Toà án phải công khai thông tin thụ lý vụ án, phiên tòa, bản án có hiệu lực

Theo Điều 5 của Thông tư, các nội dung công khai chia thành hai nhóm: Thông tin về hoạt động xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc; thông tin về các hoạt động quản lý, vận hành hành chính tư pháp khác.

Trong nhóm hoạt động xét xử và giải quyết vụ án, vụ việc, tòa án có trách nhiệm công khai thông tin thụ lý các vụ án; việc thụ lý vụ việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính; xem xét quyết định đưa người nghiện ma túy; công nhận hoặc không công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành tại tòa án.

Phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương diễn ra tại TAND TP Hà Nội.

Tòa án cũng phải chủ động công khai thông tin tiếp nhận, thụ lý đơn đề nghị, văn bản yêu cầu, kiến nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm; thông tin về phiên tòa; nội quy phiên tòa, và các bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

Với nhóm hoạt động quản lý và vận hành khác, tòa án có nghĩa vụ công khai thông tin giới thiệu chung về bộ máy tổ chức; hoạt động tiếp công dân; thủ tục hành chính tư pháp...

Việc công khai được thực hiện thông qua nhiều kênh như: Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử, cổng dữ liệu, các nền tảng số, phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở tòa án, họp báo, thông cáo báo chí, tiếp công dân...

Nếu người dân có nhu cầu cung cấp thông tin có thể gửi đơn trực tiếp tại trụ sở tòa án, gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tuyến qua thư điện tử, Cổng thông tin điện tử, Cổng dịch vụ công quốc gia và các ứng dụng di động.

Nếu yêu cầu cung cấp thông tin trực tiếp tại trụ sở tòa án, người dân được quyền sử dụng điện thoại di động và các phương tiện kỹ thuật khác của cá nhân để sao, chụp, tải về văn bản, hồ sơ, tài liệu.

Tòa án có trách nhiệm cung cấp thông tin cho người yêu cầu chậm nhất là 12 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ.

Khi phát hiện thông tin đã cung cấp bị sai lệch hoặc thiếu sót, tòa án phải đính chính và cung cấp lại trong thời hạn 5 ngày làm việc nếu tự phát hiện, hoặc chậm nhất 10 ngày kể từ ngày nhận được phản hồi của người yêu cầu.

Ngoài những thông tin cần bắt buộc công khai, tòa án sẽ từ chối cung cấp thông tin nếu yêu cầu vi phạm nguyên tắc xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, bí mật Nhà nước, bí mật điều tra, bí mật công tác, bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình, dữ liệu cá nhân hay bảo vệ người chưa thành niên…