Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Lương Công tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HUY

Theo báo cáo tại buổi làm việc, năm 2026, Tòa án nhân dân (TAND) hai cấp thành phố Đà Nẵng chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, vượt từ 10% đến 40% so với chỉ tiêu. Toàn hệ thống đã thụ lý 29.309 vụ việc các loại và giải quyết 28.065 vụ việc (đạt 95,75%), tăng 5,8% về thụ lý và 2,1% về giải quyết so với cùng kỳ.

Số án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan là 33 vụ, chiếm tỷ lệ 0,17%. Tòa án đã tuyên buộc nộp ngân sách nhà nước 75,93 tỷ đồng án phí, lệ phí và tịch thu, truy thu 164,37 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính.

Về án hình sự, TAND hai cấp thành phố giải quyết 2.867 vụ với 6.675 bị cáo (đạt 99,4% số vụ), bảo đảm xét xử nghiêm minh, không để xảy ra oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm; xét xử kịp thời các vụ án lớn, nổi bật như vụ lừa đảo tại Công ty GFDI.

Đối với án tham nhũng, chức vụ, tòa án xét xử 28 vụ với 52 bị cáo, tuyên thu hồi tài sản chiếm đoạt, thu lợi bất chính 817,88 tỷ đồng (đã thu hồi 30,50 tỷ đồng); đồng thời tổ chức 88 phiên tòa lưu động tuyên truyền pháp luật.

Ở các lĩnh vực khác, án dân sự giải quyết 15.674/16.891 vụ việc (đạt 92,8%), tỷ lệ hòa giải thành đạt 66,4% (10.407 vụ việc); án hành chính giải quyết 293/303 vụ (đạt 96,7%), trong đó có 72 vụ đối thoại thành nhờ áp dụng cơ chế tham vấn sớm.

TAND hai cấp cũng giải quyết 356/356 hồ sơ (100%) áp dụng biện pháp xử lý hành chính và 100% đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm.

Xác định chuyển đổi số là khâu đột phá, TAND hai cấp thành phố triển khai Đề án “Chuyển đổi số và xây dựng Tòa án điện tử” đã được HĐND thành phố phê duyệt với kinh phí 99,8 tỷ đồng.

Đơn vị đã vận hành 18 phòng xét xử trực tuyến, tổ chức 360 phiên tòa trực tuyến và 260 phiên tòa rút kinh nghiệm; cập nhật 100% vụ việc trên phần mềm quản lý án, công khai 4.683 bản án, quyết định và thí điểm thành công thủ tục hành chính tư pháp phi địa giới.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HUY

Bên cạnh kết quả đạt được, một số vụ án dân sự, kinh doanh thương mại và phá sản phức tạp vẫn còn chậm tiến độ. Công tác thu hồi tài sản tham nhũng còn chênh lệch lớn với số tiền chưa thu hồi là 787,38 tỷ đồng.

Về nhân lực, TAND hai cấp hiện thiếu 48 biên chế (trong đó thiếu 42 thẩm phán), đồng thời cán bộ tòa án chưa được thụ hưởng cơ chế thu nhập tăng thêm của thành phố.

Năm 2027, TAND hai cấp thành phố tập trung thực hiện 5 nhóm giải pháp chủ yếu. Trong đó, hoàn thành các chỉ tiêu công tác, thực hiện Nghị quyết 34/2026/QH16, bảo đảm xét xử đúng thời hạn và nâng cao chất lượng bản án. Phối hợp chặt chẽ giải quyết dứt điểm các vụ án thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo, giải quyết tốt khiếu nại tố cáo, không để phát sinh điểm nóng.

Kiện toàn tổ chức bộ máy, làm tốt công tác luân chuyển, điều động cán bộ phù hợp năng lực, sở trường; triển khai Đề án chuyển đổi số 99,8 tỷ đồng và phần mềm E-QTTA, đẩy mạnh xét xử trực tuyến và số hóa hồ sơ; siết chặt kỷ cương, thanh tra công vụ, ngăn chặn tiêu cực...

Tại buổi làm việc, Ban Pháp chế HĐND thành phố đánh giá cao kết quả đạt được của TAND hai cấp thành phố; đồng thời đề nghị đơn vị chủ động triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ trọng tâm của ngành.