chiều ngày hôm nay sẽ cho người vào bệnh viện để kiểm tra, xác minh tại bệnh viện.

Ngoài ra, xem xét các tài liệu trong hồ sơ vụ án, HĐXX thấy có nhiều nội dung vụ án cần phải tiếp tục điều tra làm rõ, đặc biệt là số tiền các bị hại bị chiếm đoạt và danh sách các bị hại.

Theo kết luận điều tra và cáo trạng, HĐXX thấy cần phải kiểm tra, đánh giá và đối chiếu thêm, điều tra bổ sung xem xét thêm những nội dung khác của vụ án. Do đó, HĐXX quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

Liên quan đến các bị hại có mặt ở phiên tòa, HĐXX đề nghị các bị hại kê khai chính xác thông tin theo mẫu với các nội dung họ tên, năm sinh, địa chỉ, số căn cước công dân, số tiền đã chuyển cho các bị cáo, số tiền đã nhận lại, số tiền còn bị chiếm đoạt và hình thức huy động vốn.

Những người chưa được triệu tập nhưng cho rằng mình là bị hại trong vụ án, Tòa đề nghị kê khai chính xác theo biểu mẫu để đảm bảo quyền lợi.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 10-2020 đến tháng 6-2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, các bị cáo Nguyễn Thị Thùy Linh (cựu phó tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu), Nguyễn Thị Lan Hương (cựu tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu), Phạm Thị Hòa đã bàn bạc, thống nhất nâng khống vốn điều lệ đối với Tập đoàn Sen Tài Thu để huy động vốn dưới hình thức ký kết chuyển nhượng cổ phần có thời hạn.

Các bị cáo thuê cộng tác viên, nhân viên, sale, rồi đưa các tài liệu, slide không đúng sự thật về chiến lược kinh doanh của công ty để các nhân viên này tư vấn, giới thiệu với các nhà đầu tư là Tập đoàn Sen Tài Thu đang phát triển rất tốt, đang mở nhiều chi nhánh, cơ sở hoạt động, thu nhiều lợi nhuận…

Khách hàng có tiền thì đầu tư, gửi tiền vào công ty dưới hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần sẽ được nhận lợi tức, mức lãi suất cao.

Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương đưa ra bảng biểu lãi suất đầu tư hấp dẫn cho khách hàng theo thời hạn, từ 9% đến 13,5%, tùy vào thời hạn ký hợp đồng và cam kết trả lợi nhuận đúng thời hạn. Ngoài ra, nhà đầu tư còn được rút vốn trước hạn.

Thực tế, sau khi góp vốn vào Tập đoàn Sen Tài Thu, các nhà đầu tư không được trao quyền lợi cổ đông và không được ghi danh vào sổ cổ đông.

Từ tháng 10-2020 đến tháng 6-2023, 459 nhà đầu tư đã chuyển tổng số tiền hơn 1.726 tỉ đồng để tham gia đầu tư vào Tập đoàn Sen Tài Thu dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Sau khi nhận tiền, Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương đã sử dụng hơn 737 tỉ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Hơn 988 tỉ đồng còn lại, bà Hòa cùng đồng phạm chiếm đoạt hết.