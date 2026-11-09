Tòa án nhân dân khu vực 6 - Lào Cai xét xử lưu động 2 vụ án hình sự liên quan đến ma túy

Phiên tòa thu hút hơn 400 học sinh, cán bộ, giáo viên và Nhân dân tham dự, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở.

Phiên tòa thu hút hơn 400 học sinh, cán bộ, giáo viên tham dự.

Vụ thứ nhất: Theo cáo trạng, vào ngày 05/6/2026 tại khu vực tổ 17 Bắc Cường, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai (nay là tổ dân phố số 10, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai) bị can Hoàng Văn Trang đã có hành vi tàng trữ trái phép 0,237 gam ma túy heroine, mục đích để sử dụng cho bản thân thì bị phát hiện bắt quả tang và thu giữ cùng vật chứng.

Tại phiên tòa, bị cáo Hoàng Văn Trang đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình và có thái độ ăn năn, hối hận về hành vi đã thực hiện.

Bị cáo Hoàng Văn Trang tại phiên toà xét xử lưu động.

Căn cứ theo các điều, khoản của Bộ luật Hình sự, Tòa án nhân dân khu vực 6 - Lào Cai tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Trang 3 năm tù về tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Quang cảnh phiên toà.

Vụ thứ hai: Ngày 09/6/2026, tại thôn Tả Hà, xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, dù biết Đỗ Tiến Thành không thuộc đối tượng điều trị nghiện bằng thuốc thay thế Methadone, Nguyễn Thành Chung vẫn cung cấp Methadone được cấp phát của mình cho Đỗ Tiến Thành để Thành pha với nước cất, sau đó cùng sử dụng bằng hình thức tiêm vào cơ thể. Ngày 10/6/2026, bị can Chung bán trái phép Methadone cho bị can Thành để thu lợi số tiền 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng).

Bị cáo Nguyễn Thành Chung bị Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6 - Lào Cai truy tố về các tội: “Mua bán trái phép chất ma túy” theo khoản 1 Điều 251 và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo khoản 1 Điều 255 Bộ luật Hình sự. Bị cáo Đỗ Tiến Thành bị truy tố về tội “sử dụng trái phép chất ma túy” theo khoản 1 Điều 256a Bộ luật Hình sự.

Phiên toà xét xử các bị cáo Nguyễn Thành Chung và Đỗ Tiến Thành.

Căn cứ theo các điều, khoản của Bộ luật Hình sự, Tòa án nhân dân khu vực 6 - Lào Cai tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Chung 6 năm tù về tội “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Xử phạt bị cáo Đỗ Tiến Thành 2 năm 3 tháng tù về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

Tại phiên tòa, các trình tự, thủ tục tố tụng được tiến hành nghiêm túc, đúng quy định pháp luật. Hội đồng xét xử đã phân tích rõ tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội liên quan đến ma túy; đồng thời nhấn mạnh quan điểm xử lý nghiêm minh của pháp luật đối với loại tội phạm này. Qua đó, đề nghị các mức hình phạt phù hợp và đúng quy định pháp luật.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường, về tác hại nghiêm trọng của ma túy đối với cá nhân, gia đình và xã hội.