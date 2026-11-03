Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực của chính quyền ông Trump nhằm chặn phiếu bầu tại California

Kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ quyết định đảng nào chiếm đa số tại lưỡng viện Quốc hội. Ảnh minh hoạ Reuters.

Các thẩm phán đã từ chối yêu cầu khẩn cấp của Bộ Tư pháp Mỹ chỉ vài giờ sau khi đệ trình, qua đó dập tắt khiếu nại của chính quyền đối với các lá phiếu qua thư, được cho là có khả năng ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Lệnh dài đúng một câu của Tòa án Tối cao Mỹ không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào, cũng không có thẩm phán nào công khai phản đối. Tòa án thậm chí không yêu cầu California phản hồi, cho thấy yêu cầu này không được xem xét ở mức độ nghiêm trọng đối với một vụ án khẩn cấp.

Quyết định này đánh dấu một thất bại pháp lý của phe ông Trump trong bối cảnh đảng Cộng hòa đang nỗ lực giữ quyền kiểm soát Quốc hội tại cuộc bầu cử giữa kỳ. California hiện là bang đông dân nhất nước Mỹ và là thành trì vững chắc của đảng Dân chủ. Hiện tại, đảng Dân chủ chỉ cần giành thêm 4 ghế tại Hạ viện để vươn lên chiếm đa số, trong khi riêng California đã nắm giữ tới 52 ghế.

Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ đã đệ đơn kiện vào ngày 15/10, lập luận rằng California đang cản trở việc thực thi luật liên bang năm 1996 về việc hình sự hóa hành vi bỏ phiếu của người không phải là công dân. Chính quyền yêu cầu California phải tách riêng các lá phiếu bị nghi ngờ bất hợp pháp và không được kiểm đếm cho đến khi xác định được quốc tịch của các cử tri này, với lý do nếu các lá phiếu đã bị trộn lẫn thì không thể tách ra được nữa. Quyền Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Trent McCotter tuyên bố cơ quan này sẽ tiếp tục theo đuổi mọi con đường pháp lý hiện có để bảo vệ tính toàn vẹn của cuộc bầu cử.

Tuy nhiên, giới chức tiểu bang và các tòa án cấp dưới đã liên tục bác bỏ lập luận này. Thống đốc California Gavin Newsom gọi phán quyết của Tòa án Tối cao là "một tín hiệu đáng mừng đối với mọi người dân Mỹ". Ông khẳng định người dân California có thể hoàn toàn an tâm vào một cuộc bầu cử tự do và công bằng.

Về mặt pháp lý, Hiến pháp Mỹ giao trách nhiệm quản lý bầu cử cho các tiểu bang. Vụ kiện này đánh dấu một sự can thiệp hiếm hoi của chính quyền liên bang vào quá trình bỏ phiếu. Thẩm phán Liên bang David Carter tại Los Angeles, người đã bác bỏ yêu cầu của chính quyền vào ngày 28/10, chỉ trích mạnh mẽ động thái này.

Ông nhấn mạnh: "Chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ, chính phủ liên bang lại tìm cách ép buộc một chính quyền tiểu bang và địa phương từ bỏ các quy trình bầu cử hợp hiến của họ để tuân theo ý chí của cơ quan hành pháp ngay trước thềm một cuộc bầu cử."