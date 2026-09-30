Tòa án Tối cao Mỹ cho phép nối lại việc trục xuất người di cư

Những người bị Mỹ trục xuất sang căn cứ không quân tại Guatemala. Ảnh: EPA

Theo đó, tòa án chấp thuận đề nghị khẩn cấp của Bộ Tư pháp Mỹ về việc tạm đình chỉ phán quyết của Thẩm phán liên bang Brian Murphy tại Boston.

Trước đó, các nhóm bảo vệ quyền lợi người nhập cư đệ đơn kiện tập thể, thay mặt cho một nhóm người di cư, nhằm ngăn chặn việc họ bị trục xuất sang các nước thứ 3 mà không được thông báo trước hay có cơ hội trình bày về những nguy cơ bị tổn hại.

Thẩm phán Brian Murphy phán quyết rằng chính sách của Bộ An ninh nội địa về việc đưa người nhập cư đến các quốc gia thứ 3 là trái pháp luật.

Sau phán quyết, chính quyền đã kháng cáo lên Tòa án Tối cao.

Theo Reuters, các nhóm nhân quyền cho biết hơn 25.000 người di cư đã bị trục xuất đến 29 quốc gia theo chính sách được triển khai từ năm 2025, phần lớn đến Mexico. Chính quyền Mỹ cũng đưa người bị trục xuất đến Nam Sudan, Uganda, Guinea Xích đạo, Liberia, Cộng hòa Trung Phi và một số nước khác.

Bộ Tư pháp Mỹ khẳng định, trục xuất sang nước thứ 3 là “công cụ thiết yếu” để đưa một số người nước ngoài, trong đó có những người phạm tội nghiêm trọng, ra khỏi Mỹ.

Trong khi đó, các nguyên đơn cho rằng sau khi bị Mỹ trục xuất sang nước thứ 3, một số người bị nước sở tại đưa trở lại quê hương trái phép. Một số nguyên đơn tố cáo bị đánh đập, tấn công tình dục, giam giữ hoặc mất tích sau khi bị trục xuất sang nước thứ ba.