Tòa án nhân dân tối cao tập huấn trực tiếp sử dụng Nền tảng Quản lý án toàn trình

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TUẤN ANH)

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về tập huấn, hướng dẫn khai thác, sử dụng Nền tảng Quản lý án toàn trình (E-QLTA), Cục Công nghệ thông tin phối hợp Công ty GTINX (GTEL) tổ chức lớp hướng dẫn trực tiếp sử dụng Nền tảng Quản lý án toàn trình cho các Phó Chánh án và thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Hội nghị tập trung vào một số nội dung như: Hướng dẫn thẩm phán khai thác màn hình quản lý công việc (dashboard), Giới thiệu về màn hình quản lý công việc; Các cảnh báo nhắc việc; Tình hình giải quyết công việc.

Hướng dẫn thẩm phán cách tra cứu vụ án được phân công giải quyết: Khai thác, quản lý thông tin trong các vụ án đã giải quyết xong và những vụ án đang giải quyết: tra cứu, lọc vụ án; kiểm tra và ký những văn bản được trình ký; Phê duyệt, cho ý kiến tờ trình do thẩm tra viên trình; Ký các dự thảo trả lời đơn được trình; sử dụng chức năng giao việc cho thư ký.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu tổng thể và hướng dẫn khai thác, sử dụng các chức năng chính của Nền tảng Quản lý án toàn trình và thực hành trực tiếp trên hệ thống.

Trên cơ sở được hướng dẫn khai thác, sử dụng và thực hành trực tiếp Nền tảng Quản lý án toàn trình, các thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã trao đổi, thảo luận, góp ý để hoàn thiện phần mềm.

Sau hội nghị, Cục Công nghệ thông tin sẽ tổng hợp các ý kiến góp ý tại hội nghị để hoàn thiện phần mềm và sẽ trực tiếp làm việc với các thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao nhằm triển khai thực tiễn các yêu cầu của đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã đề ra.