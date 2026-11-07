Tòa án nhân dân 2 cấp tỉnh Khánh Hòa tọa đàm về bình đẳng giới và bảo vệ quyền phụ nữ

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9-11) năm 2026, sáng 7-11, tại phường Đông Ninh Hòa, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Khánh Hòa tổ chức tọa đàm với chủ đề “Bình đẳng giới và bảo vệ quyền phụ nữ - Từ quy định pháp luật đến thực tiễn xét xử”.

Đây là diễn đàn để ngành TAND trao đổi kinh nghiệm, nhận diện khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng xét xử, hòa giải, đối thoại; phát huy vai trò của nữ công chức trong TAND 2 cấp tỉnh Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Văn Thanh phát biểu tại buổi tọa đàm.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, ông Nguyễn Văn Thanh - Phó Chánh án TAND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ TAND tỉnh Khánh Hòa cho biết, tuy hệ thống pháp luật ngày càng được hoàn thiện, quyền bình đẳng của phụ nữ ngày càng được quan tâm, nhưng thực tế, phụ nữ vẫn có thể gặp những khó khăn, bất lợi nhất định trong quan hệ hôn nhân và gia đình, dân sự, lao động cũng như trong quá trình tham gia tố tụng.

Buổi tọa đàm không chỉ để hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà còn đặt ra yêu cầu mỗi cán bộ, công chức tòa án vận dụng hiệu quả các quy định của pháp luật về bình đẳng giới và bảo vệ quyền phụ nữ trong thực tiễn xét xử. Đây cũng là dịp để TAND 2 cấp tỉnh Khánh Hòa trao đổi kinh nghiệm, nhận diện khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết các vụ việc liên quan, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng xét xử, hòa giải, đối thoại và thực thi pháp luật.

Các đại biểu tham dự tọa đàm chụp hình lưu niệm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về nhiều vấn đề như: Bình đẳng giới và bảo vệ quyền của phụ nữ trong quan hệ hôn nhân gia đình; bảo vệ người bị bạo lực gia đình; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp khi ly hôn, giải quyết quyền nuôi con, cấp dưỡng, phân chia tài sản; kinh nghiệm hòa giải; bảo vệ quyền của phụ nữ trong tiếp cận và thực hiện quyền tố tụng về dân sự, lao động, trong thu thập, đánh giá chứng cứ; nhận diện định kiến giới; kỹ năng xét xử, hòa giải có trách nhiệm giới; bảo vệ thông tin cá nhân; lựa chọn cách trao đổi với người tham gia tố tụng…

Các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp phối hợp tuyên truyền pháp luật; nâng cao năng lực cho công chức nữ; cải thiện điều kiện làm việc, cơ hội đào tạo và phát triển của nữ công chức…