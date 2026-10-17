Tòa án nhân dân khu vực 5 - Khánh Hòa thông báo cho:

Bị đơn bà Nguyễn Thị Phải, sinh ngày 20/11/1958, số căn cước công dân 058158004862 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - BCA; Nơi đăng ký thường trú Tổ dân phố 7, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị Thanh Thuận, sinh năm 1978; Số căn cước công dân: 058178006106; Nơi đăng ký thường trú: Thôn Khánh Nhơn 1, xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa.

Là các đương sự trong vụ án hôn nhân gia đình sơ thẩm thụ lý số 685/TLST-HNGĐ ngày 01/11/2024 của Tòa án nhân dân khu vực 5 - Khánh Hòa đang giải quyết.

Nội dung vụ án:

Ông Nguyễn Thành Nghĩa khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết:

- Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC681332 do Ủy ban nhân dân TP. Phan Rang - Tháp Chàm cấp ngày 29/6/2018 cho bà Nguyễn Thị Phải và phần cập nhật tặng cho bà Nguyễn Thị Thanh Thuận ngày 02/7/2018.

- Hủy hợp đồng tặng cho số 8401, quyển số 02 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 29/6/2018 của Văn phòng Công chứng Lê Vi công chứng;

- Công nhận thửa đất số 06, tờ bản đồ số 02, diện tích là 210m2 và căn nhà có diện tích 39,5m2 tọa lạc tại khu phố 6, phường Phủ Hà, TP. Phan Rang - Tháp Chàm là tài sản chung của ông Nghĩa và bà Phải trong thời kỳ hôn nhân;

- Yêu cầu chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân giữa ông Nghĩa và bà Phải đối với thửa đất số 06, tờ bản đồ số 02, diện tích là 210m2 gắn liền căn nhà diện tích 39,5m2.

Căn cứ Điều 180 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Tòa án nhân dân khu vực 5 - Khánh Hòa thông báo:

- Thời gian, địa điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải được Tòa án ấn định vào lúc: 14 giờ 00 phút, ngày 03/11/2026 tại Tòa án nhân dân khu vực 5 - Khánh Hòa (Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Tri Phương, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa).

- Thời gian, địa điểm mở phiên tòa được Tòa án ấn định vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 19/11/2026 tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân khu vực 5 - Khánh Hòa (Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Tri Phương, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa).

- Trường hợp phiên tòa lần 1 bị hoãn, phiên tòa lần 2 sẽ được mở lại vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 07/12/2026 tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân khu vực 5 - Khánh Hòa (Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Tri Phương, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa).

Yêu cầu bà Nguyễn Thị Phải, bà Nguyễn Thị Thanh Thuận có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 5 - Khánh Hòa. Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Tri Phương, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa để tham gia tố tụng. Nếu bị đơn bà Nguyễn Thị Phải, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị Thanh Thuận vắng mặt mà không có lý do chính đáng thì Tòa án sẽ giải quyết vụ án theo quy định pháp luật.