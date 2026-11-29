Thẩm phán Võ Minh Triều, Chánh Văn phòng TAND tỉnh An Giang (bìa phải) kiểm tra công việc bóc tách hồ sơ phục vụ số hóa hồ sơ giải quyết từ năm 1975-2025 của ngành Tòa án. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với đổi mới phương thức quản lý, điều hành và nâng cao chất lượng thực thi công vụ. Hướng tới xây dựng nền tư pháp hiện đại, chuyên nghiệp, Tòa án hai cấp đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các mặt hoạt động, từ quản lý hồ sơ, điều hành công việc đến tổ chức xét xử và phục vụ người dân.

Nâng cao hiệu quả, tiết kiệm thời gian, chi phí

Theo ông Thái Rết, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh An Giang, Tòa án nhân dân hai cấp đã triển khai sử dụng chữ ký số, văn bản điện tử; thực hiện tống đạt, thông báo văn bản tố tụng qua ứng dụng Zalo; tổ chức các phiên tòa trực tuyến và công khai bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao.

Công chức văn phòng TAND tỉnh An Giang làm việc trên phần mềm Điều hành số của Tòa án. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Từ cuối tháng 7/2026 đến nay, Tòa án nhân dân hai cấp đã thực hiện hơn 3.000 trường hợp tống đạt, thông báo văn bản tố tụng qua ứng dụng Zalo, góp phần rút ngắn thời gian, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả giải quyết công việc. Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn ngành đã tổ chức hơn 800 phiên tòa, phiên họp trực tuyến và công bố hơn 10.000 bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao. Những giải pháp này không chỉ nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành mà còn giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí khi tham gia tố tụng, tăng tính công khai, minh bạch trong hoạt động xét xử.

Đặc biệt, việc triển khai đồng bộ phần mềm E-QLTA được xác định là giải pháp trọng tâm trong quản lý án toàn trình. Tòa án hai cấp đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc, bảo đảm 100% cán bộ, công chức sử dụng hệ thống, cập nhật đầy đủ, kịp thời các thủ tục tố tụng và kết quả giải quyết vụ việc. Qua đó, chuyển đổi số từng bước đi vào thực chất, trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi đơn vị, cá nhân, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, điều hành và hiệu quả xét xử, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh An Giang Thái Rết nêu rõ: chuyển đổi số không chỉ làm thay đổi phương thức quản lý, điều hành mà còn góp phần nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các vụ án dân sự theo hướng nhanh chóng, chính xác, công khai và hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay. Những kết quả đạt được là nền tảng quan trọng để Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tiến tới xây dựng Tòa án điện tử, hướng tới Tòa án số theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và Tòa án nhân dân tối cao”.

Chuyển đổi số góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả giải quyết, xét xử các vụ án dân sự tại TAND 2 cấp tỉnh An Giang. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Thẩm phán Lê Quang Tấn, Chánh Tòa Dân sự, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang cho biết, chuyển đổi số đang góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết, xét xử các vụ án dân sự. Thông qua việc triển khai phần mềm E-QLTA, số hóa hồ sơ và sử dụng chữ ký số, quy trình từ thụ lý đến giải quyết vụ việc được quản lý chặt chẽ trên môi trường số.

Bên cạnh đó, Tòa án nhân dân tối cao đang triển khai nền tảng đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Tòa án nhân dân (KPI), phục vụ giao nhiệm vụ, theo dõi tiến độ và đánh giá kết quả công tác. Công cụ này giúp thẩm phán, thư ký kiểm soát các mốc thời hạn tố tụng, hạn chế sai sót, tránh tình trạng án quá hạn, kéo dài; đồng thời hỗ trợ lãnh đạo đơn vị theo dõi, chỉ đạo, điều hành công việc nhanh chóng, kịp thời.

Việc tống đạt, thông báo văn bản tố tụng qua ứng dụng Zalo và tổ chức phiên tòa trực tuyến đối với những vụ việc đủ điều kiện cũng rút ngắn thời gian chuyển giao thông tin, giảm chi phí đi lại, tạo thuận lợi hơn cho đương sự. Các nền tảng số còn hỗ trợ thẩm phán nghiên cứu hồ sơ, khai thác cơ sở dữ liệu điện tử, tra cứu văn bản pháp luật, án lệ và tài liệu phục vụ xét xử, qua đó nâng cao chất lượng nghiên cứu, góp phần bảo đảm các phán quyết khách quan, chính xác và thuyết phục.

Nỗ lực số hóa quy trình, thủ tục

Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh An Giang. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Theo Thẩm phán Võ Minh Triều, Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh An Giang, Tòa án nhân dân tối cao đang triển khai 4 chủ trương lớn, trong đó có 3 chủ trương liên quan đến chuyển đổi số gồm: Số hóa án toàn trình; triển khai phần mềm về vị trí việc làm, KPI; số hóa toàn bộ hồ sơ đã giải quyết từ năm 1975 đến năm 2025.

Đối với nhiệm vụ số hóa hồ sơ đã giải quyết trong giai đoạn 1975 - 2025, đến nay, Tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh đã hoàn thành số hóa hồ sơ án hôn nhân và gia đình. Đối với các loại án khác, các đơn vị đã hoàn thành việc bóc tách hồ sơ theo danh mục, hiện chờ Tòa án nhân dân tối cao cử đơn vị đến thực hiện quét và số hóa.

Thẩm phán Võ Minh Triều, Chánh Văn phòng TAND tỉnh An Giang sử dụng phần mềm Quản lý án toàn trình trong hoạt động nghiệp vụ. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh An Giang Thái Rết, bên cạnh những thuận lợi, quá trình triển khai chuyển đổi số vẫn gặp một số khó khăn. Cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông tin tại một số đơn vị còn hạn chế; hệ thống đường truyền đôi lúc chưa ổn định, ảnh hưởng đến việc khai thác và vận hành các nền tảng số. Trong khi đó, khối lượng công việc ngày càng lớn, cán bộ, công chức vừa phải bảo đảm nhiệm vụ chuyên môn, vừa nghiên cứu, tiếp cận và làm chủ các phần mềm, quy trình nghiệp vụ mới.

Đặc biệt, An Giang có nhiều xã biên giới, vùng sâu, vùng xa, đông đồng bào dân tộc thiểu số; việc tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin của một bộ phận người dân còn hạn chế, gây khó khăn trong sử dụng dịch vụ, nền tảng số khi tham gia tố tụng. Vì vậy, ngành Tòa án cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ để người dân tiếp cận và sử dụng hiệu quả các tiện ích do chuyển đổi số mang lại. Mặt khác, công tác số hóa hồ sơ, cập nhật dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo mật dữ liệu tư pháp cũng đặt ra những yêu cầu ngày càng cao.

Công chức văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh An Giang thao tác trên phần mềm Điều hành số Tòa án. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Thời gian tới, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn bộ hoạt động nghiệp vụ, đổi mới phương thức quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng xét xử; khai thác hiệu quả các nền tảng số, lấy người dân làm trung tâm phục vụ và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ tư pháp.

Tòa án hai cấp tập trung nâng cao hiệu quả sử dụng phần mềm E-QLTA; đẩy mạnh số hóa hồ sơ; tăng cường sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số; mở rộng các hình thức tống đạt, thông báo trên môi trường số theo quy định của pháp luật; phát huy hiệu quả các phiên tòa trực tuyến nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận công lý. Cùng với đó, ngành chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức, thẩm phán; nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo mật dữ liệu tư pháp trong quá trình chuyển đổi số.