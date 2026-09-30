Tòa án Tối cao Mỹ bỏ hạn chế trục xuất người nhập cư sang nước thứ ba

Tòa án Tối cao Mỹ đã chấp thuận yêu cầu khẩn cấp của chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc đình chỉ phán quyết của tòa án cấp dưới, qua đó không cấm việc trục xuất người nhập cư sang nước thứ ba.

Trước đó, tòa án cấp dưới đã phán quyết rằng những người bị nhắm mục tiêu trục xuất phải được thông báo trước một cách hiệu quả về nơi họ sẽ bị đưa đến để họ có thể nêu lên những lo ngại về khả năng bị bức hại.

Giới chức Mỹ trục xuất người nhập cư bất hợp pháp. Ảnh: WH

Tổng thống Trump đã tranh cử với lời hứa trục xuất hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp khỏi Mỹ và đã thực hiện một số hành động nhằm đẩy nhanh quá trình trục xuất kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào năm 2025.

Chính quyền Mỹ đã lý giải việc trục xuất người nhập cư sang các nước thứ ba là cần thiết vì quốc gia quê hương của một số người bị trục xuất đôi khi từ chối tiếp nhận họ.

Luật sư trưởng của chính quyền Tổng thống Trump, John Sauer, nói với tòa án rằng việc trục xuất nhanh chóng sang các nước thứ ba là "một công cụ thiết yếu để loại bỏ một số người nước ngoài nhất định, bao gồm cả một số tội phạm nguy hiểm nhất".

Ông cho biết phán quyết của tòa án cấp dưới đã "gây ra những vấn đề hậu cần đáng kể" đối với việc trục xuất người nhập cư.

Theo các báo cáo của truyền thông Mỹ, nước này đã đạt thỏa thuận trị giá hàng triệu USD và sử dụng các công cụ ngoại giao nhằm thuyết phục "các nước thứ ba", đặc biệt là ở châu Phi, tiếp nhận những người bị Mỹ trục xuất.