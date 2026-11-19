Quang cảnh Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa hai cơ quan.

Chương trình nhằm tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin về hoạt động của Tòa án nhân dân hai cấp; tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về tư pháp, kết quả xét xử và giải quyết các loại vụ án, vụ việc; công tác cải cách hành chính tư pháp, chuyển đổi số, nhất là việc vận hành Nền tảng số Tòa án nhân dân và các dịch vụ trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, hai bên chú trọng thông tin về các phiên tòa xét xử vụ án điểm, phiên tòa lưu động, những vụ án được dư luận quan tâm; giới thiệu các mô hình hòa giải, đối thoại hiệu quả, gương điển hình trong hoạt động tư pháp; kịp thời phối hợp xử lý thông tin sai sự thật liên quan đến hoạt động của Tòa án.

Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh và đồng chí Đỗ Xuân Hòa, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên ký kết Chương trình phối hợp.

Hai cơ quan thống nhất duy trì thông tin thường xuyên trên báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và nền tảng số; xây dựng chuyên mục truyền hình định kỳ mỗi tháng một số.

Tòa án nhân dân tỉnh chủ động cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho phóng viên tác nghiệp; cơ quan báo chí bảo đảm thông tin chính xác, khách quan, đúng quy định.

Đại biểu hai cơ quan chụp ảnh lưu niệm tại Lễ ký kết.

Chương trình phối hợp giữa Tòa án nhân dân tỉnh và Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên được triển khai thực hiện từ quý IV/2026, góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với đời sống, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục và phòng ngừa vi phạm pháp luật.